Una pareja de ancianos pasa dos noches en un parque de Oviedo tras ser desahuciados, según la PAH

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo ha denunciado que un matrimonio de 74 y 72 años ha dormido dos noches en un parque de la ciudad tras ser desahuciado por vía judicial. En un comunicado, la PAH asegura que se trata de un incumplimiento por parte del juzgado del convenio para la prevención de desahucios, que le obliga a comunicar a los servicios sociales municipales las situaciones de especial vulnerabilidad o exclusión social.

La PAH detalla que el 18 de septiembre un juzgado de Oviedo ejecutó "sin miramientos" el desahucio del matrimonio, cuyos únicos ingresos, una pensión no contributiva, no les permitían costear el alquiler de la vivienda en la que vivían. Según La Nueva España, la mujer recibe poco más de 300 euros de pensión y la renta es de 500 euros. La pareja había acumulado varios meses sin pagar.

"La abogada de la propiedad les avisó el día antes de que tenían que dejar el piso en el que vivían desde hace muchos años. Asustados, al día siguiente se ducharon, cogieron cuatro cosas y se fueron dejando las llaves puestas en la puerta", explica al diario local la activista de la PAH de Oviedo Pilar Galán.

Al carecer de un alojamiento alternativo, añade la nota, "completamente desamparados y conmocionados por la situación a la que se veían abocados", pasaron dos días y dos noches en un banco del Campo de San Francisco, el pulmón de Oviedo, con son 90.000 metros cuadrados. Cuando los activistas de la PAH supieron de su estado, les facilitaron un alojamiento "provisional y precario" mientras se gestiona ante los servicios sociales municipales una solución definitiva.

"Su estado psicológico es terrible. Están devastados y en el límite de la depresión", confiesa Lobo, que explica el matrimonio, que no quiere ser identificado, había llegado a un acuerdo verbal con el dueño del piso para pagarle en enero ya que estaba pendiente de recibir el dinero de una herencia. La pareja ya ha acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Según la concejal de Igualdad, Marisa Ponga, fueron atendidos anteriormente en varias ocasiones por el personal del área, pero sin presentar una solicitud formal.

La PAH recuerda que el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos firmaron el 15 de marzo de este año un convenio que establece un protocolo de actuación para prevenir situaciones de exclusión residencial extrema como la que sufre este matrimonio septuagenario ovetense.

En virtud de ese protocolo, los juzgados que reciben demandas por impago de alquiler están obligados a evaluar si la familia demandada se encuentra en situación de riesgo de exclusión social y, de ser así, facilitarle información acerca de los recursos de asistencia social disponibles, además de trasladar el caso a los servicios sociales municipales para que adopten las medidas oportunas para garantizar sus derechos sociales.

El convenio expresamente considera a las personas mayores de 65 años objeto de atención especial. Por ello, la PAH de Oviedo denuncia que "el juzgado ha ignorado todos estos compromisos" y que su actuación "negligente e inhumana" resulta "incompatible con el respeto a su derecho fundamental a disponer de una vivienda adecuada reconocido en diversos convenios internacionales".

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha asegurado que el juzgado en cuestión, el de Primera Instancia nº 3 de Oviedo, desconocía la situación de vulnerabilidad de los dos ancianos. En una nota de prensa, el TSJA sostiene que ese día 18 de septiembre el juzgado realizó dos lanzamientos, uno de un local de negocio y el otro de una vivienda que, al menos en el momento de llevarse a cabo el lanzamiento, no estaba ocupada por persona alguna.

El TSJA indica que el matrimonio "no habían puesto en conocimiento del Juzgado su situación y la misma, por tanto, no ha podido ser conocida ni valorada por el servicio correspondiente". Según el tribunal que cuando se detecta en la diligencia algún supuesto de vulnerabilidad "tienen orden de suspensión para dar cuenta al juzgado correspondiente y el día 18 no ocurrió", porque se reitera que "no se tenía conocimiento de esa situación".