Misuri, a un paso de convertirse en el primer Estado sin clínicas abortivas en EE UU

La única clínica abortiva de Misuri, ubicada en el corazón conservador de Estados Unidos, se arriesga este viernes a perder la licencia para continuar ofreciendo sus servicios. Si no se la renuevan, como ha amenazado el gobernador republicano Mike Parson, se convertiría en el único Estado del país donde las mujeres no tendrían acceso a interrumpir su embarazo. Esta situación no ocurre desde 1974, un año después de la sentencia del Tribunal Supremo conocida como Roe versus Wade, en la que se estableció que el aborto es un derecho constitucional. Además de contar solo con una clínica abortiva —al igual que otros cinco Estados—, Misuri se ha sumado a la ofensiva antiaborto. La semana pasada, el gobernador firmó una ley que prohíbe las intervenciones después de las ocho semanas de gestación, sin excepciones en caso de violación o incesto.

Una década atrás, Misuri contaba con cinco clínicas donde practicaban abortos. Los requisitos estatales cada vez más difíciles de cumplir por los centros de salud reproductiva derivaron en que este año solo se mantuviera funcionando la de San Luis. El conflicto sobre la licencia del centro, gestionada por Planned Parenthood, una organización que proporciona servicios de salud reproductiva, comenzó a principios de marzo. El Gobierno local realizó una inspección anual de rutina, en la que detectaron “numerosas violaciones a las leyes y regulaciones estatales”, según expuso el gobernador Parson este jueves en una audiencia en el Tribunal de Circuito de San Luis, tras una demanda interpuesta por Planned Parenthood al Estado.

Según los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Misuri, encontraron “pruebas médicas significativas que mostraban al menos tres abortos quirúrgicos fallidos”, incluido uno en el que la paciente tuvo que ser trasladada luego a un hospital y otro en que una mujer regresó porque seguía estando embarazada, informa The New York Times.

Planned Parenthood, que lleva operando 87 años en el Estado conservador, no se ha referido en concreto a estas acusaciones, pero sí ha defendido que la organización “ha mantenido al 100% el cumplimiento de la ley”. Las regulaciones incluyen que las mujeres que desean abortar esperen 71 horas después de recibir asesoramiento sobre lo que supone la intervención —esto obliga a que la paciente viaje dos veces al único centro del Estado— y exigen que los especialistas que practiquen los abortos tengan “privilegios de admisión” o sean miembros de hospitales que queden a 15 minutos de distancia de la clínica abortiva.

Para aclarar la situación, los funcionarios estatales han solicitado entrevistar a los siete médicos que trabajan en la clínica, incluido los que están haciendo la residencia. Solo dos de ellos, los médicos veteranos, han accedido a ser interrogados. Planned Parenthood acusa a las autoridades de no transparentar para qué quieren hablar con el personal y si esto podría tener consecuencias delictivas. La situación está en un punto muerto. Las autoridades afirman que no pueden completar su investigación, y por ende renovar la licencia del centro, hasta que los empleados de la clínica sean entrevistados. “Esto es acoso e intento de intimidación a los médicos desde las esferas más altas del gobierno”, sostuvo este martes la doctora Collen McNicholas en una conferencia telefónica con periodistas.

“Sin la intervención judicial, Misuri será el único Estado del país sin acceso a un centro de salud que practique abortos seguros y legales. De ese modo, obligarán a más de 1,1 millones de mujeres en edad reproductiva a vivir en un escenario inexistente desde Roe versus Wade”, explican desde Planned Parenthood, quienes confían en que el juez otorgue una orden de restricción temporal en caso de que el gobernador decida no renovarles la licencia.