Ciudadanos asegura que la reforma de la inmersión lingüística es ‘marketing nacionalista’

El documento de trabajo del departamento catalán de Enseñanza que plantea reforzar el uso del castellano en los centros de entorno más catalanoparlante (y viceversa) pero sin acabar con el modelo de inmersión lingüística en catalán ha sido recibido de manera desigual por las fuerzas políticas con representación en el Parlament. Desde Ciudadanos recuerdan que esta idea no implica cumplir con las sentencias judiciales que determinan que se debería dar un 25% de clases en castellano, mientras que los socialistas lo ven con buenos ojos.

Desde la formación naranja, la diputada Sonia Sierra ha calificado el documento de “campaña de marketing nacionalista”. “No hay ninguna novedad. El español sigue teniendo el mismo tratamiento que las lenguas extranjeras y, lo que es más grave, se siguen sin cumplir las sentencias que dicen que también tiene que ser lengua vehicular”, ha asegurado Sierra.

La idea de que la inmersión lingüística fuera desigual en los centros, dependiendo de si están en entornos catalanoparlantes o castellanoparlantes ya había sido propuesta en el pasado por el PSC, no sin polémica. La autonomía del proyecto lingüístico de los centros permite hacer estos ajustes y según datos de Enseñanza hay un 14% de centros que ha decidido poner más horas de clases en castellano.

Los socialistas han celebrado que “por primera vez” se ponga por escrito esta realidad de un documento de trabajo. La diputada Ester Nubió cree que se “rompen tabús” respecto a la presencia de ambas lenguas en la escuela.

La comunidad educativa coincide en que el refuerzo del castellano en zonas catalanohablantes que recoge el documento técnico no es más que "poner sobre el papel algo que ya se estaba haciendo". "En realidad no toca nada de la inmersión. Pone por escrito las prácticas que ya se estaban haciendo. El objetivo es que los alumnos salgan de la escolarización dominando las dos lenguas", apunta Manel Pulido, de CC OO. El sindicalista admite, no obstante, que "es la primera vez que se pone por escrito" y apunta a que este cambio es "para que los centros en los que se hace ese refuerzo sea algo lógico, regulado y normativo".

Eduard Vallory, presidente del Centro Unesco de Cataluña, agrega que lo que ha cambiado es "el concepto". "Lo que se tienen que valorar no son las horas, sino los resultadas. ¿Cuántas personas han estudiado centenares de horas de inglés y han salido del instituto incapaces de articular una conversación en esa lengua? No son las horas, es cómo se aprende", apunta el experto. Coincide Jaume Aguilar, de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña: "Aunque salga como la gran propuesta, esto es lo que se hace en los centros. La pretensión de los profesores es que los chicos tengan pleno dominio del catalán y el castellano".

Más crítica es Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha llevado a la Justicia muchos casos de familias que exigían tener el castellano como lengua vehicular en el aula. "Este informe perpetúa el monolingüismo en Cataluña. Y no se ajusta a la ley porque ni en la primera página menciona las leyes españolas, ni la Constitución ni las sentencias del 25%. El sistema educativo se ha independizado del resto de España", zanja.