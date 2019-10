Extraescolares, el lujo que arrincona a los pobres

Silvia Riera, periodista en Barcelona y madre de dos alumnas de Primaria, cree que el hecho de que los estudiantes pasen cada vez menos tiempo en el colegio, a la vez que aumenta la oferta de extraescolares, no es casualidad. “La mayoría de las actividades son refuerzo, mejora o complemento al currículum escolar, lo que me lleva a pensar que no deja de ser una privatización encubierta de la enseñanza”, escribe en respuesta a la pregunta lanzada esta semana por el Foro de Educación de EL PAÍS, en el que se ha planteado cuántas extraescolares pueden considerarse demasiadas.

“Las extraescolares deportivas se han convertido en poco menos que imprescindibles como consecuencia del cambio en el modelo de ocio de nuestros niños. Los que tenemos una cierta edad recordamos nuestro tiempo libre de niños como un tiempo para jugar con los amigos, casi siempre alrededor de una actividad física. En el equipo que actualmente entreno, mis jugadores solo hacen ejercicio durante la clase de educación física y durante los entrenamientos”, afirma Justo Zambrano, que es profesor de Matemáticas, Física y Química en un centro de Luxemburgo y entrena, además, a su equipo de baloncesto.

Otra de las opiniones es la del psicólogo David González, que ha trabajado 10 años como orientador escolar y es terapeuta familiar en Madrid. “Los chicos deben tener tiempo libre para relacionarse con iguales, descansar, comunicarse con su familia... momentos para la pausa, para leer”. En su opinión, la acumulación de compromisos implica también un trastorno para el resto de la familia, porque conlleva “un ritmo endiablado para los padres o abuelos”.

“Es importante que tengan tiempo para aburrirse y jugar”, añade la pedagoga Mireia Villagrà, que cree necesaria una reflexión, ya que las jornadas lectivas y las extraescolares superan, en muchas ocasiones, los “largos horarios laborales”.