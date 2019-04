Un macrofestival para 25.000 universitarios, pendiente de un juez

Unos 25.000 jóvenes se concentrarán este viernes, 12 de abril, en una pedanía a las afueras de Valencia para celebrar con música, alcohol y paellas que los exámenes universitarios están a la vuelta de la esquina. Una fiesta o macrobotellón hacia la que Ayuntamientos y vecinos miran cada vez con más desconfianza por las molestias que genera. Una asociación de vecinos afectada ha pedido al juzgado de guardia que suspenda el evento.

La concentración de miles de jóvenes en busca de diversión tiene en vilo a los vecinos de la pedanía de La Punta, que ya acogió en 2015 y 2016 el evento y conocen sus consecuencias. El presidente de la asociación, Vicente Romeu, recuerda que hace tres años "sufrieron daños materiales en las cosechas, en los campos, daños en vehículos, daños en casas de la huerta, jardinería, orines y heces en vías públicas y en propiedades privadas", recoge la denuncia.

"¿Dónde van a aparcar los vecinos?", se ha preguntado Romeu, quien ha añadido a Efe que a la Punta "va a venir una marabunta, una manada desbocada de búfalos, y aunque habrá quien se porte bien, tendrán que beber y escuchar música y, como en Fallas, la gente orina, defeca y practica el sexo en la calle".

La afluencia de miles de estudiantes universitarios a esta pedanía, de apenas 2.600 residentes, preocupa a los vecinos porque temen que se bloqueen todas las vías de acceso y los atascos hagan imposible la movilidad en una zona de casas rurales aisladas. Los habitantes de la pedanía esgrimen a su favor que el Ayuntamiento de Montcada, que alojó el año pasado el citado festival, no ha querido que se repitiera este año.

"Se trata de un espacio sensible, de huerta protegida, en la que reside mucha gente anciana que vive sola y con movilidad reducida", recoge la denuncia presentada hoy. La pasada madrugada comenzaron las primeras molestias porque la policía local había colgado a los carteles con la prohibición de aparcar desde las seis de la mañana a las 11 de la noche. "Este festival no produce ningún beneficio a los vecinos, al contrario, vulnera sus derechos".

La empresa organizadora defiende el evento y se muestra indignada por la "criminalización de los jóvenes". Según la promotora, las entradas solo se venden a mayores de edad, el dispositivo de seguridad, de accesos y sanitario es el doble del que establece la ley y en cuanto al alcohol, cada persona que accede al recinto acotado solo puede pasar una botella –se supone que con mezcla de alcohol y refresco– de menos de 750 mililitros para una fiesta que comienza al mediodía y echa el cierre a las ocho de la tarde.

"Calificar a los jóvenes de manada desbocada de búfalos es traspasar todas las líneas rojas", asegura la promotora en un comunicado. "Entendemos que el impacto que tiene sobre los vecinos es menor pues una fiesta diurna", añaden. Las entradas, según aparece en la web, rondan los 25 o 30 euros.

Polémica 'in crescendo'

La polémica ha ido in crescendo desde que el pasado lunes se conoció el lugar de celebración de las paellas universitarias, y el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha tenido que pronunciarse y manifestado su voluntad de "no dejar colgadas a miles de personas que tienen una entrada", aunque queda a la espera de "lo que diga el juez, que si dice no, será que no".

Para Ribó, el conflicto parte de "una empresa privada que empezó a vender entradas para un evento en el municipio de Montcada". Ante la negativa del consistorio de allí a la realización del mismo, "el Ayuntamiento (de Valencia) busca dónde ubicarlo y el único sitio es La Punta pero en este momento lo estamos estudiando".