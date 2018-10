El alcalde de Torrox se vanagloria de salir en los medios por un crimen machista

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP) fue entrevistado el pasado viernes en la emisora local para hablar de su gestión municipal. El programa se emitía justo 24 horas después de que un hombre, ahora en prisión, acabara con la vida de su mujer a cuchilladas. Preguntado por el crimen machista, Medina, tras lamentar los hechos, sostenía que se quedaba “con la parte positiva de una desgracia intolerable”, en referencia a la unidad que habían mostrado todas las administraciones, partidos políticos y ciudadanos en la condena del asesinato y se vanagloriaba de que el municipio malagueño hubiera sido protagonista de todos los medios de comunicación. Unas palabras que han suscitado la repulsa de los grupos políticos de la localidad y que han devuelto a Torrox, otra vez, al primer plano de la actualidad.

“Me quedo con una frase, ya independientemente del dolor de una desgracia intolerable, me quedo con una frase que me comentó una cámara de un medio nacional, de los muchos medios nacionales, Telecinco, Antena 3, TVE… Uno me dijo: `Alcalde, es la primera vez que hemos dicho en Madrid `vamos a retransmitir desde Torrox´. Esto quiere decir, antes de que usted fuera alcalde, no sabíamos dónde estaba Torrox, tenemos que poner Torrox, Málaga para que aparezca en el mapa, y me dijo uno de los cámaras, hemos dicho en Madrid, nos vamos a Torrox como quien dice nos vamos a Marbella, Benalmádena, Benidorm, a Santa Pola y ya España conoce Torrox”, explicaba el regidor. “Con lo cual quiero decir aquí que es un orgullo que, en nuestro pueblo, algo se estará haciendo bien para que se haya conocido a nivel de España”, concluía Medina.

El alcalde explica en conversación telefónica que la intención de sus palabras era dar a entender que su localidad también debía ser conocida por cosas positivas y no negativas, como el crimen machista. "La entrevistadora se había referido en su pregunta a que Torrox se había convertido en escaparate de los medios por este triste caso y yo quería recordar que el pueblo debía ser conocido por circunstancias positivas. Pido disculpas porque quizás no era el momento para transmitir cosas positivas", sostiene.

La controvertida reflexión del alcalde de Torrox ha soliviantado a las fuerzas políticas de la ciudad. El grupo municipal de IU en Torrox ha anunciado que va a proponer un pleno para la reprobación del regidor. "Las declaraciones están totalmente fuera de lugar, porque demuestran una falta de tacto y de empatía total ante el asesinato de una vecina de nuestro municipio", ha denunciado la edil de la coalición María José Prados. El PSOE condenaba las palabras de Medina a través de las redes sociales: "Lamentamos las bochornosas declaraciones del alcalde Óscar Medina que hoy, por desgracia, han vuelto a poner Torrox en el mapa".