Las claves del ‘caso Juana Rivas’

Qué es el ‘caso Juana Rivas’

El caso Juana Rivas se inicia el 18 de mayo de 2016. Ese día, Juana Rivas Gómez viaja a Maracena (Granada) desde Italia donde convivía con Francesco Arcuri, su pareja entonces, desde 2013. Allí se trasladó Rivas con su hijo mayor, ahora con 12 años y allí quedó embarazada del hijo menor, en este momento con cuatro años y medio. Ese mayo de 2016, Rivas sale de Italia con un billete de vuelta para mes y medio después que nunca utilizará. El 9 de junio acude al Centro de la Mujer de Maracena donde relata que ha sufrido malos tratos físicos y psicológicos durante su estancia en Italia. Aconsejada por Francisca Granados, directora del centro, el 12 de julio interpone denuncia por “malos tratos físicos y psicológicos habituales”. Días después, el 2 de agosto, comunica a su expareja que no vuelve. Comienza oficialmente el caso Juana Rivas.

Inicio de la relación y primera denuncia por malos tratos

La pareja se conoce en Londres en 2004. Poco después se trasladan a vivir a Granada. En 2009, se denuncian mutuamente por agresión. Según la sentencia judicial, ambos acuerdan que Arcuri golpeó repetidamente a Rivas. Arcuri es condenado a tres meses de prisión y alejamiento durante 15 meses de Juana Rivas. Tras ese periodo es cuando la pareja se reconcilia y se traslada a Italia.

Arcuri denuncia a Rivas por sustracción de menores

En agosto de 2016, Rivas comunica a Arcuri que ni ella ni los niños vuelven a Italia. Él presenta denuncia por sustracción internacional de menores. En este momento, cada uno ha denunciado al otro. Sin embargo, mientras, la denuncia original por malos tratos de ella contra él no avanza —ni avanzará un milímetro hasta un año después—, la de sustracción de menores coge velocidad. En diciembre de 2016, una juez emite el primer auto: Juana Rivas ha de entregar sus hijos a su padre para que vuelvan “a su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, en este caso Italia”. Rivas apela y en abril, la Audiencia de Granada ratifica que debe entregar los niños a su padre.

La madre desaparece con sus hijos

Las sentencias anteriores obligan a Rivas a devolver a sus hijos pero no ponen fecha. Un auto judicial establece que sea el 11 de julio de 2017. Como quiera que eso no ocurre, otro lo sitúa en el 24. Finalmente, el 26 de julio es la tercera fecha de entrega y el auto ya insta a la policía a actuar si no se realiza la entrega. La noche anterior, Rivas y sus dos hijos desaparecen para no presentarse en el punto de encuentro al día siguiente con Arcuri. El caso Juana Rivas adquiere ya notoriedad mediática. A finales de agosto, Rivas reaparece y entrega a los niños a su padre que, hora después y sin perder tiempo, viaja con ellos a Italia donde en este momento residen los tres. Fuentes del caso explican que, en realidad, la Guardia Civil siempre tuvo conocimiento de dónde se encontraba pero que la instrucción era actuar solo en caso de que intentara abandonar el país.

Itinerario Judicial

La denuncia por malos tratos de Rivas contra Arcuri está, dos años después, inactiva. Tardó un año en llegar a Italia y ningún juzgado de ese país ha movido un papel aún sobre ella. Mientras tanto, en España, los abogados de ambas partes han estado intensamente ocupados con el caso y sus derivados. La no entrega de Juana de los niños y su posterior desaparición en julio de 2017 es la que se enjuicia esta semana en Granada pero citas judiciales ha habido muchas:La denuncia de Arcuri por sustracción de menores es la que se enjuicia esta semana en Granada pero antes hubo más denuncias:

— Por el coste del viaje de Arcuri cuando estuvo en Granada para recoger a sus hijos y por el gasto incurrido por este en su espera de un mes hasta que Rivas y sus hijos aparecieron. Una sentencia en febrero de 2017 insta a Juana a indemnizar a Francesco con algo menos de 2.000 euros.

— En Italia, en octubre de 2017, arrancó el juicio por la guardia y custodia de sus dos hijos que aún está en marcha.

— En paralelo, a finales de 2016, un juzgado de Granada estudió una denuncia por presuntos abusos contra el menor de los hijos. Esta fue desestimada.

— En febrero de este año, Francisca Granados acudió al Defensor del Pueblo para que investigara el paradero de la denuncia original de Rivas contra Arcuri por malos tratos. El resultado de las pesquisas del Defensor es que la denuncia está en el juzgado correspondiente de Cagliari y poco más.

Segunda cita para el juicio por sustracción de menores

La cita judicial de este miércoles por sustracción de menores es, realmente, la segunda toma de una misma escena que ya se convocó el pasado 14 de junio. En aquella ocasión, con el abogado principal de Rivas de baja médica, fue un segundo letrado el que se personó en el juicio. A los pocos minutos de iniciarse, manifestó al juez su desconocimiento del caso y su imposibilidad de defender a Rivas adecuadamente. En espera del alta del abogado principal, la defensa solicitó un retraso hasta septiembre. Tras un rifirrafe en la sala de juicios, el letrado abandonó la sala y el juez no tuvo otro remedio que convocar a todas las partes de nuevo el 18 de julio. El interés de la defensa es posponer el caso tanto como sea factible ya que una posible condena en este caso sería demoledora para el caso de la guardia y custodia en Italia.

Juana Rivas, como acusada, está obligada a acudir a la sala. Francesco Arcuri atenderá la vista desde Italia, a través de videoconferencia.

A qué se enfrenta Rivas este miércoles

En el juicio de este miércoles, la Fiscalía acusa a Rivas de dos delitos de sustracción de menores y solicita dos años y medio por cada uno de ellos. Además, pide inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por seis años.

La acusación, Francesco Arcuri, solicita la misma prisión por sustracción, pide ocho años de inhabilitación de la patria potestad y añade nueve meses de cárcel por desobediencia judicial y 30.000 euros por daño moral y material.

La defensa pide la libre absolución al no encontrar delito alguno en su defendida.

Abogados, asesores y psicólogos

El caso Juana Rivasha sido, sin duda, un frenesí para los abogados. En realidad, para el sistema judicial. Al menos cinco jueces individualmente y un tribunal han intervenido en algún momento. Recursos, apelaciones y escritos se han multiplicado. La defensa ha estado compuesta por una abogada y Paqui Granados como asesora en un primer momento.A partir de la entrega de los niños, tomó las riendas un equipo de, al menos, dos abogados en España y dos en Italia. Además, Miguel Lorente y varios psicólogos italianos participan como especialistas peritos en el caso de guardia y custodia en Italia. Por su parte, un abogado defiende en España a Arcuri y un equipo de cuatro letrados y varios psicólogos llevan el asunto italiano.

También participó un equipo de abogados que intentó un recurso —fallido— ante el Tribunal Constitucional.

La relación Rivas-Arcuri en el último año

Finalmente, con los niños en Italia y el proceso que allí se lleva por la guardia y custodia de los niños, Juana Rivas ha pasado más tiempo en ese país en los últimos meses del que imaginaba. Ya en octubre consiguió que el juzgado italiano que lleva el caso, en Cagliari (Cerdeña), le permitiera ver a sus dos hijos. Desde entonces ha podido estar muchos fines de semana con ellos, especialmente en los últimos meses, cuando ha tenido que pasar muchas semanas residiendo allí mientras se celebraban numerosas pruebas periciales.

También se ha encontrado con Arcuri en los juzgados italianos. La relación con él, no obstante, es nula.