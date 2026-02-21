Ir al contenido
_
_
_
_
S Moda: Revista de moda, belleza, tendencias y famososModa
Moda

¡Laura! ¡Marina! ¡Miriam!: así son las tres mujeres españolas que llevan años subidas al podio de la moda mundial

Laura Ponte, Marina Pérez y Miriam Sánchez posan con la obra de los grandes diseñadores de nuestro tiempo. Sara Torres, Leticia García y Blanca Lacasa las entrevistan

Laura Ponte, Marina Pérez y Míriam Sánchez, protagonistas de la portada de S Moda del número de marzo, en el que se presentan las propuestas creativas de las principales firmas del mundo, en las que esta temporada debutan 14 directores creativos nuevos.
Sofía Ruiz de VelascoLeticia GarcíaSara Torres
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Tres portadas. Tres modelos que apuntalaron la presencia española en el circuito internacional. Tres mujeres magnéticas: Laura Ponte, Marina Pérez y Miriam Sánchez.

El día 27 de enero Laura Ponte charlaba con S Moda en un bar de vinos cerca de la Place Vendôme de París. Al día siguiente, la misma persona (pero no) desfilaba por primera vez, a los 52 años, en la Alta Costura de Chanel. La modelo encajaba en el casting de Matthieu Blazy, el creativo empeñado en devolver naturalidad y alegría a la casa de la camelia. Esa persona entre mundana y etérea habla con Leticia García sobre cómo ha llegado al lugar que ocupa, en la moda y en el mundo.

La escritora Blanca Lacasa entrevista a Marina Pérez. La modelo es consciente del privilegio que es superar la ansiedad por llegar a la cima. Habla también de lo perverso que es que niñas de 16 años desfilen con vestidos de cuatro cifras que, obviamente, no están pensados para ellas, sino para mujeres mucho mayores.

Miriam Sánchez confiesa a Sara Torres que echa de menos jugar al fútbol, algo que hacía de niña. Nunca quiso ser modelo y eso descarga mucha presión en cómo afronta su oficio. La autora habla con ella sobre su papel en la creación de imágenes, porque, como explica la escritora: “Una revisión feminista del trabajo de modelo pasa también por entender la creación como una colaboración conjunta”.

Laura Ponte: "El futuro da miedo. A veces pienso que tiene que caer el sistema entero para que la gente reaccione"

Leticia García

Acaba de llegar de un viaje a Milán en el que ha ido y vuelto en el día. "No sabría por donde empezar a dar gracias por este trabajo. Me ha permitido superar la mitad de mis complejos", explica. Lee la entrevista completa de Leticia García AQUÍ

Marina Pérez: “Ver a niñas de dieciséis años desfilando con vestidos que nunca se podrían comprar no tiene sentido”

Blanca Lacasa

Cuando empezó a trabajar en la industria de la moda no existían las redes sociales. "Ahora estamos expuestas a muchísimas críticas de gente que no conocemos y que deberían darnos exactamente igual", asegura. Lee la entrevista completa de Blanca Lacasa AQUÍ

Miriam Sánchez: "La primera vez que desfilé deseaba que ese momento no pasara o que estuviese a punto de terminar"

Sara Torres

Su debut en una pasarela fue a la grande, desfilando para Louis Vuitton.“Recuerdo no entender nada. El mundo de la moda estaba totalmente fuera de mí”, sostiene. Lee la entrevista completa con Sara Torres AQUÍ

En esta sesión de fotos, las tres presentan las colecciones de los diseñadores y firmas más importantes de nuestro tiempo, muchos de ellos, debutantes al frente de las grandes casas de moda en esta temporada.

Laura Ponte
Marina Pérez modelo
Miriam Sánchez modelo

Créditos

Dirección de moda: Juan Cebrián.
Maquillaje: José Carlos González (UNO Artist) para Dior Beauty.
Peluquería: Fernando Torrent (Kasteel Artist Management) para L’Oreal Pro.
Manicura: Lucero Hurtado.
Diseño de set: Virginia Sancho.
Producción: Cristina Serrano (Marina Marco, asistente de producción).
Asistentes de fotografía: Daniel Gallar y Pablo Mingo.
Asistente digital: Jessica Rodríguez.
Asistentes de estilismo: Paula Alcalde y Carmen Cruz.
Asistentes de set: Pedro Peláez y Yaiza Gutiérrez.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_