Una niña de Toledo sobrevive al primer caso en España de la ameba ‘comecerebros’

No hay entre la literatura científica datos concluyentes sobre la incidencia de la Naegleria fowleri en el mundo. Los casos descritos en la literatura científica no llegan a los 400 en las últimas cinco décadas, con una letalidad del 97%. “Los mejores registros son los de Estados Unidos. En el resto de países, hay menos casos estrictamente confirmados”, afirma Lorenzo-Morales. Uno de los problemas a los que se enfrentan los investigadores es la falta de datos del pasado, cuando algunos casos pudieron pasar desapercibidos como meningitis inespecíficas. Otro, que aún hoy “la meningitis amebiana no es de declaración obligatoria”, lo que dificulta obtener información fiable, añade.

Lorenzo-Morales destaca que el mayor problema de la dolencia es la “ausencia de un tratamiento 100% efectivo y libre de importantes efectos secundarios tóxicos”. “En España sufrimos una total falta de financiación para investigar en esta línea. Ninguna entidad considera que este campo sea de interés por su poca incidencia”, lamenta.