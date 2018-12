“En una sociedad democrática no cabe la prostitución”

P. Vox, que ha irrumpido en Andalucía con 12 diputados, propone sustituir la Ley Integral contra la Violencia de Género por una ley de violencia intrafamiliar.

R. Existen ciertas resistencias a nuestra ley, que se puede definir como la ley más constitucional de todas porque es de las que han superado más recursos de inconstitucionalidad en nuestra democracia. Para contrarrestar esto tenemos el Pacto de Estado donde todas las fuerzas políticas en este momento se han puesto de acuerdo para aprobar 217 medidas en el Congreso y 269 en el Senado. No es nada desdeñable.

P. Una de las cuestiones en las que insiste ese partido es en las denuncias falsas.

R. Siempre que se hace un discurso de esta ley salen con este tipo de mitos contrarrestados científicamente. El Consejo General del Poder Judicial hizo un estudio de sentencias donde advertía que las denuncias falsas eran un 0,0015%, bajísimas. Es curioso que se habla de denuncias falsas en estos delitos pero no se plantea en otros, como los robos, donde hay muchísimas interpuestas para defraudar al seguro. Y hay que añadir que cuando se producen archivos o sobreseimientos o sentencias absolutorias en fase penal en un caso de violencia de género no significa que sea una denuncia falsa, sino que el hecho no se ha podido probar, porque no hay elementos periféricos o solo se cuenta con la declaración de la víctima.