Del pantalón ‘harem’ a la boa de piel: las tendencias más apetecibles para un ‘look’ de Nochevieja

La sencillez pasa a un segundo plano en la última noche del año. Trajes de terciopelo, vestidos joya, un aluvión de lazos y la plata por encima de todo dibujan el perfecto ‘dresscode’ para brillar esta Nochevieja

Un LBD ya no es suficiente. Aunque Apple Martin eclipsara hace unas semanas en el estreno de la película Marty Supreme de Nueva York con el mismo vestido que llevó su madre, la actriz Gwyneth Paltrow casi tres décadas antes –un sencillo vestido negro de Calvin Klein Collection para la première de Emma, en 1996–, decantarse por esta prenda en cualquiera de sus longitudes ha pasado a mejor vida cuando toca vestirse de gala.

Despedir este 2025 por todo lo alto (al menos, en lo que moda se refiere) requiere un minucioso trabajo de campo en el que escrutar todas las tendencias nocturnas que han aglutinado los últimos meses. Con el negro como punto de partida, seguido del satén rosa o el borgoña ligado al vestido etéreo de Chloé, los roles de género juegan un intenso pulso con lados muy opuestos. La nueva sastrería de terciopelo o el smoking llevado a un plano retro con camisas de chorreras y lazadas dramáticas, conviven con la reivindicación del vestido ‘joya’ envuelto en tules, organzas y corpiños.

Este invierno será recordado también por la invasión de las transparencias en faldas y en el pantalón bombacho que irrumpió este verano, pero sobre todo porque el lazo sea el recurso estético más venerado y la plata el nuevo símbolo de estatus, ya sea en forma de minifaldas rescadas de la Space Age, sobre un bolso saco o un pantalón de piel con efecto espejo.

Un armario nocturno iluminado por la fantasía de accesorios como una boa de pelo, unos guantes infinitos o un collar de cristales que servirán de guía hasta el amanecer.

1. Blazer de terciopelo y doble botonadura, de Mango

2. Vestido con corpiño de tul y organza, de Maje

3. Minifalda con círculos metalizados, de Pull&Bear

4. Collar envejecido con cristales, de BIMBA Y LOLA

5. Falda de tul Gemma, de Reformation

6. Abrigo sintético, de Coperni

7. Vestido con lentejuelas Ilse, de Rixo

8. Pantalón metalizado Logan, de Rag & Bone

9. Camisa con pechera, de Massimo Dutti

10. Vestido de seda, de Chloé

11. Camisa Brooklyn, de Maria de la Orden

12. Merceditas con cristales, de Ferragamo

13. Boa de pelo, de BIMBA Y LOLA

14. Guantes de punto, de David Koma

15. Vestido de terciopelo, de Rabanne

16. Pantalón de tweed con strass, de Sandro

17. Vestido de seda y lana, de Miu Miu

18. Mules de satén Yolande 105, de Valentino Garavani

19. Bolso de piel Flamenco, de Loewe

20. Vestido de terciopelo y maxilazo, de Rotate

21. Medias con brillo Samanta, de Polin et Moi

22. Pantalones harem Orissa, de The Frankie Shop

23. Bolso de satén Jen, de Nanushka