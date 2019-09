Un juez ordena que se decrete la alerta de género en Ciudad de México

Un juez ha ordenado al Gobierno mexicano que emita la alerta por violencia de género en Ciudad de México. "Ni las autoridades locales ni federales están garantizando los derechos de las mujeres", ha dicho este lunes María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una de las organizaciones que se han aliado durante los últimos dos años para que se reconozcan las omisiones del Estado en la protección de las mujeres de la capital contra la violencia machista. Tras el amparo, concedido el pasado viernes, las representantes de la sociedad civil han insistido en que la emisión de la alerta es "impostergable" y han demandado que se declare a más tardar el 30 de septiembre.

En las últimas semanas, miles de mujeres han salido a las calles de la capital mexicana bajo el lema "No me cuidan, me violan" para protestar contra los feminicidios, el abuso y el acoso sexual, así como las amenazas que vulneran su seguridad cada día. La Policía local estuvo en el punto de mira después de que una adolescente de 17 años denunciara el mes pasado que cuatro uniformados la violaron. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, dijo que no caería en provocaciones luego de que un grupo de manifestantes arrojara purpurina al jefe policíaco y días después matizó al asegurar que no habría impunidad y al convocar a colectivos feministas para encontrar soluciones a la violencia contra las mujeres. El Gobierno local anunció a finales de agosto un paquete de medidas que incluyen botones de auxilio en el trasporte público, la instalación de luminarias y nuevas agencias ministeriales para facilitar los procesos de denuncia, entre otras.

Grupos de defensoras feministas de derechos humanos criticaron las nuevas acciones al considerarlas insuficientes y exigieron que se declara la alerta por violencia de género. La resolución del Juzgado tercero de Distrito en Materia Administrativa evidencia que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que depende del Ejecutivo federal, no ha hecho lo suficiente para velar por la integridad de las víctimas y que ha retrasado sin justificación la entrada en vigor del mecanismo para proteger a las mujeres. El fallo reconoce también que las organizaciones civiles son interlocutoras válidas para pedir resultados concretos al Gobierno. "La problemática es extrema", ha advertido Paloma Nava, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en conferencia de prensa.

Hasta julio de este año, 125 mujeres fueron asesinadas, pero solo 26 casos se investigaron como feminicidios, según datos oficiales. En agosto hubo otros tres feminicidios, de acuerdo con datos de la Procuraduría (el equivalente de la Fiscalía) local. En los ocho primeros meses de 2019 se han abierto 2.762 carpetas de investigación por abuso sexual y 616 por acoso sexual, pese a que se calcula que nueve de cada diez delitos no se denuncian. "Los datos demuestran que las mujeres en Ciudad de México están viviendo una violencia feminicida que las pone en riesgo", ha reclamado Estrada.

El Gobierno de Sheinbaum, que inició funciones en diciembre pasado, ha respondido que la pertinencia de la alerta de género no puede definirse a partir de los resultados y acciones de la Administración anterior y ha puesto en entredicho la efectividad de la alerta misma. "Siempre hemos sostenido que la alerta de violencia de género en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado no ha tenido los resultados esperados", se lee en un comunicado. Las autoridades han agregado que, en términos relativos, la capital se encuentra lejos de las regiones más afectadas por la violencia: "en el lugar 22, de 32 entidades, en el índice de feminicidios por cada 100 mil habitantes; y en violaciones en el lugar 17 de 32". Aun así, ha reconocido que "así fuera un solo caso este seria grave, y que el objetivo debe ser erradicar totalmente la violencia de género".

El Gobierno local ha convocado a las autoridades federales y a las organizaciones civiles para encontrar nuevas medidas y cumplir con el amparo que se acaba de conceder. La capital se convertiría en el tercer Estado en hacer la declaratoria después de una resolución judicial, después del Estado de México y Puebla. En el fondo, la exigencia no es solo reconocer el problema, sino acabar con la impunidad, la disuasión de las denuncias y la revictimización en una megalópolis y un país en el que menos del 1% de los delitos se resuelve.