Desarrollo juvenil e igualdad, nuevos retos de la Fundación contra las drogas

La Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) ha presentado este jueves los resultados de la campaña The Real Young, la primera desarrollada íntegramente en digital y dirigida a jóvenes de 15 a 24 años, que puso en marcha en enero de este año. El proyecto ha alcanzado a más de cuatro millones de jóvenes y los vídeos han obtenido 1.800.000 visualizaciones, según se ha informado en la reunión del patronato de la FAD. The Real Young busca desmontar los diferentes estereotipos sobre la juventud que condicionan la mirada adulta y dificultan su desarrollo. Estereotipos tan asentados como que no se comprometen socialmente, que no se esfuerzan, ni estudian, ni trabajan. O que dedican todo su ocio a salir de fiesta y consumir drogas. Para la directora general de la fundación, Beatriz Martín Padura, los datos de esta campaña son muy positivos: "Ha supuesto un reto para nosotros y creo que podemos estar muy satisfechos de los resultados. Queremos que los jóvenes sientan a la FAD como una entidad cercana que quiere escucharlos y brindarles su apoyo".

Las líneas de trabajo de la fundación se centran, fundamentalmente, en cinco temáticas: educación, equidad de género, empleabilidad y desarrollo de competencias de futuro, uso adecuado de las TIC y salud y bienestar.

Durante el acto, al que han acudido la reina Letizia, presidenta de honor de la entidad; el presidente de BCG de España y Portugal, Rafael Rilo; el presidente de la fundación, Ignacio Bayón; y el resto de patronos de la FAD, se ha abordado el reto para este 2019, "ampliar el foco de acción trabajando en pro del desarrollo juvenil desde todas las áreas que afectan a su bienestar y no exclusivamente desde la prevención de los consumos de drogas". Bayón ha asegurado que "lograr una juventud más comprometida, más sana, más flexible, más preparada en definitiva para hacer frente al futuro es el objetivo de la FAD, nuestro compromiso con la sociedad".

Nuevos proyectos, mayores retos

En la reunión, también se han presentado al patronato la primera campaña sobre juego y el proyecto #Femtástica. Esta iniciativa, desarrollada junto a Samsung, busca dar voz a las mujeres jóvenes como productoras y creadoras de contenido digital cuyo objetivo es, en palabras de Martín, "tratar de que en el ámbito digital la brecha de género sea cada vez menor".

En el área de programas educativos se han comentado dos iniciativas: Acción Magistral e (In)fórmate. La primera está dirigida a la formación de docentes en herramientas de innovación educativa en las aulas españolas. En el último año se ha logrado duplicar el número de docentes formados y llegar a más de 250.000 personas. Mientras, el segundo proyecto se centra en la alfabetización mediática y fomento del pensamiento crítico en la población adolescente, y se espera que llegue a 30.000 adolescentes en los próximos dos años.