¡Laura! ¡Marina! ¡Miriam!: así son las tres mujeres españolas que llevan años subidas al podio de la moda mundial

Laura Ponte, Marina Pérez y Míriam Sánchez, protagonistas de la portada de S Moda del número de marzo, en el que se presentan las propuestas creativas de las principales firmas del mundo, en las que esta temporada debutan 14 directores creativos nuevos.

Tres portadas. Tres modelos que apuntalaron la presencia española en el circuito internacional. Tres mujeres magnéticas: Laura Ponte, Marina Pérez y Miriam Sánchez.

El día 27 de enero Laura Ponte charlaba con S Moda en un bar de vinos cerca de la Place Vendôme de París. Al día siguiente, la misma persona (pero no) desfilaba por primera vez, a los 52 años, en la Alta Costura de Chanel. La modelo encajaba en el casting de Matthieu Blazy, el creativo empeñado en devolver naturalidad y alegría a la casa de la camelia. Esa persona entre mundana y etérea habla con Leticia García sobre cómo ha llegado al lugar que ocupa, en la moda y en el mundo.

La escritora Blanca Lacasa entrevista a Marina Pérez. La modelo es consciente del privilegio que es superar la ansiedad por llegar a la cima. Habla también de lo perverso que es que niñas de 16 años desfilen con vestidos de cuatro cifras que, obviamente, no están pensados para ellas, sino para mujeres mucho mayores.

Miriam Sánchez confiesa a Sara Torres que echa de menos jugar al fútbol, algo que hacía de niña. Nunca quiso ser modelo y eso descarga mucha presión en cómo afronta su oficio. La autora habla con ella sobre su papel en la creación de imágenes, porque, como explica la escritora: “Una revisión feminista del trabajo de modelo pasa también por entender la creación como una colaboración conjunta”.

Laura Ponte: "El futuro da miedo. A veces pienso que tiene que caer el sistema entero para que la gente reaccione" Leticia García Acaba de llegar de un viaje a Milán en el que ha ido y vuelto en el día. "No sabría por donde empezar a dar gracias por este trabajo. Me ha permitido superar la mitad de mis complejos", explica. Lee la entrevista completa de Leticia García AQUÍ

Marina Pérez: “Ver a niñas de dieciséis años desfilando con vestidos que nunca se podrían comprar no tiene sentido” Blanca Lacasa Cuando empezó a trabajar en la industria de la moda no existían las redes sociales. "Ahora estamos expuestas a muchísimas críticas de gente que no conocemos y que deberían darnos exactamente igual", asegura. Lee la entrevista completa de Blanca Lacasa AQUÍ

Miriam Sánchez: "La primera vez que desfilé deseaba que ese momento no pasara o que estuviese a punto de terminar" Sara Torres Su debut en una pasarela fue a la grande, desfilando para Louis Vuitton.“Recuerdo no entender nada. El mundo de la moda estaba totalmente fuera de mí”, sostiene. Lee la entrevista completa con Sara Torres AQUÍ

En esta sesión de fotos, las tres presentan las colecciones de los diseñadores y firmas más importantes de nuestro tiempo, muchos de ellos, debutantes al frente de las grandes casas de moda en esta temporada.

FENDI - Un último giro. Antes de enfrentar una nueva era bajo la batuta creativa de Maria Grazia Chiuri, la última colección de Silvia Venturini Fendi en la marca que lleva su apellido fue una demostración de que una casa entregada a la piel y el invierno también es capaz de imaginar los colores, las texturas y, sobre todo, las siluetas ligeras. TXEMA YESTE

SPORTMAX- El armario del mañana. Las colecciones de Sportmax, la marca más experimental del grupo Max Mara, siempre tienen ecos distópicos, imaginando un futuro uniformado con prendas blancas y/o de colores imponentes y tejidos protectores y/o sumamente ligeros. En esta colección, titulada “ligereza y movimiento” la marca redunda en la idea del básico para llevar a diario en un porvenir quizá no muy lejano. TXEMA YESTE

MAX MARA - Poder y memoria. El director creativo de Max Mara, Ian Griffiths, es el mayor experto en mezclar el ‘power dressing’ distintivo de la casa (es decir, el uniforme arquetípico de directiva) con referencias al pasado, en concreto, a mujeres que desafiaron las normas de su tiempo. En esta ocasión, Griffiths se inspira en Madame de Pompadour, creadora involuntaria de la estética rococó, y mezcla así organza o volúmenes con las prendas funcionales de colores neutros como las gabardinas típicas de la casa. Minimalismo y maximalismo se encuentran. Y funciona. TXEMA YESTE

CAROLINA HERERA - Imperial y teatral. El negro evoca el periodo de los Austrias, los volúmenes los ponen el Barroco y Carolina Herrera. A Wes Gordon le encanta “subir el volumen” del legado de la venezolana en colores y siluetas. Pero en esta colección, que se presentó en la Plaza Mayor de Madrid, el diseñador utilizó la ciudad como contexto para dialogar con una tradición estética que transita del Siglo de Oro a la Movida. TXEMA YESTE

ALAÏA - La piel como estructura. Entre las prendas precisas, casi quirúrgicas, pero extremas en color y formas; entre el exceso y la contención, entre cubrir y revelar, entre el cuerpo expuesto y ocultado. La moda como ejercicio de tensión constante: ese es, a grandes rasgos, el exitoso trabajo que ha realizado Pieter Mulier en Alaïa, la firma que fue pionera en tratar el cuerpo como una escultura en movimiento. TXEMA YESTE

LORO PIANA - Ver, pero sobre todo, tocar. Loro Piana quiere demostrar que es mucho más que la gran firma del lujo silencioso y que sabe trabajar la artesanía y la calidad más allá del cashmere. Por eso sorprende que en esta colección, además de con el color, trabajen con técnicas como bordados, acolchados, encajes o flecos de forma igualmente exquisita. El resultado es un armario que amplía el vocabulario de la firma sin traicionarlo, donde la idea de sofisticación sigue siendo discreta a su manera. TXEMA YESTE

GIORGIO ARMANI - Mucho más allá del tiempo. Fue el primer desfile póstumo de Giorgio Armani, aunque él se encargó de supervisar parte de la colección antes de su fallecimiento. Con las distintas gamas de morado y, por supuesto, el negro como protagonistas, el diseñador demostró, como llevaba haciéndolo medio siglo, que sus prendas duran porque no siguen tendencias y que el estilo tiene más que ver con la comodidad y la sencillez que con el artificio y la novedad. TXEMA YESTE

GUCCI - El hábito hace al monje. No es la primera colección de Demna (que verá la luz este mismo mes) pero sí una especie de aperitivo de su visión como director creativo de Gucci. La colección de primavera-verano de la casa italiana fue presentada a través de un corto titulado ‘The tiger’ y un ‘lookbook’ llamado ‘La famiglia’. En ambos el diseñador georgiano reflexiona sobre los roles sociales, los perfiles arquetípicos de las redes y, por supuesto, cómo se visten, algo que ya hizo, aunque de forma más rotunda (por ahora), en su década en Balenciaga. TXEMA YESTE

LOUIS VUITTON - Escenas domésticas. Fiel a los volúmenes y los juegos de color a los que acostumbra, Nicolas Ghèsquière quiso, sin embargo, diseñar la colección de primavera de Louis Vuitton pensando en lo que él definió como “arquitectura de lo íntimo”: la ropa que te pondrías si hicieras una cena en casa con amigos. Prendas lo suficientemente cómodas como para hacerte notar que estás en tu territorio pero no tan confortables como un pijama. Una especie de moda en el umbral entre lo público y lo privado. TXEMA YESTE

CELINE - Un justo y virtuoso término medio. Michael Rider no lo tenía nada fácil: sus predecesores fueron Phoebe Philo, icono del minimalismo intelectual y Hedi Slimane, algo así como como el gran arquitecto de la libertad adolescente convertida en uniforme para adultos. El americano, sin embargo, no busca dogmas, y sale airoso proponiendo una mezcla de los dos, un armario real y visualmente atractivo que devuelve a Celine ese lugar, el Paris de los setenta, en el que la marca era una especie de fetiche burgués, pero con la actitud y la ausencia de prejuicios (indumentarios, al menos) de 2026. TXEMA YESTE

DOLCE & GABBANA - Ni horarios ni situaciones. Día y noche, dentro y fuera de casa, arreglarse y desarreglarse. Por si no quedaba claro que Dolce & Gabbana no creen en las convenciones indumentarias, esta primavera proponen que pijamas, camisones y sujetadores se combinen con americanas, abrigos de pelo y chaquetas de lentejuelas. No es solo una provocación puntual, sino una forma de ver el vestir en 2026, cuando ciertos códigos estéticos desaparecen al fin de manera paulatina. TXEMA YESTE

SAINT LAURENT - El estilo francés en tres actos. Un conjunto de falda y chaqueta de cuero con lazada, una sahariana convertida en vestido de nylon y un vestido con mangas globo, cola y volantes hecho de tela ligerísima, como si fuera un paracaídas. Con esos tres ‘looks’ en distintos colores Anthony Vaccarello ha construído toda la colección de Saint Laurent, la más reconocible de la temporada. Son tres ‘looks’ que, además, remiten directamente a Yves en los años ochenta: de su pasión por musas como Betty Catroux a su afición a las prima donnas de la ópera. Vaccarello les da un aire contemporáneo y una ligereza en los materiales propia de este siglo. TXEMA YESTE

TOM FORD - Atracción y precisión. Si hay una palabra que defina el trabajo de Tom Ford es seducción. Haider Ackermann, su director creativo desde hace un año, prefiere explorar, en esa misma línea, la idea de qué hace a una prenda deseable en sentido amplio. Por eso juega con las que son las claves de su trabajo: los colores brillantes, los cortes casi quirúrgicos, los escotes o las aberturas inesperadas y las líneas rectas y largas. Una visión depurada de Ford pero que encaja perfectamente con su filosofía. TXEMA YESTE

DIOR - Autoridad y ligereza. Una referencia a Napoleón dentro de una marca que es emblema francés, una alusión a John Galliano o simplemente, una metáfora del poder y la audacia. Los sombreros de corsario protagonizaron el debut de Jonathan Anderson en Dior. Pero, por debajo del estilismo, permanece ese juego de plisados, drapeados, pinzas y nudos en prendas ligeras que el irlandés domina como nadie. TXEMA YESTE

JEAN PAUL GAULTIER - La importancia de perder el control. Una fiesta que se alarga con prendas que permiten bailar hasta el día siguiente. Un día que sales de la oficina, sales a tomar algo, y se te va de las manos. En su primera colección para Jean Paul Gaultier, Duran Lantnik tradujo esa idea a diseños modulares que cambian de posición, a bodies pegados al cuerpo y a prendas compuestas de infinitas piezas que se quitan y se ponen a placer. Muchos dirán que tiene poco que ver con el legado de Gaultier, pero si Gaultier empezara hoy su marca, es probable que hiciera exactamente lo mismo. TXEMA YESTE

FERRAGAMO - La otra edad dorada. Una foto de la actriz de cine mudo Lola Todd envuelta en un imponente abrigo de leopardo le da pie a Maximilian Davis, director creativo de Ferragamo, para hablar de unos años 20 que no fueron solo los de las flappers europeas, También, entre otros, fueron los de la Harlem Renaissance, el momento en que el barrio afrodescendiente por excelencia vivía una edad dorada con mujeres y hombres vestidos para reivindicar su identidad. Davis siempre recava en sus raíces a la hora de diseñar, y les añade un componente de sastrería contemporánea y un uso del color propios que marcan la diferencia con respecto a las demás casas de lujo. TXEMA YESTE

HERMÈS - El privilegio de moverse. “Honrar la tradición mientras se abraza la independencia”. Así define Nadège Vanhee, directora creativa de Hermès, una colección inspirada en la guarnicionería, clave en la historia de la firma, pero también en prendas técnicas con pequeños acolchados, pliegues o telas fluidas que facilitan el movimiento del cuerpo. TXEMA YESTE

CHLOÉ - Saber volver. Chemena Kamali ha pasado media vida trabajando en el equipo de diseño de Chloé. Desde hace dos años es su jefa y sabe perfectamente qué recuperar y qué no de la firma: la bohemia burguesa de los setenta, cuando la enseña era el uniforme de las clases altas con ideas liberales, o, como en esta colección, los vestidos y las prendas drapreadas y floreadas de los ochenta, que fueron una invención de Chloé (al menos sobre la pasarela) y se convirtieron en una prenda que, marcas y modistas mediante, pobló el armario de fin de semana de medio Occidente. TXEMA YESTE

CHANEL - Saber soltar lastre. El debut de Matthieu en Chanel fue quizá uno de los más esperados de la temporada. Y también de los más aclamados. El diseñador llegó a la firma más emblemática y reconocible del mundo con una misión: quitar peso, literal y figurado, a un legado que ya se había convertido en un uniforme anquilosado. Su tweed es ligero, sus trajes de chaqueta coloristas, sus zapatos imaginativos, sus vestidos muy, muy ligeros y sus modelos sonríen. Chanel para el siglo XXI sin perder de vista el siglo XX. TXEMA YESTE

LOEWE - Cruce de miradas. En términos de identidad, Loewe es ahora mismo una de las casas más complicadas. Desde España, lugar de origen de la firma, se busca en ella artesanía e innovación marroquinera. Fuera, Jonathan Anderson logró en los últimos diez años que fuera sinónimo de ‘funcionalidad conceptual’. Esta es la primera colección de Proenza Schouler en la casa y, sin perder de vista sus raíces locales ni esos cortes severos y escultóricos de Anderson, buscan llegar a un equilibrio aportando lo que mejor saben hacer: jugar con los colores e inventar nuevas texturas. TXEMA YESTE

CALVIN KLEIN - Una nueva sencillez. Además de ser mujer, algo que por desgracia no se estila mucho entre los grandes diseñadores, a Veronica Leoni le han encargado la difícil tarea de resucitar Calvin Klein, la marca que en el cambio de siglo enseñó a medio planeta que solo hacían falta una camiseta y unos vaqueros si tenían el corte y la forma perfectos. La italiana está superando el reto con materiales trabajados que simulan el papel, piezas monocolor de cortes limpios y abrigos y chaquetas que demuestran que la sastrería contemporánea no es aburrida si se sabe hacer aportando los matices adecuados. TXEMA YESTE