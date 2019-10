Un iceberg del tamaño de Gran Canaria se desprende en la Antártida

Un iceberg de unos 1.580 kilómetros cuadrados, el tamaño de la isla de Gran Canaria, se ha desprendido de la plataforma de hielo Amery, una de las más grandes de la Antártida. Los científicos consideran que el fenómeno forma parte del ciclo normal de las plataformas glaciares y que no está ligado al cambio climático.

El nuevo iceberg, denominado D28, se desprendió totalmente de la plataforma ubicada al este de la Antártida el 25 de septiembre, según informó Copérnico, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA), en su cuenta de Twitter. Los científicos llevaban casi 20 años observando y vigilando el lugar donde finalmente se ha producido, al que denominaban "diente suelto", por su similitud a un diente de leche infantil a punto de caer.

El tuit va acompañado de dos imágenes capturadas y procesadas por el satélite Sentinel 1: en la primera, del 20 septiembre, se aprecia una grieta en Amery, mientras en la segunda, de cinco días después, el iceberg está completamente separado de la plataforma de hielo.

Helen Amanda Fricker, profesora del centro Scripps de Oceanografía, de la Universidad de California en San Diego, ha explicado que se advirtió una fisura por primera vez a principios de este siglo, y que se había pronosticado que se rompería entre 2010 y 2015. Es el mayor desprendimiento en la plataforma Amery desde 1963-64, que la experta desliga del cambio climático. "Aunque hay mucho de lo que preocuparse en la Antártida, no hay aún motivo de alarma sobre esta plataforma de hielo en concreto".

El nuevo iceberg tiene unos 210 metros de espesor y contiene 315.000 millones de toneladas de hielo. Estas cifras pueden parecer impresionantes, pero la producción de icebergs es parte del ciclo normal de las barreras de hielo, que son una extensión de la capa de hielo en el agua, asegura Fricker. "Las barreras de hielo deben perder masa porque están ganándola constantemente. Quieren mantener su tamaño", explica la experta.



La ganancia de masa proviene de la nieve que cae en el continente y de los glaciares que se mueven lentamente hacia las costas. Es crucial recordar que la Antártida Oriental es diferente al oeste del continente y Groenlandia, que se están calentando a gran velocidad debido al cambio climático. "Es importante evitar la confusión del público, no se debe al cambio climático", afirma la especialista en glaciares, que recuerda que un iceberg tres veces más grande se rompió hace dos años en la Antártida. "Es difícil de explicar, porque no queremos que la gente crea que el cambio climático no existe. Pero este evento no es una señal de cambio climático ", concluye.