El presunto asesino y expareja de Nicole fue investigado en Perú por intentar matarla

La joven Nicole Olaechea, de 21 años, asesinada presuntamente por su expareja, Jimmy Alexander Delgado, de 22 años, el viernes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ya tenía una causa abierta contra él por violencia machista en Perú. En 2017, cuando aún era menor, la familia de la joven denunció que Jimmy la retuvo dos días en un apartamento, la violó y la tiró desde un segundo piso, según fuentes legales. La Fiscalía abrió una causa por lesiones, feminicidio en grado de tentativa y violación, según consta en diversos escritos del ministerio público a los que ha tenido acceso este diario. Pero Nicole nunca declaró contra Jimmy, que tampoco se presentó a las citaciones judiciales y la Fiscalía no pudo seguir adelante con el caso, según confirman fuentes legales. Mañana precisamente había una audiencia en Perú sobre el vencimiento del plazo de la investigación.

Nicole falleció el 2 de agosto en España, fruto de los golpes que presuntamente le propinó Jimmy. Ambos habían pasado juntos el aniversario de la joven, que cumplió 21 años el jueves. “Ha sufrido un calvario”, lamenta una familiar de la mujer, por teléfono desde Perú, que pide no ser identificada por temor a la familia del detenido. La pareja tiene en común un bebé de un año y cinco meses.

Nicole conoció a Jimmy en la ciudad peruana de Ica, donde vivían ambos, cuando eran adolescentes. “Era muy joven”, explica su familiar cercana. Tras la denuncia, se reconciliaron y ella se quedó embarazada. Cuando estaba de unos cuatro meses, según sus familiares, decidió viajar a Barcelona para tener a su hijo y poder darle una vida mejor, aseguran. Jimmy ya vivía en la ciudad catalana.

En España, la situación no cambió. Nicole denunció de nuevo a Jimmy por malos tratos. El presunto homicida tenía una orden de alejamiento de la joven en vigor, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que rompió el día de su cumpleaños. “Sabemos que estuvieron juntos, comiendo y tomando”, explica la familiar de la víctima. En el piso en el que vivía Nicole, en el barrio de Can Serra de L’Hospitalet, seguían ayer sus compañeras, que prefirieron no hablar con los medios. Una vecina aseguró que ellas avisaron a la policía al ver a Nicole inconsciente en el piso.

Dos ambulancias recogieron a la joven y la trasladaron al hospital de Bellvitge. “Él quiso subirse con ella, pero los Mossos no le dejaron”, cuenta un vecino de la pareja, que pide anonimato. Finalmente, Jimmy fue trasladado al hospital en la otra ambulancia que acudió al lugar. Nicole falleció cinco horas después de su ingreso. La autopsia confirmó que la mujer había muerto fruto de una paliza. La autopsia confirmó que la mujer había muerto fruto de una paliza. “No por intoxicación etílica, como unos dijo un amigo de Jimmy”, lamenta la familiar de la joven.

El lunes, con la prueba de que Nicole había sido asesinada, los Mossos detuvieron a Jimmy a las puertas de los juzgados, adonde él mismo acudió. Se le acusa de homicidio doloso, según fuentes policiales. Al tomarle la huella dactilar, la policía comprobó además que tenía antecedentes bajo una identidad falsa. Le habían arrestado diversas veces por hurto y tenía también un robo con violencia.

“En la familia no sabíamos que Nicole recibía malos tratos”, explica la familiar de ella, que cree que eso quedaba en el círculo más reducido de la joven. Su madre, ahora que se había separado de Jimmy, estaba preparando un viaje para visitarla en noviembre y pretendía regresar a Perú con ella y con el bebé que tenía. “Se adelantó la situación”, lamenta. Y pide que el menor pueda estar con la familia de la joven.

El Gobierno ha confirmado que Nicole es la víctima número 38 de violencia machista en España en 2019. L’Hospitalet ha decretado tres días de duelo y convocó ayer un minuto de silencio. Las mujeres que sufren este tipo de violencia pueden llamar gratuitamente al 016. Desde 2003, 1.013 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas