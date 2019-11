Enrique Graue: “La violencia de género se ha visibilizado en la UNAM y es así como vamos a corregirla”

Con voz calmada y frase cortas Enrique Graue Wiechers (Ciudad de México, 1951) entrelaza sus propuestas con los resultados de su gestión. El rector, de 68 años, hace énfasis en el crecimiento de la oferta educativa. Prefiere la palabra evolución a la de cambio. Asegura que se ha luchado contra la violencia de género y el clima de inseguridad al interior de las instalaciones universitarias, pero reconoce que aún es necesario fortalecer estas acciones y en aras de consumar las estrategias que ha implementado busca su segundo mandato como rector de la UNAM.

Pregunta. ¿Cuál sería la principal diferencia entre el proyecto planteado hace cuatro años y el actual?

Respuesta. Tenemos que continuar modernizando la forma en la que educamos. Hemos ampliado mucho nuestra capacidad de conectividad, unos 197.000 alumnos hoy ya tienen conectividad al 100%. Nos falta como una tercera parte y esta tendrá que seguir creciendo. Por supuesto podemos mejorar la cobertura educativa. Estamos por inaugurar una escuela en Mérida (Yucatán), una gran instalación, y otra escuela en Juriquilla (Querétaro) y tenemos 14 nuevas licenciaturas.

P. ¿Cuánto se amplió la matrícula durante su gestión?

R. 10.000 estudiantes, esto es un crecimiento de 4,5% y 10.000 estudiantes es un mundo, es una nueva universidad.

P. Pese a esto, la UNAM rechaza a 9 de cada 10 jóvenes que presentan el examen de admisión.

R. Cada vez tenemos más aspiraciones de ingresar a la universidad. La UNAM no puede crecer indefinidamente, solo en la medida en que haya recursos específicos para conseguirlo y creceríamos, en ese caso, en el lugar donde se requiere educación superior, por ejemplo, en la región sur, sureste.

P. ¿Cuáles son los principales retos en materia de investigación?

R. Seguiremos facilitando la labor de nuestros investigadores, aquí sí hay una continuidad. Mantendremos los programas que tenemos para estimular la investigación y al personal académico dedicado a ello. Nuestra preocupación aquí es la disminución del gasto en la investigación nacional.

P. ¿Se refiere a los recortes del Gobierno al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología?

R. Sí, lo cual sí afecta a la investigación nacional. Lo que tenemos que hacer es ser más propositivos en relación con los grandes problemas nacionales que tienen que estudiarse, fortalecer la investigación básica, levantar la voz para la necesidad de mayores recursos e influir en que tengamos una nueva ley en Ciencia y Tecnología acorde a las necesidades del país.

P. Con relación a la necesidad de pedir más recursos, ¿será más crítico con la Administración de López Obrador en caso de lograr un segundo mandato?

R. No hay ninguna razón para ser críticos. Necesitamos que la Administración actual entienda y entienda bien la importancia que significa la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico para el futuro de la nación.

P. ¿Qué opina de la propuesta de acceso a la educación superior sin examen de admisión que plantea el actual presidente?

R. No podríamos educar a este gran volumen, por eso existen los exámenes de admisión. Haciendo grandes esfuerzos podríamos crecer para 2024 la oferta educativa (en el nivel superior) del 37% a casi el 50%.

P. Una de las denuncias más recurrentes de la comunidad universitaria son los casos de acoso y violencia de género. ¿Qué se está haciendo para resolver estas denuncias?

R. Hay que erradicar la violencia de género de nuestra universidad. Fuimos la primera institución que tuvo un protocolo contra la violencia de género y se han tomado medidas cuando se ha demostrado el caso. Ha habido alrededor de 40 recisiones de contrato y más de 100 jóvenes sujetos de medidas disciplinares que van desde la expulsión hasta la suspensión de actividades por algún tiempo.

Durante los tres años que lleva implementado este protocolo se han recibido 1.014 denuncias, un 70% ha sido resueltas. La violencia se ha visibilizado y visibilizándola es como vamos a corregirla. Suena como que nos ha aumentado la violencia de género y no, estaba ahí, pero estaba soterrada.

P. La violencia ha cimbrado a la UNAM. En abril se registró la muerte de Aideé Mendoza al interior del CCH Oriente.

R. Es inaceptable que una joven fallezca por la violencia, este es el caso de Aideé Mendoza. Ahora, tengamos claro que esto fue por una bala perdida. No es una agresión de estudiante a estudiante. Es un dolorosísimo acontecimiento, pero finalmente es una bala perdida. Hay que hablar con gran firmeza del desarme de la ciudadanía. Esto no quiere decir que no tengamos inseguridad en nuestros espacios. La inseguridad del país ha aumentado y en la medida que aumenta la inseguridad nos vemos sujetos a estos problemas.

P. ¿El presupuesto asignado por el Gobierno federal a la UNAM para 2020 será desafiante?

R. El presupuesto viene este año con la misma cantidad del pasado más inflación. Rondaría los 40.000 millones de pesos (2.098 millones de dólares). Nunca es suficiente el presupuesto, sobre todo si uno quiere crecer y porque la educación de calidad siempre lleva implícito una mayor erogación. Pero es un presupuesto suficiente.