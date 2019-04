La Fiscalía investiga un vertido de hidrocarburos de Repsol en Murcia

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha incoado de oficio diligencias de investigación penal por un vertido de petróleo que se ha producido en la rambla de Escombreras desde la refinería de Repsol, según indica en un comunicado. El vertido, que se produjo el pasado fin de semana, la noche del 20 al 21 de abril, en el valle de Escombreras (Cartagena) donde la empresa tiene sus instalaciones, ha afectado a una superficie de unos 500 metros de un tramo de la rambla denominada barranco de El Charco. Repsol explica que el suceso tuvo lugar durante el episodio de lluvias torrenciales del fin de semana, que ha "producido una salida de agua de lluvia con arrastre de hidrocarburos aceitosos a la rambla exterior del Valle de Escombreras", debido al desbordamiento de la balsa de recogida de aguas pluviales de la refinería.

Desde primera hora del sábado, "en cuanto se tuvo constancia de la situación, se activó el protocolo de actuación". La empresa ha movilizado 16 camiones cubas de aspiración, ha instalado barreras de contención de producto en la rambla y ha desplegado cercos anticontaminación en la salida de la rambla a la dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena, según la firma. Los trabajos se están realizando de forma ininterrumpida, tanto de día como de noche.

Además, un grupo de profesionales y técnicos de la compañía, así como de empresas auxiliares, están realizando las tareas necesarias para la retirada del producto. Repsol añade que desde que se activó el procedimiento establecido para estos casos, están trabajando alrededor de 60 personas según un plan que se está ejecutando "bajo la premisa fundamental la seguridad de las personas y la recuperación del entorno".

Pedro García, miembro de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) recuerda que no ha sido el primer episodio en el que Repsol se ve involucrada por el escape de hidrocarburos en la zona. "En octubre del año pasado se produjo otro vertido aunque por causas diferentes y con anterioridad, en septiembre de 2015", critica. Los conservacionistas sostienen que el vertido "no debe ser considerado como un hecho aislado ni como un mero incidente, pues refleja un error en el diseño y/o funcionamiento de las nuevas instalaciones que no debería permitir la llegada de hidrocarburos cuando se producen lluvias torrenciales".

"El vertido se ha producido a la salida de la refinería, al cauce de la rambla que es similar al de un río de escaso caudal con vegetación en los márgenes y en el lecho", describe García. ANSE va a interponer denuncias ante el Gobierno regional murciano (direcciones generales de Industria y Medio Ambiente), Confederación Hidrográfica del Segura y Fiscalía de Murcia. Quieren conocer el origen del vertido, los posibles incumplimientos de la planta y si se ha producido un delito contra el medio ambiente.