La trabajadora de Iveco que se suicidó llevaba más de un mes recibiendo presiones

No fue desde el pasado jueves ni desde el pasado lunes. V. R. llevaba semanas soportando la presión de un vídeo que se grabó hace cinco años y que su expareja conservó durante todo este tiempo. Un vídeo de contenido sexual en el que aparecía esta mujer de 32 años y que acabó en los móviles de compañeros y compañeras de trabajo, en la planta de automóviles Iveco de San Blas-Canillejas, en Madrid. Suscitó comentarios, bromas, miradas, silencios, risas y cuchicheos que la semana pasada empezaron a multiplicarse. La cuñada de la mujer fallecida, que trabajaba en la misma empresa, acabó por enterarse. El marido de V. R. también. Y la situación que generó precipitó su suicidio el sábado, en su casa, en Alcalá de Henares, al noreste de Madrid.

Este jueves, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Alcalá de Henares ha abierto "diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.7 del CP)", después de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado le remitieran atestado con las pesquisas realizadas hasta este momento. Quién envió el vídeo, quién lo compartió y hasta cuántos dispositivos llegó el archivo es algo que todavía está por determinar. El juzgado que ha comenzado a investigar en la mañana de este jueves fue el encargado del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo la muerte, y ha decretado "el secreto de las actuaciones". La Fiscalía también abrió diligencias para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito este miércoles y la Agencia Española de Protección de Datos inició las actuaciones de oficio.

Mientras, en una empresa con una plantilla de 2.500 trabajadores y más de 374.000 metros cuadrados de extensión, las versiones sobre lo que ocurrió y cómo ocurrió, son dispares. Un empleado apunta: “Aquí cada uno dirá lo que sabe, si no sabe, lo que cree, y si no, lo que ha oído por ahí. La única verdad es que ese vídeo corrió por algunos móviles, no se sabe por cuántos, y que la última semana sí que hubo corrillos y se extendió más toda esta historia”. Otro trabajador, veterano, dice que “es imposible” que todos conocieran los hechos: “Somos muchísimos y este sitio es enorme. Muchos se enteraron el lunes de toda la historia, cuando ya había ocurrido todo”. Otro, que lleva pocos años en la empresa, cuenta que la conocía “de lejos” y que a él ese vídeo nunca le llegó: “Tampoco creo que ahora, después de la que se ha montado, haya quien reconozca que lo tuvo o que lo vio”.

V.R., era una de las más de 500 empleadas de la plantilla de Iveco en Madrid, con un 23% de mujeres. Comenzó siendo carretillera y después cambió a la sección de Ejes y Puentes, donde estaba desde hacía unos años. Era madre de un bebé que aún no había cumplido su primer año y otro de cuatro. Desde el lunes, la plantilla de Iveco se ha pronunciado a través de distintos medios y con distintas voces. Muchos creen que en mayor o menor medida, “la responsabilidad es de todos”. Y, desde ayer miércoles, varios grupos de trabajadores piden en redes sociales y en intervenciones que no se culpabilice a toda una plantilla de empleados por los hechos.

Este miércoles, a través de la plataforma Stop Haters, una veintena de trabajadores, en su mayoría hombres, emitió un comunicado en el que dicen que, en una plantilla de esa magnitud, no todos conocían a la mujer ni vieron ni recibieron el vídeo. “Es cierto que a mediados de la semana pasada el asunto del vídeo era conocido por la gran mayoría pero era algo que estaba en manos de los recursos humanos y del comité de empresa, por lo tanto esperábamos una solución que permitiera a nuestra compañera una mejor situación y la erradicación de la difusión de los vídeos”, dice la nota, en la que afirman que no todos son “culpables” ni todos son “cómplices” y piden que se deje de “criminalizar a la plantilla”.