La Iglesia mexicana encara la cumbre de pederastia alejada de las víctimas de Maciel

La larga sombra de Marcial Maciel sigue pesando sobre la Iglesia mexicana. A once años de la muerte del fundador de los Legionarios de Cristo (Cotija, Estado de Michoacán. México, 1920-2008), algunas víctimas de abuso sexual en manos del sacerdote reclaman ante la justicia, mientras otras negocian directamente con la congregación la reparación del daño. La aparición de nuevas denuncias por pederastia confirma, según las propias víctimas, el carácter estructural del abuso dentro de la institución eclesiástica y la existencia de un sistema de encubrimiento desde hace al menos seis décadas. A mes y medio de que se celebre la cumbre sobre la pederastia convocada por el Papa Francisco, las víctimas critican la distancia de la Iglesia mexicana.

Tras las declaraciones del prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el cardenal João Braz de Aviz, sobre el encubrimiento de los delitos de Maciel por parte del Vaticano, las víctimas piden acciones concretas, no solo palabras contundentes, para atajar el problema. A pesar de que el propio Francisco pidió a las Conferencias Episcopales de todo el mundo, de cara a la reunión en febrero, que se acercaran a los damnificados, la Iglesia mexicana no se ha comunicado directamente con las víctimas de Maciel - este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con el Episcopado. José Barba, uno de los ocho exlegionarios que denunció públicamente el caso Maciel en 1997, está pendiente de una reunión con el nuevo cardenal de México, nombrado hace un año para sustituir a Norberto Rivera, lastrado por las acusaciones de haber protegido a Maciel. “En marzo pasado me vino a ver un abogado de parte del nuevo cardenal y me preguntó si estaba dispuesto a hablar con él, pero no dio ni fecha ni lugar y todavía no me he reunido”, cuenta. “No ha habido voluntad”.

Frente a esta aparente pasividad, en octubre seis víctimas denunciaron a los Legionarios de Cristo por daños morales, la primera demanda de estas características. A pesar de que los abusos están prescritos, Sergio Méndez Silva, el abogado de los denunciantes, asegura que sus defendidos sufrieron tortura, delito tipificado como violación a los derechos humanos por los diferentes tratados internacionales a los que está asociado México. Al tratarse de una trasgresión de un derecho fundamental, el letrado sostiene que la justicia mexicana debería admitir la denuncia. Otros tres exlegionarios, entre los que se encuentra Barba, han optado por negociar directamente con la congregación sin recurrir a la vía legal. Las negociaciones todavía están abiertas, por lo que Barba prefiere no dar detalles por razones de “discreción y respeto”.

“Cuando denuncié a Maciel por primera vez, se me acusó de hacer complot, de ser enemigo de la Iglesia”, cuenta el exsacerdote Alberto Athié, uno de los primeros en denunciar los abusos del fundador de la Legión de Cristo ante el ahora arzobispo emérito de México, Norberto Rivera. Athié recuerda que cuando presentó en 1997 los nueve casos denunciados públicamente, Rivera quiso acallarlo y le ofreció nombrarlo obispo a cambio de su silencio. Algo que no aceptó y le valió su posterior traslado a Chicago, en Estados Unidos.

El ahora exsacerdote, después de renunciar a la institución en 2003, calcula al menos unas 40 víctimas de Maciel solo en México e insiste que ocultar los abusos dentro de la Iglesia era una cuestión sistémica. “Había un protocolo de encubrimiento, bajo el cual actuaban los obispos. La pederastia clerical no es un accidente, es un asunto estructural”, apunta Athié. Aunque en 2015 el Papa Francisco perdona a la Congregación, la herida sigue sin cerrar. “Se sienten perdonados como institución, pero dentro todavía quedan legionarios que defendieron a Maciel”, asegura Barba.

El caso del fundador de los Legionarios es solo la punta del iceberg. En México, la red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes (SNAP) ha atendido alrededor de 550 casos en los últimos 11 años, la mayoría sucedidos en la década de los 80. Pese a la dimensión del fenómeno, en México solo ha habido tres condenas a sacerdotes por delitos sexuales, según SNAP. Para explicar esta contradicción, el director de la red, Joaquín Aguilar, apunta a la prescripción de los delitos, al silencio de las víctimas y al vacío legal (casi la mitad de los estados mexicanos no tienen tipificado el delito de pederastia). El propio Aguilar fue víctima de abuso cuando tenía 13 años, a principios de los años 90. Su denuncia prescribió y el sacerdote que abusó de él nunca fue condenado.

Pese a la reticencia, la atención mediática que han recibido los casos de pederastia en los últimos años sí ha obligado a la Iglesia mexicana a mover ficha. En noviembre pasado tuvo lugar el primer foro sobre pederastia clerical en México y el arzobispo auxiliar de Monterrey fue uno de los ponentes. Paralelamente, SNAP está trabajando junto con la Arquidiócesis Primada de México en un protocolo para tratar a las víctimas de abusos. “Muchas veces cuando se interroga a menores que son víctimas de abuso no se tiene sensibilidad”, explica Aguilar. “En vez de animarles a hablar, se les intimida”. Está por ver si el protocolo, que se presentará en las próximas semanas, se lleva a la Conferencia Episcopal Mexicana.

Sin hacerse ilusiones, la reunión de febrero abre una oportunidad, según expertos y víctimas, para poner fin al silencio de tantos años y pasar, por fin, a la acción. “No hay reconciliación sin reparación”, cierra Barba.