La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía investigan los sobornos de la diálisis

La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía investigan si médicos bajo su responsabilidad en hospitales públicos han percibido "pagos inapropiados" y otras prebendas del gigante sanitario Fresenius, líder mundial de productos para diálisis, para obtener a cambio información confidencial sobre concursos públicos y favorecer a la compañía en los centros sanitarios.

"Obviamente, [la Consejería de Sanidad] ya está investigando la cuestión", ha afirmado esta mañana la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, que ha añadido que si de las pesquisas en marcha "se deriva que hay algún ilícito penal, ese caso se derivaría a los tribunales".

En Algeciras, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que si se confirma la existencia de "un supuesto soborno por parte de una farmacéutica", los facultativos responsables "serán reemplazados".

Los dos Gobiernos han reaccionado así a la publicación hoy por EL PAÍS de que Fresenius ha confesado ante las autoridades de Estados Unidos haber destinado millones de euros en España a “pagos inapropiados”, contratos de “consultoría sin control”, “regalos” y “viajes”, entre otras prebendas, para obtener de médicos de la sanidad pública información confidencial sobre concursos públicos, que los facultativos “enviaran a pacientes a sus clínicas” y “utilizaran los productos más caros de la compañía” en los hospitales, entre otros favores.

La carpeta española es una más de la extensa confesión hecha por Fresenius ante las autoridades de Estados Unidos, que afecta a un total de 17 países. España es el único miembro de la Unión Europea. El resto son México, del Este de Europa (Serbia y Bosnia), África (10 países) y Asia (tres). La compañía ha aceptado pagar 231,7 millones de dólares (207,6 millones de euros) para evitar ser procesada por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE UU publicó el pasado marzo un escueto informe de apenas 17 páginas que sintetizaba las prácticas ilegales cometidas por la empresa. Al tratarse de un acuerdo extrajudicial, sin embargo, el documento no identificaba a ningunos de los médicos beneficiados por la empresa, algo que en algunos casos sí ha logrado saber este diario en base a documentos y fuentes del sector.

Antonio Galán, jefe de servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia, es otro de los jefes de servicio sobre los que Fresenius ha informado a las autoridades de EE UU. Según la SEC, Fresenius entregó a Galán “un borrador sobre las prescripciones técnicas y mejoras, otros sobre el sistema de puntuación y una propuesta de resultados para ganar el concurso”. “El médico utilizó su cuenta de correo personal para mostrar su acuerdo con algunas de estas propuestas recibidas”, recogen investigaciones.

En total, Galán recibió de la empresa “114.000 dolares entre 2008 y 2011” y otros “51.000 entre 2012 y 2014”, además de viajes y regalos. Galán, que no ha contestado a los mensajes que le ha hecho llegar este diario, fue nombrado en 2004 director general de Calidad y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad en el Gobierno del entonces presidente Francisco Camps, del PP, informa Ferran Bono. A este respecto, la actual consejera valenciana de Sanidad, la socialista Ana Barceló, ha manifestado a este periódico: "Me parece muy grave que se pueda utilizar la sanidad pública en provecho personal. No vamos a permitirlo y tomaremos las medidas necesarias en el caso de que se compruebe la utilización de fondos públicos para obtener un beneficio, porque, además, se quiebra la confianza que se tiene depositada en personas que ostentan responsabilidades".

Otro de ellos es la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, María Dolores del Pino, hasta hace unas semanas jefa de servicio de Nefrología en el hospital de Torrecárdenas (Almería). La SEC detalla cómo directivos de Fresenius intercambiaron correos electrónicos meses antes de la adjudicación en 2015 de un contrato de 2,7 millones de euros “sobre cómo influir” en la adjudicación y alardearon de haber “logrado el apoyo” de Del Pino. A cambio, según la documentación aportada por Fresenius en EE UU, la nefróloga “recibió pagos, viajes y obsequios”.

Del Pino niega los hechos y asegura sentirse en una situación de "indefensión". "No sé lo que ha dicho la empresa en EE UU, pero nos es cierto. Mi poder [sobre la adjudicación] era nulo", afirmó a este diario.

El informe de la SEC también destaca un caso en el que la empresa compró a seis médicos públicos una clínica de diálisis, siguió pagando un 5% por paciente recibido desde la pública y alquiló locales de su propiedad, por lo que los facultativos recibieron de forma "inapropiada" hasta tres millones de dólares. En esos años, Fresenius compró dos clínicas de diálisis a médicos de los hospitales barceloneses Clínic y del Mar. La Generalitat no ha informado por ahora si tiene previsto investigar el caso.

El informe de la SEC describe favores recibidos por muchos otros facultativos públicos, como "acuerdos de consultoría sin control" , "viajes a congresos médicos, a Estados Unidos, donaciones para financiar proyectos y regalos”. “Los acuerdos firmados con los médicos como ‘consultores’ iban de los 16.000 a los 187.000 dólares al año”, sigue la SEC, que añade que “Fresenius solicitó a los facultativos que modificaran las prescripciones técnicas antes de que fueran hechas públicas”.

La investigación sobre el caso arrancó en 2012 tras un chivatazo que denunció a directivos de Fresenius hechos comprometedores y amenazó con ponerlos en conocimiento de las autoridades de EE UU. La compañía, con sede en Alemania, cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que está sujeta a las leyes de ese país. “Inmediatamente iniciamos una investigación interna, en la que implicamos a las autoridades de EE UU”, explica un portavoz de la multinacional. Los responsables directos de estas prácticas, incluidos media docena de la filial española, “han sido apartados de la compañía”, añade este portavoz.