El tsunami feminista español en 10 capítulos

El clamor feminista que ha crecido en España en este último año tiene resortes propios más allá del MeToo. Si en Estados Unidos la denuncia partió de un grupo de mujeres relevantes, la movilización autóctona proviene del movimiento social. La indignación de las mujeres tomó fuerza ante la sentencia de La Manada y desembocó en un 8 de Marzo de impacto internacional. Estas son las 10 claves del tsunami feminista español.

La Manada somos todas

El lunes, 13 de noviembre de 2017, en la Audiencia Provincial de Pamplona, comenzó el juicio a La Manada después de que cinco hombres abusaran de una chica de 18 años en un portal de Pamplona durante la primera noche de San Fermín de 2016. Con una enorme atención mediática. La explosión llegó aquel mismo viernes. La primera de muchas. Sevilla, Madrid, Barcelona, Valladolid… Decenas de ciudades acogieron a miles de personas, en su mayoría mujeres, aquel 17 de noviembre. Protestaron por un informe, encargado por los acusados a unos detectives privados, para investigar qué había hecho ella, la víctima, en las semanas posteriores al abuso.

ampliar foto Manifestación en Barcelona el 17 de noviembre de 2017 en apoyo a la víctima de La Manada. Carles Ribas

Fue el primer basta en un juicio que arrastró una larga cola de estereotipos y prejuicios y la visión clara de un sistema, y una sociedad, con un unto machista. En España no hubo un Harvey Weinstein, hubo un Alfonso Jesús Cabezuelo, un José Ángel Prenda, un Jesús Escudero, un Ángel Boza y un Antonio Manuel Guerrero. En esos cinco nombres, las mujeres vieron reflejada la violencia y el miedo o la posibilidad de todo ello; vieron cómo todavía funcionan ideas del siglo pasado en estructuras de este. Y terminaron de despertar. Ese darse cuenta, que aquí empezó con La Manada, dio paso a esta revolución.

Sin nombres y apellidos

“Tengo 32 años y me despierto con miedo cuando se me cae el edredón por las noches”. “Tenía 19, él mostró navaja. De noche, volvía del teatro. No me resistí. Denuncié”. “A los 14 me violó un chico. Él tenía 21”. “Todos los hombres hemos cometido algún tipo de acoso a mujeres”. A finales de este abril, casi seis meses después del estallido del Me Too, en España despunta un grito propio: #Cuéntalo. Nació de una indignación que ha sido el motor de un año lleno de revoluciones: el caso de La Manada. Tras la publicación de la sentencia, el artículo de la periodista Virginia Alonso, La No violación, dio paso a una cascada de denuncias en la red con un denominador común que reflejan las encuestas: una de cada tres españolas se ha sentido acosada sexualmente al menos una vez, casi la mitad entre las menores de 35. La etiqueta se expandió a América Latina. El movimiento aquí no ha tenido las consecuencias del estadounidense. No hay encausados con nombres y apellidos.

Las mujeres toman las calles (y las redes y los medios)

La calle. Ese ha sido el espacio de las mujeres este año. Calle y pancarta. Gritos, protestas y firmeza. Decir no y repetir basta, exigir el sitio que corresponde, no como mujeres sino como la mitad población... Lo que comenzó el viernes 17 de noviembre protestando por La Manada se repite desde entonces. El 8 de marzo fue épico. No es un adjetivo exagerado. Épico en número, en mezcla, en emociones y en reivindicaciones. Nació Las Periodistas Paramos y aquel jueves la radio, la televisión y la prensa de este país se quedaron huérfanas de Pepa Bueno, de Àngels Barceló, de Ana Rosa Quintana, de redactoras, reporteras y presentadoras. Ese “paramos” periodístico se extendió a las académicas, las investigadoras, las científicas, las artistas, las estudiantes, las abogadas, las enfermeras, las deportistas, las mujeres del libro… Y, en medio, las redes sociales, donde se mueven decenas de campañas contra los prejuicios y el machismo; y los medios de comunicación, que abrieron hueco a esta lucha y, en general, se posicionaron a favor de ella en una acción que no implica parcialidad sino la búsqueda de la igualdad.

Mujeres al poder

ampliar foto El gobierno que, el pasado junio, formó Pedro Sánchez. El más feminista de la historia. Uly Martín

Ella fue la segunda en prometer el cargo. Carmen Calvo dejó una frase para la historia que no estaba en el guion: “… así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministras [con pausa y subrayando la A] y ministros”. Otros 13 de los 17 del gabinete de Pedro Sánchez repitieron la fórmula en el estreno del nuevo Gobierno socialista, el que más mujeres ha tenido de la historia de España, el que más tiene en Europa y el mundo occidental. Por primera vez, la número dos asume también la cartera de Igualdad. Y hay mujeres al frente de los asuntos económicos, en la portavocía, Justicia o Trabajo. 11 de los 18 puestos, incluido el presidente, son para ellas. Es el 61% del total, la paridad al alza recogida en la Ley de Igualdad de 2007.

No solo son mujeres al mando, son políticas y políticos autoproclamados feministas, desde el presidente Pedro Sánchez a las que están al frente de la Secretaría de Estado, Soledad Murillo, la delegación contra la Violencia de Género, Pilar Llop, o dirigiendo el Instituto de la Mujer, Silvia Buabent.

Cambio de norma

Despacho diáfano y luminoso en Moncloa. Una mañana de junio, tres periodistas entrevistan a la número dos del Gobierno. Salen titulares de Cataluña, sí. Pero también de los vientres de alquiler como “la utilización del cuerpo de las mujeres más pobres”, promesas de una Ley contra la trata y la explotación sexual en un Gobierno abiertamente abolicionista, el compromiso de echar el resto en medidas contra el terrorismo machista. La lucha de las mujeres ha puesto encima de la mesa algunos debates hasta ahora ninguneados. ¿Qué significa consentir en una relación sexual? Solo sí es sí. Por primera vez, hubo una movilización de expertas juristas para que sea una comisión paritaria la que revise los delitos contra la libertad sexual del Código Penal. No, los hombres solo no pueden legislar sobre aspectos que atañen de forma tan íntima a las mujeres, clamaron.

De momento, la mayoría de las iniciativas son solo debates y propuestas aun por plasmar en normativas concretas, con un empujón significativo en el caso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Más protegidas, pero las siguen matando

38 mujeres y tres niños. Asesinados en la España de 2018. Recién termina el septiembre más negro desde que hay estadísticas por culpa de un terrorismo que perpetran los novios, los maridos, los ex. La violencia machista. Aprobado hace ya un año, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género —que respaldaron todos los partidos excepto Podemos, que se abstuvo por considerarlo insuficiente— toma fuerza en estos días. Es la continuación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada de 2004. El pacto devuelve competencias a los Ayuntamientos y permite que las mujeres sean consideradas víctimas para recibir respaldo y ayudas sociales sin necesidad de sentencia judicial. Los cambios en la formación de los jueces están en plena negociación parlamentaria. Si se cierra el acuerdo que las distintas fuerzas políticas ven posible, los magistrados deberán pasar una prueba específica y un periodo de prácticas para ocupar los juzgados de Violencia contra la Mujer, como ya pasa con especialidades como Mercantil y Menores.

Patricia Botín y Cía

El feminismo tocó la cúpula económica, aunque de forma tímida. “Si me hubiera hecho esta pregunta hace diez años, le hubiera dicho que no y hoy le digo que sí”, respondía en mayo la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, a la pregunta de si se considera feminista. Su reivindicación sonó extraña en el universo de las altas finanzas, un paisaje repleto de corbatas. Las mujeres solo ocupan el 12,1% de los puestos de alta dirección en el Ibex. El Gobierno anunció a principio de este mes su intención de pasar de las recomendaciones a las sanciones. La futura Ley de Igualdad Salarial prevé hacer obligatorias las cuotas en los consejos de administración. No es una idea en la que esté solo España. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, también cambió de idea. “Solía pensar que no debería haber cuotas, pero he cambiado masivamente mi opinión al respecto", dijo en septiembre en una cumbre de mujeres de Toronto.

Feminismo 'trendy' en los institutos

Hay himnos, como Lo malo de Aitana y Ana Guerra, que reivindican el terreno las más jóvenes: “Yo decido el cuándo, el dónde y con quién/ Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez/ Lo que tanto me quité, que pa' ti tan poco fue”. De ellas, de las menores, fueron las calles el 8 de Marzo, con manifestaciones repletas de consignas de adolescentes que están tomando el relevo a las feministas históricas. Algunas son tan jóvenes que necesitaban un permiso familiar para poder participar en la huelga. El 10,3% de la gente joven se define como feminista, según el CIS. Presumen en los institutos, donde los “machitos” son minoría, como explicaba tras las marchas Vero, estudiante de Bachillerato de 17 años. Nada de qué avergonzarse.

De OT a la RAE

La cultura ha removido conciencias. Desde las decenas de protocolos contra las agresiones sexuales que se han puesto en marcha en festivales o carteles de ferias del libro, hasta chirigotas feministas, falleras contra el machismo u obras de teatro que reclaman la eliminación de la violencia contra la mujer, recordando nombres olvidados de la historia o abriendo el debate sobre cuestiones candentes, como Consentimiento, de Nina Raine con dirección de Magüi Mira. El arte, en cualquiera de sus formas, es palanca de agitación y movimiento del mundo. Y, de masas o residual, esencial para su avance. Por eso es tan importante el debate sobre el lenguaje inclusivo en la Real Academia Española como las letras y los videoclips de Rosalía sobre los celos, la posesión y las ideas obsoletas del amor; las asociaciones para promover e impulsar a las mujeres dentro del mundo de la música o el cine como las conversaciones de Amaia, Aitana o Ana Guerra en el canal 24 horas de Operación Triunfo sobre su manera de ver el mundo y cómo caminar por él.

Campeonas

Que hay mujeres españolas en el deporte que ganan oros, platas y bronces es obvio y conocido. Que el conocimiento de esos nombres femeninos, la repercusión, la publicidad y la visibilidad es mucho menor que en el deporte masculino, también. Detrás de esto hay historia, cultura y dinero, por resumir. A finales de este septiembre, Carlota Castrejana, olímpica de baloncesto en Barcelona y atleta en Sidney, Atenas y Pekín, lo condensó así: “El problema es que las mujeres ganan , pero no mandan. Hay que dimensionar el deporte. Hablamos de visibilidad. Otra cosa es el reconocimiento, cómo se cuentan los éxitos. Se trata de convertir el debate de género en debate de espacios, pero para eso hay que cambiar también la comunicación y el lenguaje”. Parece difícil. Y lo va a ser. Pero dos apuntes para este último año. El Burela Pescados Rubén, un equipo de fútbol sala femenino, está ultimando con la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino el primer convenio colectivo para mujeres deportistas, que recoge, entre otras cláusulas, la renovación inmediata del contrato para las jugadoras embarazadas y ayudas para guarderías y libros de texto. Y en febrero de este mismo año, en la Burjassot (Valencia), se cerró la última distancia que las chicas tenían vedada en atletismo, los 50 kilómetros en marcha femenino. Paso a paso.

Ahora les toca a ellos

Una vez que existe conciencia sobre el machismo, aparece nítida la división del mundo: una mitad oprimida, una mitad opresora. Es inevitable entonces preguntar si todavía hay alguien que piensa que cualquiera de ellas puede seguir caminando por su cuenta, porque la igualdad, como concepto, implica al menos dos partes en las que haya correspondencia. El último año, la certeza de que la implicación de todos es más una necesidad que una forma de alcanzar la igualdad ha ido abriéndose paso. Detrás de ese nuevo camino, algunos que llevaban tiempo transitándolo como Miguel Lorente, Octavio Salazar y Ritxar Bacete, y nuevos compañeros de viaje. Y proyectos como los No Sin Mujeres, en Ciencias Sociales y en Energía, una iniciativa en la que los firmantes se comprometen a no participar en actos de más de dos ponentes en los que no haya ninguna mujer; o el proyecto #soy365, de la Fundación Cepaim y Promundo Global, para promover acciones cada día del año comprometiéndose a cuidar, renunciar a privilegios y practicar la igualdad. Poco antes de este 8 de Marzo, Ritxar Bacete lo apuntó en una columna de opinión: “Lo queramos o no, seamos conscientes o no, nos guste más o menos, los hombres estamos en crisis y la masculinidad hegemónica, también”. Ahora es cuestión de cada uno, y consecuencia para todos y todas, saber qué hacer con esa crisis.