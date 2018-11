¿Un crimen conduce a otro crimen? No está acreditado

Miguel Lorente, médico forense y delegado del Gobierno para la Violencia de Género durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, realizó uno de los informes que más repercusión y polémica han generado desde que se aprobó la ley. En él, Lorente afirmaba que el riesgo de que un hombre mate a su pareja o expareja es un 67% más alto al día siguiente de un crimen machista.

El estudio, encargado por el Ministerio de Igualdad, generó un amplio debate y sus conclusiones estadísticas se usan de cuando en cuando a la hora de abordar este asunto. Una de las fuentes más recientes que lo citó fue Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. En noviembre del año pasado, Carmona aseveró que este efecto existe porque “tras el asesinato de una mujer, hay un 80% de posibilidades de que en las 24 horas siguientes se produzca otro”. Un porcentaje, el del 80%, que ni siquiera coincide con el 67% que arrojaba Lorente en su informe. Preguntada ahora por estas declaraciones, la presidenta del observatorio asegura que hacían referencia al estudio de Miguel Lorente, “que no ha sido contrastado posteriormente”. “No existe ningún estudio reciente que acredite el efecto contagio de las informaciones sobre asesinatos de violencia de género”, añade.

Lorente defiende la precisión de sus datos, aunque él rechaza llamarlo “efecto contagio” y prefiere denominarlo “efecto paso a la acción”: “La aparición en la tele de un crimen machista podría ser el último refuerzo para culminar la decisión previa que ya ha tomado el agresor”.

Precisamente, el estudio de este efecto es una de las tareas pendientes recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por ello, la delegada del Gobierno en esta materia, Pilar Llop, encargó este estudio a un grupo de investigadoras del Instituto Carlos III de Salud: “Esperamos que arroje luz sobre si hay algún factor que explique la concentración”, anunciaba Llop.

Una de las científicas que elaborará dicho informe es la epidemióloga Belén Sanz Barbero. “Vamos a analizar los datos desde 2003 hasta 2017. Partimos de la hipótesis de que es posible que a partir de un caso haya otros, pero eso no tiene por qué ser por efecto contagio, sino que puede haber determinadas variables que hacen que esas agrupaciones aparezcan”, apunta. Acaban de comenzar a recabar los datos y entregarán el informe en septiembre de 2019.

Guido Corradi, psicólogo especializado en metodología y profesor de la Universidad Camilo José Cela, opina que “estudiar determinadas variables [como la del supuesto efecto contagio] ayuda a conocer las dinámicas de la conducta” y, por tanto, “puede ayudar a cambiar problemáticas tan graves como la de la violencia de género al saber dónde radican las posibles debilidades del sistema”. Pero cree que "hay que entender que la conducta humana es compleja y los procesos de normalización y contagio pueden operar a diferentes niveles e intensidades”.

El de Miguel Lorente no es el único estudio estadístico que se ha hecho al respecto. Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo, publicaba en 2011 un extenso informe sobre la evolución de los feminicidios. Tras elaborar un modelo estadístico a partir de datos de entre enero de 2005 y abril de 2010, concluyó que sus resultados no avalaban en absoluto el efecto contagio. La única diferencia significativa hallada fue que 13 días después de un asesinato machista, la probabilidad de que se produjese otro aumentaba, algo que atribuía al azar. O, al menos, descartaba que se produjese por el efecto contagio porque este actuaría en los días siguientes a un feminicidio, no casi una quincena después.

El análisis más reciente es el que han realizado Juan José López-Ossorio y José Luis González. Ambos son psicólogos especializados en metodología y en análisis de conducta criminal, y forman parte de un equipo del Ministerio del Interior que hace una supervisión pormenorizada de cada feminicidio. Decidieron analizar el efecto contagio de dos formas: una, con un modelo estadístico; otra, entrevistando a los propios agresores.

“Aglutinamos los asesinatos producidos entre 2007 y 2017. Partíamos de la hipótesis de que el efecto contagio podía existir o no. Cualquier resultado era bueno porque dábamos respuesta a algo. Asumimos que todos los feminicidios se publican en televisión, y analizamos si había una probabilidad mayor de que sucediesen dos o más crímenes antes de cinco días. Hicimos hasta tres modelos estadísticos diferentes y aunque sí hay acumulación de feminicidios, ninguno de esos modelos mostró que fuese por efecto contagio”, explica López-Ossorio, cuyo equipo publicará los resultados en una revista científica en los próximos meses.

Ambos psicólogos han realizado cerca de 150 entrevistas a agresores en la cárcel por cometer un feminicidio. De entre las preguntas que les formularon, una de ellas era si justo antes de asesinar a su pareja o expareja recordaban haber visto algo similar en algún medio de comunicación. “Ni uno solo ha dicho que sí”. López-Ossorio reconoce que se trata “de una prueba de memoria” y que por tanto “no es infalible”. Pero añade: “Las cosas que mejor se recuerdan son las que tienen impacto emocional. Aun así, ninguno de ellos recuerda una especialmente una noticia".