El copago farmaceútico disparó las renuncias a tratamientos

Cesca Zapater, médico de familia hoy jubilada, aún recuerda "con angustia" la entrada en vigor del euro por receta. "Prescribías algo y había pacientes que te confesaban: 'Doctora, es que no lo voy a poder comprar. ¿No me podría dar una caja de muestra? Otros no te decían nada por vergüenza, pero sospechabas que no los iban a comprar. Y casi siempre acertabas", explica.

Zapater trabajaba en el centro de atención primaria de Vilanova del Vallés, "que no es una zona de rentas especialmente bajas, pero que como pueblo tiene un poco de todo". "Estábamos en plena crisis y había muchas familias que ya venían muy golpeadas. Algunos te avisaban de que lo que les recetabas no lo iban a poder comprar hasta el mes siguiente. Había casos que te dejaban muda. Recuerdo un señor mayor con una otitis supurativa, un caso agudo muy doloroso, que pretendía esperar 10 o 15 días para empezar el tratamiento".

Para esta facultativa, otros casos muy delicados eran los "pacientes crónicos polimedicados". "Repasabas su historial y veías que solo estaban retirando algunos fármacos. Y, claro, lo hacían sin criterio. Se lo comentabas y te admitían que el dinero no les llegaba para todos. Y te veías obligada a decirles: 'Si no puede comprarlos todos, sobretodo no deje de tomar este y este'. Como médico de atención primaria fue algo tremendo tener que enseñar a los pacientes a elegir entre tratamientos. Jamás pensé que tendría que hacer algo así", recuerda.

Zapater rememora cómo algunos profesionales recurrieron al ingenio para sortear la situación. "Nos aprendimos los precios y envases más pequeños de los fármacos para detectar aquellos que costaran menos de 1,67 euros. Por debajo de ese precio no tenían que pagar el euro por receta. Lo único bueno de todo aquello es que se creó una especie de conciencia colectiva entre médicos, servicios sociales, entidades y mucha más gente para detectar los casos más críticos y ayudarles", concluye.