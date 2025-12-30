Ir al contenido
Del pantalón ‘harem’ a la boa de piel: las tendencias más apetecibles para un ‘look’ de Nochevieja

La sencillez pasa a un segundo plano en la última noche del año. Trajes de terciopelo, vestidos joya, un aluvión de lazos y la plata por encima de todo dibujan el perfecto ‘dresscode’ para brillar esta Nochevieja

Victoria Zárate
Victoria Zárate
Ir a los comentarios

Un LBD ya no es suficiente. Aunque Apple Martin eclipsara hace unas semanas en el estreno de la película Marty Supreme de Nueva York con el mismo vestido que llevó su madre, la actriz Gwyneth Paltrow casi tres décadas antes –un sencillo vestido negro de Calvin Klein Collection para la première de Emma, en 1996–, decantarse por esta prenda en cualquiera de sus longitudes ha pasado a mejor vida cuando toca vestirse de gala.

Despedir este 2025 por todo lo alto (al menos, en lo que moda se refiere) requiere un minucioso trabajo de campo en el que escrutar todas las tendencias nocturnas que han aglutinado los últimos meses. Con el negro como punto de partida, seguido del satén rosa o el borgoña ligado al vestido etéreo de Chloé, los roles de género juegan un intenso pulso con lados muy opuestos. La nueva sastrería de terciopelo o el smoking llevado a un plano retro con camisas de chorreras y lazadas dramáticas, conviven con la reivindicación del vestido ‘joya’ envuelto en tules, organzas y corpiños.

Este invierno será recordado también por la invasión de las transparencias en faldas y en el pantalón bombacho que irrumpió este verano, pero sobre todo porque el lazo sea el recurso estético más venerado y la plata el nuevo símbolo de estatus, ya sea en forma de minifaldas rescadas de la Space Age, sobre un bolso saco o un pantalón de piel con efecto espejo.

Un armario nocturno iluminado por la fantasía de accesorios como una boa de pelo, unos guantes infinitos o un collar de cristales que servirán de guía hasta el amanecer.

1. Blazer de terciopelo y doble botonadura, de Mango

COMPRA (129,99 EUROS)

2. Vestido con corpiño de tul y organza, de Maje

COMPRA (495 EUROS)

3. Minifalda con círculos metalizados, de Pull&Bear

COMPRA (45,99 EUROS)

4. Collar envejecido con cristales, de BIMBA Y LOLA

COMPRA (150 EUROS)

5. Falda de tul Gemma, de Reformation

COMPRA (228 EUROS)

6. Abrigo sintético, de Coperni

COMPRA (1.043 EUROS)

7. Vestido con lentejuelas Ilse, de Rixo

COMPRA (610 EUROS)

8. Pantalón metalizado Logan, de Rag & Bone

COMPRA EN EL CORTE INGLÉS (365 EUROS)

9. Camisa con pechera, de Massimo Dutti

COMPRA (59,95 EUROS)

10. Vestido de seda, de Chloé

COMPRA (3.290 EUROS)

11. Camisa Brooklyn, de Maria de la Orden

COMPRA (150 EUROS)

12. Merceditas con cristales, de Ferragamo

COMPRA (150 EUROS)

13. Boa de pelo, de BIMBA Y LOLA

COMPRA (85 EUROS)

14. Guantes de punto, de David Koma

COMPRA (640 EUROS)

15. Vestido de terciopelo, de Rabanne

COMPRA EN EL CORTE INGLÉS (1,390 EUROS)

16. Pantalón de tweed con strass, de Sandro

COMPRA (325 EUROS)

17. Vestido de seda y lana, de Miu Miu

COMPRA (2.500 EUROS)

18. Mules de satén Yolande 105, de Valentino Garavani

COMPRA EN MYTHERESA (980 EUROS)

19. Bolso de piel Flamenco, de Loewe

COMPRA (2.400 EUROS)

20. Vestido de terciopelo y maxilazo, de Rotate

COMPRA (480 EUROS)

21. Medias con brillo Samanta, de Polin et Moi

COMPRA (11,69 EUROS)

22. Pantalones harem Orissa, de The Frankie Shop

COMPRA (230 EUROS)

23. Bolso de satén Jen, de Nanushka

COMPRA (125 EUROS)

Sobre la firma

Victoria Zárate
Victoria Zárate
Periodista vinculada a EL PAÍS desde 2016. Coordinó la web de Tentaciones y su sección de moda y estilo de vida hasta su cierre en 2018. Ahora colabora en Icon, Icon Design, S Moda y El Viajero. Trabajó en Glamour, Forbes y Tendencias y ha escrito en CN Traveler, AD, Harper's Bazaar, V Magazine (USA) o The New York Times T Magazine Spain.
_

