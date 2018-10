Un alcalde del PP llama “chacha para todo” a la presidenta de la Diputación de Pontevedra

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP) se ha referido a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, al socialista Carmela Silva, como la "chacha para todo" del regidor de Vigo. Silva anunció este sábado que se tomaría el fin de semana para reflexionar sobre "qué acciones se van a tomar" contra Durán "en defensa de los derechos de todas las mujeres", acciones que serán anunciadas el lunes. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido el "cese" de Durán. Ha instado a la dirección nacional de Pablo Casado a tomar medidas o, de lo contrario, la considerará "cómplice de sus palabras y actitudes". Los regidores socialistas de la provincia y varios tenientes de alcalde y ediles remitieron un escrito dirigido a Alberto Núñez Feijóo y al presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, en el que censuran las "continuas faltas de respeto y actitudes machistas" del PP. En Marea también han pedido la dimisión del alcalde.

Ocurrió durante una rueda de prensa al hilo de un conflicto político entre el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa y la Diputación de Pontevedra. "Ya no es un órgano administrativo", criticó Durán. "Es un órgano político gobernado por el Ayuntamiento de Vigo, por el anciano Abel Caballero y su chacha para todo, que es Carmela Silva". En varias ocasiones se refirió a Caballero como un anciano. "Eso es una cacicada de anciano, de la época en que Abel Caballero era joven, ya hace muchos años", afirmó. "No tienen futuro político porque el reloj es inexorable, Caballero va camino de los 80 años, y les importa todo tres bledos, de ahí vienen las vergonzosas apariciones públicas de Caballero últimamente", criticó Durán, según recogió la Cadena Ser.

Si la dirección nacional de Pablo Casado no toma medidas contra este “señor”, será cómplice de sus palabras y actitudes. O lo que es peor, será que las alienta. #machismopepero https://t.co/sy2fdXmDtl — Adriana Lastra (@Adrilastra) 6 de octubre de 2018

Adriana Lastra ha pedido este domingo a Casado y al secretario general del PP, Teodoro García, que ordenen el cese del alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. En la Fiesta de la Rosa del PSOE de Gran Canaria, celebrada en La Aldea de San Nicolás, Lastra ha afirmado que no se pueden consentir este tipo de "descalificaciones" y "ataques misóginos" contra las mujeres socialistas, de ahí que haya pedido a la dirección del PP que Gonzalo Durán deje de ser alcalde porque, de lo contrario, "lo que están haciendo es alentar ese tipo de actitudes".

La presidenta de la Diputación de Pontevedra ya aseguró ayer sábado que se tomaría el fin de semana como "una época de reflexión" para "analizar qué se va a hacer". En un tuit, afirmó que es consciente de que hay "muchos hombres y representantes públicos, particularmente en el PP, que no soportan ver a una mujer empoderada". Y añadió: "Cada día somos más las que estamos empoderadas. Llegamos para quedarnos, aquí estamos, con una sonrisa. Frente a los insultos, ideas, propuestas y sonrisas".

Sé que hay muchos hombres y representantes públicos, particularmente en el PP, que no soportan ver a una mujer empoderada, y cada día somos más las que estamos empoderadas. Llegamos para quedarnos,aquí estamos, con una sonrisa. Frente a los insultos, ideas, propuestas y sonrisas. — Carmela Silva (@carmelasilva) 6 de octubre de 2018

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha exigido la "inmediata dimisión" del alcalde de Vilanova de Arousa al entender que sus declaraciones son "inaceptables" y constituyen un ejemplo del "machismo más rancio". "Tal y como hizo la compañera de Gañemos Vilanova, exigimos inmediatamente su dimisión, pensamos que en política no puede haber sitio para este tipo de comportamientos, para este tipo de declaraciones, y no puede haber un margen de tolerancia por parte de los partidos políticos cuando los representantes tienen actitudes machistas". En caso de que el regidor no dimita, insta a Feijóo a que lo desautorice, le retire su confianza y "pida su cese", porque en caso contrario, En Marea responsabilizará al Partido Popular "de ser cómplice, de ser colaborador necesario en la existencia de prácticas machistas en el ámbito de la administración local en Galicia".

En este punto, Villares ha reprochado que no se trata de una situación "nueva" en el PPdeG, y ha apuntado a otros casos, "como el del alcalde de Noia o el de Palas de Reis, que sigue en el poder por el apoyo que el PP le brinda pese a ser condenado por acoso a una secretaria del Ayuntamiento".