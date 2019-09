La juez decreta prisión provisional para el dueño y el hijo mayor de Magrudis

La juez Pilar Ordóñez, que instruye la causa contra la empresa Magrudis, responsable del mayor brote de listeriosis de España, ha decretado prisión provisional comunicada sin fianza para el dueño de facto de Magrudis, José Antonio Marín Ponde, y su hijo mayor Sandro, que aparece en el registro civil como socio y administrador único de la cárnica. La Fiscalía solicitará el ingreso en prisión por delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia, al menos dos delitos de aborto y varios de lesiones. El hijo menor ha quedado en libertad con cargos y deberá comparecer en los juzgados los días 11 y 25 de cada mes. Las grabaciones telefónicas que los investigadores realizaron a los Marín han sido determinantes para su detención, informan fuenter cercanas a la investigación.

Los tres miembros de la familia Marín llegaban a las 9.30 al calabozo de los juzgados de Sevilla en dos vehículos separados. A las dos de la tarde, Mario era trasladado ante la titular de Juzgado de Instrucción Número 10 para ser interrogado. El joven respondió a las preguntas de Ordóñez, de la Fiscalía y del abogado de la asociación de consumidores Facua, Alejandro Martínez, personada como acusación particular. Él, su hermano y su padre se acogieron a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, responsables de su detención el pasado martes. Facua desveló que el menor de los Marín aparecía en el Registro Mercantil como titular de la empresa Elaborados Cárnicos Mario SLU, ubicada en la nave contigua a la de Magrudis, en el polígono El Pino de Sevilla. Fue creada en octubre de 2017 y no consta que tenga trabajadores a su cargo ni está inscrita en el registro sanitario, como es preceptivo.

Su hermano Sandro, administrador y socio único de Magrudis, declaró ante la juez media hora después que su hermano. Él solo respondió a sus preguntas y se negó a contestar a las de la Fiscalía y la acusación particular. Tras el interrogatorio, de 30 minutos, volvió a los calabozos. A continuación, su padre, fue escoltado por agentes de la Guardia Civil hasta el despacho de Ordóñez. El dueño de facto de la cárnica, solo respondió a la juz y a su abogado.

Las grabaciones telefónicas que los investigadores realizaron a los Marín han sido determinantes para su detención. Los agentes de la Ucoma registraron a primera hora de la mañana del pasado martes la vivienda que la familia tiene en la localidad sevillana de Dos Hermanas y la casa de otro familiar por orden de la juez Ordóñez. Pasadas las once, la Guardia Civil detenía al dueño de Magrudis, sus hijos, su cuñada y un comercial. Sandro y Mario fueron trasladados junto a la juez a las naves de Magrudis -una registralmente perteneciente a Elaborados Cárnicos Mario- donde asistieron a su registro.

Los Marín fueron detenidos por su participación en delitos de homicidio imprudente, contra la salud pública y lesiones al feto. La cuñada y el comercial quedaron en libertad a última hora de la noche del martes. Los dueños de Magrudis sabían desde febrero de este año, seis meses antes de que se activara la alerta sanitaria, que sus productos estaban contaminados por listeria. No solo no adoptaron las medidas correctoras a las que vienen obligados por la normativa, sino que siguieron produciendo y comercializando sus elaborados.

El propietario de laboratorios Microal presentó la segunda semana de septiembre en los juzgados el informe con los análisis que practicó a dos muestras de carne de la empresa ese mes de febrero. Los laboratorios recordaron ese positivo a los propietarios de la fábrica a través de un correo electrónico en agosto, tras el estallido de la crisis. Al constatar que estos no lo hacían público, acudieron a la justicia, explicó a este diario el fundador de Grupo Microal, José Antonio Borrás. “Nos preocupaba la salud de las personas que hubieran podido comer carne antes de la alerta, sobre todo las embarazadas”, señaló. La Junta ha confirmado que la cepa de Magrudis se hallaba en dos aislados del mes de marzo.