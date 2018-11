Plantilla ‘low cost’ para frenar los asesinatos machistas

Durante mucho tiempo el mensaje principal para las mujeres víctimas de la violencia machista fue solo: “Denuncia, no te calles. Llama”. Los servicios para atenderlas antes de que manifiesten qué les pasa (el teléfono 016) o cuando ya están inmersas en el proceso (las pulseras de control a maltratadores del servicio Cometa) están atendidos principalmente por trabajadoras especializadas que cobran como teleoperadoras, con sueldos mileuristas y precariedad, según denuncia UGT en un informe que analiza las condiciones laborales de ambas plantillas. La externalización de estos servicios, gestionados por empresas privadas, “limita el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género”. El sindicato, que ha enviado el documento al Gobierno, pide a Pedro Sánchez que gestione directamente ambos servicios.

En el 016 trabajan 24 personas, principalmente mujeres, empleadas por la empresa Atienza, que ganó el concurso el año pasado tras presentarse en solitario. La mayoría (14) de las mujeres están empleadas como “gestoras telefónicas” por 1.064 euros brutos mensuales. Son las que atienden las llamadas, las que escuchan a las víctimas que dan el primer paso para denunciar o llaman solo para desahogarse.

“No hacemos terapia ni nada que se le parezca, nuestra labor es enganchar a las mujeres para que salgan del círculo de la violencia”, dice una de ellas en el informe presentado este jueves. Contratadas por el convenio de telemarketing, figuran como teleoperadoras sin titulación académica aunque sí la tengan. Si el convenio las incluyera como trabajadoras sociales o psicólogas, ganarían un 27% más según UGT. Si dependieran directamente de la administración pública, casi la mitad más (46%).

La situación es similar en el caso de las trabajadoras del servicio Cometa, donde las 47 operadoras contratadas por Telefónica —que optó al contrato por segunda vez después de que quedara desierto en 2017— cobran 901,61 euros brutos mensuales, según los datos de UGT. "Las trabajadoras que llevan la atención directa a las mujeres víctimas de violencia y a sus agresores han sido categorizadas por su empleador como operadoras de alarmas", señalan. Denuncian que se ha implantado un modelo organizativo "típicos de los call center" con mediciones de tiempo de actuación.

Por ejemplo, si un agresor entra en la zona de exclusión, lo que provoca que se active el sistema de alarma de la pulsera que lleva él y la víctima, la gestión en el centro Comenta se debe gestionar en tres minutos, según el informe. En ese tiempo deben localizar a ambos, pasar aviso a la policía, llamar a la agredida, volver a informar a la policía y, por último, llamar al ofensor. "Si un agresor está a 50 metros de una señora y ella está muy nerviosa, muy alterada, histérica, ¿cómo voy a estar yo pensando en no irme de tiempo y colgarle lo antes posible para que eso no me perjudique en mi auditoria?", se pregunta una trabajadora de Cometa.

El sindicato reclama que el Gobierno asuma la gestión directa de ambos servicios “en cuanto concluyan los contratos ya suscritos”. Como medida transitoria, que la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, que encabeza Pilar Llop, ejerza “la función de control”, crear una comisión de control de las externalizaciones en el Observatorio de Violencia de Género o garantizar que los servicios se presten “por personal cualificado” en violencia de género que esté “categorizado y remunerado como tal”.

Después de que Atienza asumiera el servicio del 016 en 2017, los trabajadores se trasladaron a una nueva ubicación —que no revelan— y que las empleadas consultadas para el informe definen así: “El local donde trabajamos actualmente es denigrante. Está sucio, no tenemos seguridad, no tenemos ni muebles, están las carpetas tiradas por el suelo". Otra asegura que se sienten abandonadas a su suerte por la empresa y por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: “En psicología se llama indefensión aprendida. Aprendimos que hagamos lo que hagamos no conseguimos nada”.