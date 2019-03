La Junta de Andalucía detecta 34.000 personas que no estaban incluidas en la lista de espera de Dependencia

El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía ha cuestionado el sistema de reconocimiento de ayudas y atención a las personas con derecho a prestación por dependencia del anterior ejecutivo del PSOE. Tras confirmar que, de acuerdo con los datos mensuales publicados por el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) hay 109.470 ciudadanos pendientes de ser atendidos, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha asegurado que 34.373 andaluces no se habían contabilizado en estas estadísticas. “Esa cifra se corresponde con las personas que han presentado la solicitud, pero no han sido llamadas para su valoración, lo que incrementa en un 45,8 % las cifras oficiales”, ha señalado Ruiz. Para paliar esta situación, la Consejería ha puesto en marcha un plan de choque de 77 millones destinado únicamente a digitalizar el sistema de acceso y que no contempla ayudas o inversión en personal.

“Se trata de un programa de agilización y digitalización para simplificar los trámites y así reducir el tiempo de espera”, ha explicado la consejera. En Andalucía hay 212.243 personas a las que se les ha reconocido el derecho a la prestación por dependencia, ha precisado Ruiz, un 7% más que en 2017, de acuerdo con los datos del SAAD. La mayoría de los casos pendientes, 49.672, según las cifras facilitadas por García, son beneficiarios del Grado I, que presentan un grado moderado de dependencia. En el grado II se encuentran 17.229 y en grado III, 8196 personas. Según la consejera, hay dos listas de espera, la que aparece en la web y otra "ficticia" de personas que han presentado la solicitud por escrito y no están registradas telemáticamente y cuyo número se desconoce.

El PSOE ha acusado al Ejecutivo bipartito de manipular los datos y ha insistido en que la espera en la atención se debe a la infrafinanciación del sistema de dependencia provocado por los recortes impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno de la nación tiene la obligación de financiar el 50% del sistema de dependencia, quedando el otro 50% a cargo de las Comunidades Autónomas En Andalucía, ha recordado el coordinador de la Secretaría General del PSOE de Andalucía, José Fiscal, la Junta ha estado aportando el 82%, frente al 18% del Ejecutivo español. La cofinanciación en materia de dependencia fue una de las reclamaciones de las que hijo bandera el anterior Gobierno de la socialista Susana Díaz. Los presupuestos andaluces de 2018 destinaron a Dependencia 1.220 millones de euros, lo que equivale al 70% de los 1.723 millones reservados para toda España en 2019.

Sin contabilizar los 34.000 casos de espera detectados por la Junta, solo Cataluña, Canarias y La Rioja arrojan un resultado más negativo que el andaluz en cuanto a dependientes reconocidos pero que aún no percibe las ayudas, en el caso de las dos primeras por encima del 30%. El Defensor del Pueblo andaluz abrió en 2016 una actuación de oficio a raíz de las quejas recibidas por afectados por el retraso en la percepción de las ayudas -no por la lista de espera-. Desde entonces, la comunidad ha reducido en un 28% el llamado “limbo de la dependencia”, según los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Sanidad, que es como se define a los dependientes con derecho a la prestación, pero que aún no la reciben.

La crítica a la gestión de la asistencia a la dependencia del anterior gobierno socialista se suma a la denuncia que el nuevo Ejecutivo de la Junta realizó sobre la ocultación de pacientes en lista de espera en el sistema de Sanidad pública. En ambos casos el punto polémico para la contabilización radica en el momento en el que se contabiliza el momento en que un solicitante entra en el servicio de espera.