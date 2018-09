Baselga deja la dirección médica del Memorial Sloan Kettering

Josep Baselga renuncia a la dirección médica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Lo hace solo cinco días después de que una investigación conjunta del diario The New York Times y ProPublica revelara el pasado fin de semana que el oncólogo, una de las figuras más destacadas en la investigación de terapias para combatir el cáncer, no hizo públicos pagos que recibió de las grandes multinacionales farmacéuticas y biotecnológicas.

La dimisión se hizo pública entrada la tarde del jueves por parte de consejero delegado del centro hospitalario en Manhattan, Craig Thompson. El barcelonés ocultó que cobros varios millones de dólares con cerca de 60 artículos científicos publicados con su nombre entre 2013 y 2017. La dirección del MSK mandó tras revelarse el conflicto de interés una nota interna a sus empleados urgiéndoles la máxima transparencia al declarar sus vínculos con la industria farmacéutica.

“Es un cuestión muy seria”, se puede leer en el primer párrafo de la carta firmada por el propio Craig Thompson y Kathryn Martin. Se trata, añaden, de garantizar la “calidad, seguridad y excelencia” de la labor de investigación que hace el centro y el cuidado de sus pacientes. Las normas, insisten, “se aplican a todos los miembros” del MSK. También pidió a Baselga que revise todos sus trabajos y corrija los estudios de la manera conveniente para ajustarse a las reglas.

El propio Baselga reconoció al The New York Times que se trató de un error y explicó que se debió a un problema de supervisión en la elaboración de los artículos científicos. La dirección del MSK admite que el proceso de desclasificación de conflictos de interés es “complejo” y que existe una “nebulosa” en las líneas directrices sobre cuándo y cómo se debe revelar voluntariamente este tipo de información financiera. Pero insisten en que la responsabilidad última es del autor.

El oncólogo español violó las normas cuando presidió la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer. El lapso coincidió además siendo editor de una de las revistas en las que se publicaban sus trabajos. El MSK es uno de los centros que en EE UU lidera la investigación en la lucha contra el cáncer, lo que está obligando a sus gestores a moverse rápido para contener los daños a su reputación. Baselga asegura que estos pagos no afectaron a su investigación.