Miles de personas marchan en varias ciudades de España en memoria de Laura Luelmo

Miles de personas han secundado este domingo las quedadas y marchas convocadas por grupos de corredores que se han celebrado en varias ciudades de España en memoria de Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años asesinada en El Campillo (Huelva) por Bernardo Montoya —él mismo confesó el crimen a la policía— la semana pasada. Las concentraciones, que se han celebrado para reclamar libertad y seguridad para las mujeres y para protestar contra la violencia machista, han tenido lugar en Huelva, Madrid, Barcelona, Vitoria, San Sebastián, Zamora, Ceuta y Logroño.

Una de las más multitudinarias ha sido la organizada por el club Runners Nerva, que ha cubierto a pie la distancia entre el Instituto Vázquez Díaz de Nerva (Huelva) donde Luelmo impartía docencia, y el lugar en el que se halló su cadáver en El Campillo, en un terraplén conocido como Las Mimbreras. Con dorsales con el número 0, entre eslóganes como "Ni una más, ni una menos" y "Camina por Laura" y el logotipo feminista que la joven zamorana colgó en su perfil de Facebook el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la marcha ha recorrido en una hora la distancia entre aplausos de decenas de vecinos que se han ido sumando a la iniciativa. Más de 2.000 personas se han unido en honor a la joven profesora, cuyo crimen ha conmocionado este pequeño municipio onubense de apenas 2.000 habitantes.

Simultáneamente, otro grupo de personas ha salido desde otra localidad onubense Zalamea la Real y ambos se han unido en El Campillo. Allí, los aplausos han dado paso al grito de "justicia para Laura" y desde ese punto todos los participantes se han desplazado hasta Las Mimbreras, a cuatro kilómetros, momento en el que se ha podido advertir la magnitud de la marcha, porque había gente que había llegado cuando otras aún no habían salido.

El parque de El Retiro ha sido el lugar elegido en Madrid para la quedada, a la que han asistido un millar de personas, que ha partido del monumento del estanque para hacer un recorrido de cinco kilómetros. Los corredores solidarios, muchos de ellos con gorros de Navidad y con camisetas con lemas como "Ni una menos" o "NO es NO", han celebrado un minuto de silencio y un pequeño acto de homenaje a la profesora zamorana. "Vamos a correr o andar y a poner fuerza por Laura, no importan los ritmos ni las velocidades, sino estar todos juntos", ha animado el presentador Raúl Gómez, uno de los portavoces de la iniciativa.

ampliar foto Cientos de personas recorren este domingo la distancia entre el instituto de Nerva (Huelva) en el que trabajaba Laura Luelmo y el lugar de El Campillo en el que fue hallado su cadáver. Julián Pérez EFE

Centenares de corredores, en su gran mayoría mujeres, han recordado en San Sebastián y Vitoria a Luelmo y han reivindicado el derecho de las mujeres a correr libres y sin miedo a posibles agresiones machistas. "Queremos que este domingo sea especial", han dicho las promotoras de esta iniciativa en Vitoria, porque "este domingo corremos con el corazón y por una causa: ni una menos".

Por el parque del Ebro, en Logroño, han corrido 10 kilómetros unas 400 personas. A la convocatoria de Locas que corren se han sumado personas de todas las edades, hombres y mujeres, aficionados a la bici y a andar, entre ellas, la alcaldesa de esta ciudad riojana, Concepción Gamarra.

En Barcelona, unas 200 personas han corrido esta mañana contra el miedo y la violencia machista, una iniciativa de Runners contra el Miedo bajo el lema "Todos somos Laura" en la que se ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado la necesidad de vivir en libertad y sin miedo.

ampliar foto Centenares de corredores recuerdan este domingo en Vitoria a Laura Luelmo. David Aguilar EFE

Otra quedada para correr se ha celebrado en Zamora, que ha recordado, además de a Luelmo, a Leticia Rosino —fallecida el 3 de mayo en el municipio zamorano de Castrogonzalo—, ambas asesinadas cuando hacían deporte o se preparaban para hacerlo.

En Ceuta, la iniciativa promovida por la Plataforma Feminista de Ceuta ha unido a un centenar de personas, la mayoría mujeres, que han caminado desde el Ayuntamiento hasta el parque de San Amaro.

Luelmo llegó a El Campillo el pasado 10 de diciembre después de que una compañera del instituto le ofreciera su casa para quedarse durante su estancia como profesora en la comarca. Solo dos días después desapareció. A los cinco días fue hallado su cuerpo; al día siguiente fue detenido su vecino Bernardo Montoya, un hombre con antecedentes por asesinato que confesó ser el autor de su muerte y que desde la madrugada de este sábado está en la prisión de Huelva, investigado por los delitos de asesinato detención ilegal y agresión sexual.

Montoya, que ha pasado 20 de sus 50 años en la cárcel, nunca quiso acogerse a ningún programa de rehabilitación tras asesinar a una anciana. Este tipo de tratamientos son voluntarios y los expertos sostienen que una inclusión forzada no es efectiva. La buena conducta de Montoya dentro de prisión contrastaba con recaídas en la delincuencia cada vez que salía de la celda: fugas, robos, amenazas a personas a las que trataba de robar y, por último, el asesinato de Luelmo.