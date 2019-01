Las escuelas para niños de 0 a 3 años serán gratuitas en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la "gratuidad total" de las matrículas en las escuelas infantiles públicas municipales para el curso 2019-2020. Un total de 8.768 niños de cero a tres años matriculados en 69 centros se beneficiarán de la medida, que costará al Consistorio cerca de un millón de euros al año. La alcaldesa, Manuela Carmena, pretende con esa medida -que fue presentada por el PSOE- favorecer la escolarización temprana y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Otro de los objetivos del Ayuntamiento, que en los últimos años ha seguido una política de reducción de tasas en esa etapa educativa -en el curso 2016-2017 se redujeron hasta un 78% para las rentas más bajas- es además mejorar las condiciones laborales de los maestros y del personal de servicios de las escuelas. A diferencia de la red de escuelas privadas de Madrid, las municipales tienen desde hace dos cursos la "pareja educativa", dos educadoras por aula, maestra o técnica superior en Formación Profesional -la gran mayoría de educadoras son mujeres-, informan desde el consistorio.

En la actualidad, las tasas que abonan las familias se calculan en función de la renta. La aportación más baja es de unos 14 euros al mes para hogares que ingresan 5.644 euros al año, o una cantidad inferior. Desde el comienzo de la legislatura, el Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 27 millones de euros en la construcción de 13 escuelas infantiles nuevas en los distritos de Fuencarral-El Pardo (3), Moncloa-Aravaca (2), Hortaleza (2), Moratalaz, Usera, Arganzuela, Villaverde, Centro y Retiro, que se suman a las 56 que ya existían.

La escolarización temprana, de los cero a los seis años, es, según organizaciones internacionales como la OCDE, recomendable por los efectos en el rendimiento escolar futuro, especialmente en los niños de familias desfavorecidas. En España, el 37,9% de los niños de cero a tres años están escolarizados, por encima del 33% de media de los países de la OCDE. Sin embargo, existen diferencias significativas entre comunidades. El País Vasco es la región con las mejores cifras: el 52,4% de los niños de esa edad están matriculados. En otras autonomías como Canarias, ese porcentaje baja al 16,8%.

En España, la escolarización de cero a tres años no es obligatoria, las familias deciden. La ley educativa actual (LOMCE) garantiza la existencia de plazas para cubrir la demanda de tres a seis años -el segundo ciclo de infantil-, pero no para la de cero a tres. El segundo ciclo se universalizó en 2002 y se convirtió en gratuito. No sucedió lo mismo con el primero. El resultado es que 1,2 millones de niños de tres a seis años están escolarizados en España (el 97%), frente a los 468.652 del primer ciclo (un 37,9%).