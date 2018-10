Juana Rivas recurre la condena a cinco años de cárcel por sustracción de sus dos hijos

El recurso de Juana Rivas a su sentencia mantiene en todas sus páginas que ella es inocente y por tanto solicita su absolución. No obstante, al final, deja la puerta abierta a que pudiera ser condenada. En ese caso, aduce, no se le debería condenar por dos delitos de sustracción de menores, sino por uno solo, aunque en él haya dos niños. Eso, dice, debería condenarla a la mínima para el delito. La pena en ese caso sería de dos años y quizá no tendría que entrar en prisión.