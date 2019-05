El aborto se abre paso en la campaña electoral argentina

Los verdes, partidarios del aborto legal, dominan en Buenos Aires. Fueron mayoría dentro de las cámaras y también en las calles, como volverán a demostrar hoy. En las movilizaciones predominan los jóvenes, entre los que hay muchos que este 2019 concurrirán a las urnas por primera vez. El bastión de los antiabortistas, representados por el color celeste, es el noroeste del país. De los nueve senadores por las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, ocho votaron por el No. En esa región incluso hay trabas en la sanidad pública para acceder a un aborto no punible, como demostró el caso de Lucía, una niña de 11 años violada por su abuelastro a la que retrasaron durante cuatro semanas la interrupción de su embarazo no deseado.