Una joya para toda la vida, el regalo más especial de la Navidad

De un reloj con más de un siglo de historia a un icono inspirado en el Coliseo Romano o unos pendientes de gemas preciosas... Una pieza de joyería es el secreto para acertar estas fiestas

Pocos objetos son capaces de evocar un recuerdo o una emoción como una joya. Bien abrazadas al diseño inmortal de una esfera arquitectónica o el brillo de un pavé de diamantes sobre nuestra muñeca, encabezan desde tiempos remotos cualquier lista de regalos , incluida esa fiesta del obsequio que son ya las navidades.

Este 2025 hemos decidido soñar por todo lo alto y cumplir con deseos pendientes con la alta relojería –como el Tank de Cartier y el Planet Ocean de Omega– y abrazar por fin los motivos eternos de B.zero1 de Bvlgari o el famoso trébol de Van Cleef Arpels, entre otros. Tampoco falta en esta lista un aluvión de gemas preciosas en forma de turmalina, topacio, zafiros y morganita rosa (Tous Atelier, Suárez, Sansoeurs), ni esa mirada singular que aportan pequeñas firmas independientes y sostenibles. Solo falta cruzar los dedos para que se haga realidad.

1. Reloj tank Américane, de Cartier

Diseñado por Louis Cartier en 1917, el tank es un objeto de culto para cualquier amante del lujo. Un reloj de pulsera que alía pura geometría y exactitud de las proporciones como señas de identidad en cada nueva variación. Es el caso de Américaine mini (en la imagen) con movimiento de cuarzo, una caja de oro rosa 750/1000 y una corona poligonal decorada con un zafiro facetado.

2. Pulsera Tubogas, de Bvlgari

La pulsera Bvlgari Tubogas en oro amarillo de 18 qt adornada con tachuelas geométricas engastadas con diamantes es absolutamente contemporánea. Un regalo verdaderamente especial que entrelaza el pasado y el futuro a través de la artesanía y gran saber hacer de la ‘maison’.

3. Pendientes de oro con gemas, de Tous Atelier

La línea de alta joyería de Tous apuesta por el oro de 18kt y las gemas naturales como turmalina, topacio, citrino o peridoto de estos pendientes en su selección de estas navidades.

4. Anillo de mariposa, de Pandora

Anillo de mariposa en plata de primera ley con 99 circonitas cúbicas, que combinan belleza y fortaleza. Su diseño con la mariposa central lo hace especial y original. Un acierto asegurado.

5. Anillo doble, de Aristocrazy

Un ejemplo de cómo una joya de vanguardia puede hacerse inmortal. Este sorprendente anillo por duplicado diseñado en plata 925 bañada en rodio y oro amarillo de 18kt, se engarza a través de un pavé de topacios blancos con talla brillante.

6. Collar Magic Alhambra®, de Van Cleef Arpels

La colección Magic Alhambra® de la firma francesa arrancó en 2006 con la asimetría y la hoja de trébol como claves de su imaginario. Desde entonces, se transforma en multitud de piezas como esta gargantilla larga de oro amarillo y cierre de punzón, que se puede llevar al estilo sautoir o como un collar de dos vueltas.

7. Anillo, de Suárez

En 2022, la casa de joyería lanzó la colección de amuletos de Frida en homenaje a los rituales de México durante el Día de Los Muertos y a la pintora Khalo. Tal fue su éxito que sigue ampliando la familia con piezas como este anillo de oro rosa de 18kt con zafiros rosas, verdes y azules en talla brillante y marquise.

8. Pendientes Quatre Classique Tube, de Boucheron

Con embajadoras globales como Alexa Chung, la histórica joyería nacida en la la plaza Vendôme en 1893 perdura su estilo entre generaciones actuales gracias a motivos como Quatre, cercano a las líneas robustas del Art Déco. Aquí se combina en tres tonalidades de oro y PVD marrón.

9. Gargantilla Cœur Percé, de Marie Lichtenberg

Tras 12 años como editora de la revista francesa Elle, Marie Lichtenberg fundó su marca homónima de joyas en 2019, fascinada por las piedras preciosas y la espiritualidad de diferentes culturas. En sus piezas aborda también la historia de su propia familia, original de la isla de Martinica, como en este amuleto en oro amarillo y blanco con un diamante de talla redonda.

10. Anillo Hearth, de Kamyen

Esta marca de alta joyería establecida en Dubái en 2010 es el último eslabón familiar de tres generaciones de expertos en diamantes, que funden su herencia india y belga con talleres locales. Esta pieza está elaborada a mano en oro blanco de 18kt, esmalte y co esmeraldas en forma de corazón, se realzan con diamantes de talla redonda.

11. Pendientes mini Apollo Sun, de Cleopatra’s Bling

Las joyas diseñadas por la australiana Olivia Cummings beben de la mística y la opulencia que envolvió al reinado de Cleopatra. En el joyero de la egipcia cuesta poco imaginar piezas como estos pendientes en forma de sol, fabricados artesanalmente en plata bañada en oro de 18 kt.

12. Cadena con colgante de cruz, de Thomas Sabo

El legendario joyero alemán ha hecho de las cruces y la estética gótica dos piezas esenciales para entender su universo. Tanto la gargantilla como el colgante están adornados con piedras de circonita negra y blanca en diferentes tallas, así como el borde decorado con pavé blanco.

13. Anillo Épi de Blé, de Chaumet

Perteneciente a la colección colección L’Épi de Blé de la joyera francesa, esta hipnótica pieza de 2kt redondea su magnetismo con oro amarillo y pavé de diamantes. En el plano formal, las espigas del trigo rinden tributo a las emperatrices Josefina y María Luisa al representar la riqueza y la abundancia de su reino.

14. Pendiente Wife, de Sansoeurs

Esta pieza móvil, elaborada a mano por la firma española de alta joyería creada en 2018, cuenta con una placa de oro blanco engastada con diamantes y una delicada morganita rosa que simula una gota.

15. Reloj Seamaster Planet Ocean, de Omega

En el 20 aniversario de su nacimiento, este icono de la relojera suiza se realza con nuevos cambios en la arquitectura de la caja y el brazalete. Un modelo unisex de 42 mm en acero noble pulido y cepillado que luce un bisel de cerámica naranja con una escala de inmersión en cerámica híbrida blanca, además de un aro interior de titanio.

16.Pendiente Manzanas, de Simuero

Nada como regalar la fruta prohibida en forma de joya con estos pendientes de latón chapado en oro de 18 kt. Cada pieza de la firma valenciana está elaborada a mano, por lo que puede presentar bellas imperfecciones a su paso.

17. Anillo Winona, de Antiqüa Store

Puro romanticismo en una pieza que engarza los diamantes de varias tallas con el oro amarillo y blanco de 18 kt. Las fundadoras de esta marca asentada en el barrio de Salesas que ha revolucionado el concepto de alta joyería sostenible, destacan el particular desgaste de sus piezas para transportarnos hasta la época victoriana.

18. Cadena con colgante, de Yvonne León

Procedente también de una larga estirpe de joyeros en París –con un padre comerciante de diamantes y criada en una tienda de antigüedades– el diseño de joyas era un destino lógico para esta estilista de formación. En su bagaje encontramos piezas de gran fragilidad visual como esta cadena de oro amarillo de 18 kt con una gran perla blanca rodeada de zafiros amarillos, topacios London Blue y tsavoritas.

19. Pulsera Peak Palace Rivière, de Gold And Roses

Conforme al ideario de sostenibilidad que rige todo el proceso creativo de la marca, diseñada en 2014 por las gemólogas españolas Sonia Ruiz y Hannah Rodríguez, utilizan oro reciclado procedente de stock existente. En esta pieza preciosa se decanta por el oro rosa de 18kt y diamantes (1,50 cts).

20. Pendientes HardWear, de Tiffany

Inspirada en una pulsera de 1962 de los archivos de la casa joyera, la línea HardWear encarna la perdurabilidad y el espíritu desinhibido a través de unos prominentes eslabones, como estos pendientes de plata de ley.

21. Anillo Black & White, de Rabat

La línea Black & White es ya célebre por su exquisita combinación de diamantes en negativo. Eesta pieza de oro con rodio negro deslumbra por un diamante central blanco con talla cushion, y un brazo entrelazado con diamantes negros en talla brillante.

22. Earcuff Crescendo, de Hermès

Maud Rémy-Lonvis

Una de las novedades de la maison en cuestión de alta joyería es la reinterpretación de Crescendo, la línea que evoca el universo náutico de Hermès y debutó en 1927. Casi un siglo después, se mantiene como un sello de lujo y coleccionismo con piezas como este pendiente ear cuff elaborado en oro blanco y diamantes.