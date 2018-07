No han sido tantas como en marchas anteriores, pero han hecho escuchar su mensaje igual de fuerte: "¡Basta ya de justicia patriarcal!". Unas 300 personas convocadas por movimientos feministas se concentraron este viernes ante el Ministerio de Justicia, en Madrid, para apoyar a Juana Rivas, condenada a cinco años de cárcel y a seis años sin sus hijos por sustracción de menores. "Si las leyes están mal, cambiadlas y ya está", gritaron los manifestantes. En las manos llevaban carteles con mensajes como "¿Y tú qué harías? ¿Dejarías a tus hijos con un maltratador?".

"¿Dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez, el más feminista de Europa, que ha dicho que hay que respetar esta sentencia de vergüenza?“, se enfadaba Marina Matas, del movimiento feminista Libres y Combativas. En la Puerta del Sol, con las manos en alto, clamó junto a otras mujeres: "¡No es delito proteger a tus hijos!".

Begoña San José, de 68 años, sostenía una bandera violeta en una mano y, en la otra, una carta para las ministras de Justicia e Igualdad con más de 150 firmas. San José recuerda el caso de Ángela González, que deberá ser indemnizada por el Estado tras muerte de su hija a manos de su maltratador en una visita acordada por el juez. "Que no tengamos que esperar 15 años. Los muertos no resucitan", proclamaba. Alrededor, mujeres y hombres de todas las edades insistían: “¡Un maltratador no es buen padre!“. Y una adolescente, con las mejillas rojas de tanto gritar, se unía: “¡Hoy ha sido Juana, mañana serás tú!“

Juana Rivasno estuvo en la convocatoria que la plataforma de apoyo a su causa ha convocado en la tarde del viernes en su pueblo, Maracena, una localidad de 20.000 habitantes cercana a Granada. La concentración no reunió a mucha gente, apenas 100 personas que corearon “todas somos Juana” en plena tarde de calor. Pero quienes acudieron a la manifestación estaban seguras de la injusticia de la sentencia. “Una vergüenza para todas las mujeres que haya jueces como éste, que al final lo que ha hecho es machacar a Juana”, opinó Obdulia, vecina del pueblo granadino de Peligros, que se acercó a Maracena a apoyarla. También Mari, que vive cerca de Juana Rivas y la conoce. “Me da mucha lástima. A una madre no se le quitan sus hijos. Puede haber cometido algún error, pero la solución no es meterla cinco años en la cárcel”, concluye Mari. La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, recodó este viernes que hasta que la decisión judicial no sea confirmada, no se puede solicitar un indulto.