El Constitucional avala elegir el castellano en la prueba final de Primaria en Cataluña

El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado esta semana el derecho de los alumnos catalanes a elegir el castellano como idioma para hacer la prueba final de Educación Primaria. En línea con sentencias anteriores, en las que recuerdan que el Estado debe garantizar que se pueda recibir enseñanza en esta lengua, los magistrados han rechazado las pretensiones de la Generalitat de anular el artículo 7 del real decreto aprobado en 2015 por el PP, donde se señalaba que estos exámenes se "podrán realizar en lengua castellana o en la lengua cooficial correspondiente, a elección de los padres, madres o tutores legales".

La Generalitat ha manifestado que, pese a ello, esta sentencia no les afecta porque estas pruebas no se llegaron a implantar. "No se hace. Era una medida del PP que el PSOE paralizó y no se llegó a desplegar nunca a través de reglamentos", apunta una portavoz del Departamento de Educación del Govern autonómico, que añade que en Cataluña solo se hacen unas pruebas en sexto de primaria, pero se implantaron en 2009 —antes del real decreto de 2015 al que se refiere la resolución— y no cuentan para la nota ni el expediente del alumno.

El Ejecutivo catalán recurrió en 2016 el real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy. Según la Generalitat, esa norma invadía sus competencias. Una tesis que acepta en parte el Constitucional, que ha anulado varias partes del articulado de la ley, pero mantiene el texto que se refiere al idioma. "La elección por parte de las familias de la lengua no es aceptable en la normativa catalana", criticó la entonces consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz.

Todavía falta por conocer la argumentación de los magistrados del pleno, ya que el Constitucional solo ha avanzado este miércoles su decisión y hará pública la sentencia en los próximos días.