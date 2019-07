El obispo de Cartagena traslada a la Fiscalía un caso de pederastia

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha trasladado este martes a la Fiscalía de la Región de Murcia un supuesto caso de pederastia cometido por un sacerdote de su diócesis. El acusado, Antonio Lax Zapata, era párroco de San Juan Bautista de Yecla (Murcia) y capellán del Hospital Virgen del Castillo de la misma localidad. El obispado, que el pasado domingo apartó al cura, no ha especificado dónde y cuándo ocurrieron los hechos denunciados, ya que al ser datos que "tratan de menores, están bajo secreto pontificio y de la Fiscalía", argumenta.

Lorca, tras conocer la noticia a comienzos de julio, ordenó al vicario judicial del episcopado que iniciase una investigación previa para esclarecer los hechos y, posteriormente, se comunicó a las autoridades civiles. La diócesis ha anunciado que también ha puesto en marcha una investigación eclesiástica. "Independientemente de que estos presuntos hechos se estén investigando en la jurisdicción canónica, la diócesis de Cartagena siempre actuará ante estos delitos execrables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley de Protección Jurídica al Menor", ha explicado el episcopado a través de una nota en su web.

El obispo ha insistido en el comunicado en que su actuación también está enmarcada en la política de cooperación con las autoridades estatales que el papa Francisco exigió en su último Motu proprio –ley particular de la Iglesia católica que dicta el Papa– Vos estis lux mundi (Sois la luz del mundo) y que obliga a los obispos a informar a la justicia de estos crímenes. No es la primera vez que el obispo de Cartagena lleva un caso ante las autoridades. El pasado marzo, trasladó a la justicia el supuesto caso de abusos de un sacerdote español en Argentina. En abril también apartó a un religioso por abusar hace ocho años (por entonces era seminarista y profesor de religión) de un menor. En esta ocasión, además, Lorca no ha dudado en publicar el nombre de acusado.

Imagen que el cura acusado tiene en su perfil de Linkedin.

El presbítero, original del pueblo murciano de Monteagudo, estudió en un seminario de Medellín (Colombia) y fue párroco, hasta 2006, en la iglesia de Santísima Trinidad en la localidad colombiana de Turbo (Antioquia), según una información del diario colombiano El Tiempo en 2003. En dicha publicación se especificaba que el ahora acusado fue extorsionado por dos hombres. Lax regresó en 2006 a Murcia, donde desempeñó el cargo de vicario parroquial de las iglesias de San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar) y Nuestra Señora del Rosario de (El Mirador). Fue cesado en 2013 y pasó a ser párroco en San Juan Bautista y Hospital Virgen del Castillo en Yecla.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es.