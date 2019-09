500 personalidades de la ciencia y la cultura firman un manifiesto por el clima: “Es cuestión de supervivencia”

Hace un año, la actriz Juliette Binoche y el astrofísico Aurélien Barrau sumaron sus esfuerzos para exigir a los poderes políticos medidas concretas contra la destrucción ambiental, a través de una carta escrita por Barrau y respaldada por más de 200 artistas, cineastas y científicos, en su mayoría franceses, que se publicó el 3 de septiembre de 2018 en el diario Le Monde. El texto fue suscrito también por artistas de renombre internacional como Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón, Willem Dafoe, Bradley Cooper, Scarlett Johansson, Jude Law e Isabel Coixet, entre otros.

Un año después, los actores Penélope Cruz y Edgar Ramírez, en coordinación con Binoche y Barrau, han traducido al español la carta, cuyo texto íntegro reproduce EL PAÍS este viernes, coincidiendo con la huelga global por el clima que ha sacado a cientos de miles de personas a protestar en todo el mundo. El texto ha sido respaldado por casi 500 representantes del mundo del cine, la música, la ciencia, las letras, el arte y las humanidades de toda Hispanoamérica, cuyos nombres aparecen en orden alfabético, con el objetivo de respaldar y amplificar este llamado de emergencia ambiental:

"Ante el desafío más grande en la historia de la humanidad, el poder político debe actuar firme e inmediatamente. Es hora de hablar con seriedad.

Estamos viviendo un cataclismo planetario. El calentamiento global, la disminución drástica de los espacios de vida, el colapso de la biodiversidad, la contaminación profunda del suelo, el agua y el aire, la deforestación rápida: todos los indicadores son alarmantes. Al ritmo actual, en unas pocas décadas, no habrá casi nada. Los humanos y la mayoría de las especies vivientes se encuentran en una situación crítica.

Es demasiado tarde para evitar que algo malo pase: el colapso está en marcha. La sexta extinción masiva se lleva a cabo a una velocidad sin precedentes. Pero no es demasiado tarde para evitar lo peor. Por lo tanto, consideramos que cualquier acción política que no haga de la lucha contra este cataclismo su prioridad concreta, anunciada y asumida, ya no es creíble.

Consideramos que un gobierno que no convierta el rescate de lo que aún puede ser rescatado en su objetivo principal y declarado, no puede ser tomado en serio. Las políticas deben decidirse sin la influencia de los lobbies e implementar las medidas potencialmente impopulares que sean necesarias. Es una cuestión de supervivencia. No puede, en esencia, considerarse secundario.

Muchos otros combates son legítimos. Pero si perdemos este, ningún otro jamás podrá ser llevado a cabo".

Miguel Alario y Franco, químico (Real Academia de las Ciencias); Jesús Avila de Grado, bioquímico (Real Academia de las Ciencias); Assira Abbate Machado, actriz; Maximiliano Antúnez, productor; Sophie Alexander, actriz; Irene Azuela, actriz; Damián Alcázar, actor; Adrián Aguirre, actor; Moisés Arizmendi, actor; Jorge Aranda, actor y cantante; Sofía Álvarez, actriz; Jorge Enrique Abello, actor; Pablo Alborán, cantautor; Diego Arroyo Gil, escritor; Rafa Arcaute, músico y productor; Alberto Arvelo, cineasta; Elena Anaya, actriz; Ricardo Arjona, cantautor; Benjamin Ávila, escritor y director; Juana Acosta, actriz; Irene Azuela, actriz; David Andrade, profesor y abogado; Armando Ávila, músico y productor; Leo Añorve, músico y compositor; Chix Amaro, músico; Kenny Avilés, cantante; Yalitza Aparicio, actriz; Michelle Álvarez, cantautora; Alberto Ammann, actor; Raquel Apatiga, contadora; Rossana Arau, productora; Cuauhtli Arau, actor; Elizabeth Acevedo, productora; Fernando Bombal, matemático (Real Academia de las Ciencias); Ruben Blades, músico y actor; Eugenio Bartilotti, actor; Demián Bichir, actor, cineasta y productor; Bruno Bichir, actor; Vanessa Bauche, actriz; Sabina Berman, escritora; Mireille Bartilotti, productora; Diego Bonetta, actor; Héctor Bonilla, actor; Javier Bardem, actor; Adriana Bertorelli Párraga, escritora; Alejandro Burges, cineasta; Diego Boneta, actor; Graciela Borges, actriz; Abner Benaim, cineasta; Carla Baratta, actriz; Carlos Bardem, actor; Alice Braga, actriz; Sonia Braga, actriz; Carlos Belmonte Martínez, neurocientífico (Real Academia de las Ciencias); Miguel Bosé, cantautor y activista ambiental; Armando Boo, cineasta; Devendra Banhart, cantante; Sebastián Belaustegui, fotógrafo; Maria Bernal, cantautora; Angel Bamar, publicista; Roberto Belester, compositor; Alyosha Barreiros, músico; Angélica Bravo, actriz; Alix Bauer, artista; Katiushka Borges, terapeuta; Angelika Baumbach, cantautora y músico; Margot Benacerraf, cineasta y promotora cultural; Rocío Banquells, actriz y cantante; Mariano Barragán, médico; Francisco Barrios, músico; Tatiana Bilbao, arquitecta; Carlos Cruz-Diez, artista plástico; Manolo Caro, cineasta; Isabel Cortazar, directora de casting; Cassandra Ciangherotti, actriz; Alejandro Calva, actor; Benjamín Cann, cineasta; Pablo Cruz Guerrero, actor; Adriana Caballero, relacionista pública; Carolina Coppel, activista; Gabriela de la Garza, actriz; Edher Corte, compositor y productor musical; Angie Cepeda, actriz; Cuauhtémoc Cardenas Batel, promotor cultural; Paty Cantú, cantautora; Hernán Corera, director; Lidia Cacho, escritora, activista (Chevalier de la Legion de Honor de la República Francesa); Alfredo Castro, actor; Manolo Cardona, actor; Lucía Cedrón, escritora y directora; Luz Cipriota, actriz; Stephanie Cayo, actriz; Estefania Castro, cantautora; Lumi Cavazos, Actriz; Richard Cabrera, marketing; Paty Carrera, agente derechos de autor; Icautli Cortés, productor musical; César Chanona, músico; Roberto Cantoral Zucchi, Director Sociedad de Compositores de México; Gil Cerezo, cantautor; Jeanette Chao, cantautora; Claudia Castellanos Coello, locutora y empresaria; Alonso Cortés Vázquez, músico; Álvaro Carrillo Jr, cantautor; Edgar Carrum, músico; José Cantoral, cantautor; Freddy Cañedo, músico; Javier Castellanos, escritor; Juan Carlos Carrillos Fuentes, doctor en derecho y política ambiental; Alicia Castillo Reina, psicóloga; Eugenio Caballero, diseñador de producción; Penelope Cruz, actriz;Ricardo Darin, actor; Diego del Río, cineasta; Leonardo De Lozanne, cantante; Lola Dueñas, actriz; Mónica Dionne, actriz; Alfonso Dosal, actor; Eugenio Derbez, actor, Kate del Castillo, actriz; Juan De Dios Ramírez, vestuarista; Luis de Tavira, director de escena; Pedro de Tavira, actor; Emma Dib, actriz; Ana de La Reguera, actriz; Gustavo Dudamel, músico, compositor y director de orquesta; Erika de la Llave, actriz; Marina de Tavira, actriz; Salvador del Solar, actor y cineasta; Rossy de Palma, actriz; Esteban Domingo, biólogo (Real Academia de las Ciencias); Miguel Delibes de Castro, biólogo (Real Academia de las Ciencias); Chiquinquirá Delgado, presentadora; Adrián Daergelos, músico; Paulina Dávila, actriz; Maria de Medeiros, actriz; Pedro Dabdub, compositor; Marisa de Lille, cantante y canto-terapeuta; Lila Deneken, cantautora; Luis de Cristóbal, escritor; Rodrigo Dávila, músico; Pedro Damian, productor; Defánico, músico; Rick Jeschke Deliz, músico; Pepe Damian, músico; Andrea Del Toro, músico; Sandra Echeverría, actriz; Julieta Egurrola, actriz; Amanda Escalante, cantante; Ana Isabel Esqueira, actriz; Alberto Escamilla, vestuarista; Jose Manuel Entrecanales, empresario ecológico; Pablo Echarri, actor; Andrea Echeverri, cantante; Hector Esrawe, diseñador industrial; Angélica Enciso, artista; Nando Estevané, actor y músico; Timothy Patrick Farrell, empresario y conservacionista; Ignacio Flores de la Lama, cineasta y docente; Pablo Fendrik, cineasta; Michel Franco, cineasta; Diana Fidelia, actriz; Joaquin Furriel, actor; Claudia Fontan, actriz; Dolores Fonzi, actriz; Mónica Fonseca, presentadora; Diego Flores “Quetzalcóatl”; Alan Fajardo, músico; Manne Felici, productora; René Franco, periodista; Clara Flores de la Lama, productora; Issa García Ascot, cineasta; Manuel García Rulfo, actor; Javier Gonzalez Rubio, productor; Valle Gonzalez Camarena, cantautora; Mariana Gajá, actriz; Daniel Giménez Cacho, actor; María Goycoolea, actriz; Alejandro González Iñarritu, cineasta; Javier Goyeneche, empresario ecológico; Carlos García de Paredes, cineasta y productor; Guillermo Garcia, actor; Malena González, actriz; Gael García Bernal, actor; Laura Gómez, actriz; Ricardo Giraldo, promotor cultural; Quim Gutierrez, actor; Juan Garcia-Bellido, físico (Real Academia de las Ciencias); María Alejandra Guevara, productora; Hernan Goldfrid, cineasta; Paulina García, actriz; Luis Gnecco, actor, Ciro Guerra, cineasta; Catalina García, cantante; Yayo González, músico; Ernesto Garcia, productor; Ana Sofia Guerrero, naturópata y educadora socioambiental; Brenda Garza, pintora; Mariana Garza, artista y actriz; Vico Gutiérrez, productor y músico; Marva Griffin, curadora (Salone Satellite Show); René Gastón, fotógrafo; Rafael González Villegas, músico; Leo Heiblum, compositor; Dolores Heredia, actriz; Paulette Hernandez, actriz; Leticia Huijara, actriz; Mónica Huarte, actriz; Emmanuel Horvilleur, músico; Liliana Herrero, música; Isadora Hastings, arquitecta; Luisa Huertas, actriz; Carlos Hidalgo, cinematógrafo; Olaf Herrera, actor; Jesús Hidalgo, cantautor; Angel Mario Huerta, cineasta; Jorge Hueso, artista y poeta; Susayn Hernández, cocinera; Nicole Hernández Hammer, investigadora y activista ambiental; Eréndira Ibarra, actriz; Laura Imperiale, productora; Oscar Isaac, actor; Miguel Inzunza, cantautor; Andrea Ibarra, cantautora y actriz; Lucas Jaramillo, escenógrafo; Juanes, cantautor; Jonathan Jakubowicz, cineasta y escritor; Afef Jnifen, modelo y periodista; José Alfredo Jiménez Jr, compositor; Julissa, actriz; Axel Kuschevatzky, productor; Paola Krum, actriz; Luisa Kulioc, actriz; Jon Kortajerena, modelo y actor; Esperanza Kirchoff, pintora; José Manuel López Velarde, cineasta y dramaturgo; Alejandro Lubezki, cineasta; Mónica Lozano, productora; Ana Paola Loaiza, actriz; Adriana Larrañaga, actriz y cantante; Juan de Dios Larraín, productor; Andrea Legarreta, conductora; Pablo López, cantautor; Diego Luna, actor, cineasta y productor; León Larregui, cantante; Paco León, actor; Pablo Larraín, cineasta; Sebastián Lelio, cineasta; Totó la Momposina, cantante; Clara Lago, actriz; Eva Longoria, actriz y productora; Bárbara Lennie, actriz; Natalia Lafourcade, cantante; Cecy Leos, cantautora; Alex Lora, cantautor; Chela Lora, cantante; Luna Leyva, médico; Andrés Loewe, músico y actor; Marcela Mar, actriz; Fernando Marroquín, fotógrafo; Ana Francis Mor, escritora y actriz; Martha Cristiana Merino, actriz; Beatriz Moreno, actriz; Bárbara Mori, actriz; Memo Méndez Guiu, cantautor; Gastón Melo, actor; Ana Moreno-Coutiño, docente e investigadora; Daniela Michel, promotora cultural; Carlos Marrero, empresario ecológico; Ricardo Mollo, músico; Nahuel Mutti, actor; Angelo Mutti Spinetta, actor y músico; Luis Gerardo Mendez, actor; Johanna Murillo, actriz; Christian Meier, actor; Mia Maestro, actriz; Juan Marcaide, astrofísico (Real Academia de las Ciencias); Ricky Martin, cantante y actor; Jonanna Morales, actriz; Eloisa Marturen, actriz y bailarina; Ricardo Montaner, cantautor; Mercedes Moran, actriz; Roberto Manrique, actor; Ángela Molina, actriz; Toya Montoya, modelo; Wagner Moura, actor y cineasta; Manolo Marroquín, compositor; Alejandro Marcovich, Músico; Javo Madrigal, Músico; Mauro Mendoza, actor, director; Lari Velasco, músico; Armando Manzanero, compositor; Memo Muñoz, compositor; Billy Mendez, músico; Marcia Celeste Macías, cantautora; Raúl Martell, cantautor; Moyenei Valdés, cantautora; Rafael Mendoza, cantautor; Arturo Marquez, compositor; Mariú, artista y antropóloga; Carlos Marcovich, cineasta; Juan Moreno, cantautor y músico; Sofia Macchi, cantautora; Javier Martín del Campo, músico; Mauro Muñoz, músico y compositor; César “Chaparro” Mirand, músico y compositor; Diego Maroto, músico; Marissa Mur, cantautora; Amanda Miguel, cantautora; Luisa Moraes, actriz; Luis Ernesto Martinez Novelo, músico; Oskar Metsavaht, artista y diseñador; Artemio Narro, artista plástico; Gabriela Núñez, actriz; Oscar Narvaez, actor; Omar Muñoz, director de escena; Alejandro Nones, actor; Carmen Najera, química (Real Academia de las Ciencias); Jesús Navarro, cantautor; Lino Nava, músico; Juan Carlos Novelo, músico; Herman Nunes, productor y compositor; Jaina Andrea Novelo Guevara, diseñadora; Márgara Niño Santini, coach de meditación y escritora; Natalia Oreiro, actriz; Ruth Ovseyevitz, actriz; Raquel Orozco, diseñadora; Viridiana Olvera, actriz y docente; Damián Ortega, artista plástico; Antonio Orozco, cantautor; Ash Olivera, actriz; Gallo Olivares, músico; Edgar Oceransky, cantautor; Santiago Ojeda, músico; José Osier, electricista; Diego Peretti, actor; Dominika Paleta, actriz; Ludwika Paleta, actriz; Rigoberto Perez-Cano, cineasta; Angela Pastor, productora; Úrsula Pruneda, actriz; Angelina Peláez, actriz; Pedro Pascal, actor; Miguel Poveda, cantante; René Pérez Joglar, cantautor; Gastón Pauls, actor; Carla Peterson, actriz; Leonardo Padrón, escritor; Paulo Piña, Cantautor; Pambo, cantautora; Roco Pachucote, cantante; Natalia Pérez Turner, músico; Kriss Pando, conductora; Armando Pacheco, músico; Miguel Angel Patiño, cantautor; Christopher Phillips, escritor; Paulina Parga, cantautora; Amanda Pascual, músico; Ruben Puente, músico; Dira Paes, actriz; Jonathan Reverón, documentalista; Tereza Ruíz, actriz y productora; Carola Reyna, actriz; Miguel Rodarte, actor; Luis de la Rosa, actor; Arturo Ríos, actor; Claudia Ramírez, actriz; Gabriela Roel, actriz; Alejandra Ricardez, actriz; Muriel Ricard, actriz; Cecilia Roth, actriz; Eros Ramazzotti, cantautor; Marisa Roman, actriz; Dani Rovira, actor y activista ambiental; Edgar Ramirez, actor; Juan Pablo Raba, actor; Alejandro Ramirez, empresario y promotor cultural; Henry Rivero, director y escritor; Rafael Rebolo, astrofísico (Director del Instituto de Astrofísica de Canarias); Gina Rodriguez, actriz; Ana Ruiz, pianista; Pilar Ríos, cantante; Fer Ruvel, músico y cantante; Gil Rivera, compositor; Any Riwer, músico; Erik Rubin Milanszenko, cantante; Amparo Rubín, compositora; Yamil Rezc, productor y músico; Sheila Ríos Duggan, cantautora; Fernanda Robinson, fotógrafa; Laura Rebolloso, cantautora; Natalia Reyes, actriz; Mafer Suárez, cineasta; Hari Sama, cineasta; Carlos Sosa, productor; Olga Segura, actriz y productora; Daniela Schmidt, actriz; Alejandro Saevich, cineasta y productor; Erika Stettner, actriz; Iván Sanchez, actor; Luisa Saenz, modelo; Karla Souza, actriz, Stephanie Salas, actriz; Leonardo Sbaraglia, actor; Alejandro Saevich, actor; Dante Spinetta, músico; Rafa Sánchez, cantante; Alejandro Sanz, cantautor; Sasha Sokol, cantautora; Kike Sarasola, empresario ecológico; Catarina Spinetta, actriz y DJ; Vera Spinetta, actriz y cantante; Agustin Segnini, actor; Cecilia Suárez, actriz; Ilse Salas, actriz; Rodrigo Santoro, actor; Magaly Solier, actriz; Miguel Ángel Silvestre, actor; Ana María Simon, actriz; Mariaca Semprún, actriz; Chemin Santillanes, músico; Sarmad, Cantautor; Mike Sierra, músico; Leonardo Silva, pintor; Connie Santana, cantautora; Angelo Salais, cantautor; Alex Soto, cantautor; Aleks Syntec, cantautor; Diego Schoening, artista; Markus Sieber, cantautor y músico; Nicolás Sorín, músico y productor; Mauricio Svanstrom, locutor; Ximena Sariñana, cantante; Gerardo Trejo-Luna, actor; Paulina Treviño, actriz; Fernando Tejero, actor; Anita Tijoux, cantante; Mariana Treviño, actriz; Aarón Tolentino, músico; Grace Terry, cantante; Francesco Taboada Tabone, cineasta; Renier Toledo, músico; Cristina Umaña, actriz; Hugo Urquijo, director de teatro; Maria Urtuzuastegui, cantante; Martín Urieta, compositor; Maribel Verdú, actriz; Paz Vega, actriz; Columba Vertiz, periodista; Benjamin Vicuña, actor; Valeria Vera, actriz; Rodrigo Vázquez, actor; Lorenzo Vigas, cineasta; María Valverde, actriz; Juana Viale, actriz; Andrés Velencoso, modelo y actor; Carlos Vives, cantautor; Leonor Vatela, actriz; Stefano Vieni, cantautor; Rosalia Valdés, cantante y actriz; Marcela Viejo, cantante; Diego Verdaguer, cantautor; Ana Victoria, cantante; Gabriela Vega, músico; Maria Fernanda Wray, comunicóloga; Leonor Watling, actriz y cantante; Neco Wixan, artista plástico; Darío Yazbek, actor; Santiago Yeomans, cantautor; Andrés Zuno, actor; Giovana Zacarías, actriz; Antonia Zegers, actriz; Rubén Zepeda, compositor; Adrián Zárate, músico y compositor; Victor Zapatero, diseñador de iluminación.