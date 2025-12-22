Sensoriales, gustosos y eficaces: regalos con los que conquistar a las amantes de la belleza

Convertidos en objetos de lujo, en esta selección de regalos hay verdaderos tesoros para añadir al neceser de las amantes de la belleza

Barras de labios de lujo, perfumes con historia, cremas de manos sensoriales o champús que relajan mientras cuidan el cabello... Regalar cosmética es también regalar tiempo para cuidarse y dedicarse a uno mismo. Y con esta selección ese tiempo es de calidad.

Barra de labios de Louis Vuitton

Diseñada por la directora creativa Pat McGrath, LV Rouge se hace eco de la maestría visionaria de Louis Vuitton y encapsula en un labial toda la elegancia de la maison.

Nº 5 Eau de parfum, de Chanel

En 1921, Gabrielle Chanel encarga a Ernest Beaux la creación de “un perfume de mujer con olor a mujer”, extraordinario y poderoso. Si lo que se busca es un regalo sofisticado y con historia, este es un acierto seguro.

Sombra de ojos, de Giorgio Armani

Una sombra líquida que proporciona un acabado ligero. Es muy fácil de aplicar, con los dedos o pincel, por lo que es también un buen regalo para quien no tiene mucha maña con el maquillaje, y su fórmula está diseñada para durar hasta 16 horas. Ofrece un velo de color intenso y brillante que puede irse modulando. Usarla puede crear adicción.

Jabón de manos, de Aesop

Un acto tan sencillo e importante como lavarse las manos puede ser una experiencia placentera con este jabón elaborado de manera exquisita. Todos los productos de Aesop se tardan en formular entre 2 y 10 años. No hay nada en ellos elegido al azar. La fórmula del Resurrection Aromatique Hand Wash contiene aceites de naranja, romero y lavanda. Limpia muy bien las manos sin resecarlas. Todo un fectiche cosmético.

Iluminador, de Dior

El maquillaje joya tiene un gran representante en este iluminador de Dior. Se presenta en un estuche en edición limitada adornado con la banda Christian Dior y un motivo cannage salpicado de estrellas.

Crema de manos, de L’Occitane

Esta crema de manos está enriquecida con aceite de almendras, que embellece la piel y suaviza las cutículas. El tubo está compuesto por un 95% de materiales reciclados, con un tapón negro y un estuche de cartón procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Una edición festiva para no olvidar cuidar las manos tampoco durante la Navidad.

Colorete, de Yves Saint Laurent

Es el favorito de muchas gurús del maquillaje que han tenido la oportunidad de probar casi todos los coloretes del mercado. Ofrece cobertura modulable y una textura ligera y suave. Contiene escualano y aceite de rosa mosqueta, que ayudan a difuminar imperfecciones y aportan un aspecto saludable a la piel.

Mascarilla de noche, de Orveda

La Mascarilla Revitalizante de Noche de Orveda proporciona hidratación profunda y revitaliza la piel durante la noche. Su fórmula permite que, al aplicar una fina capa antes de dormir, la piel luzca más lisa y menos fatigada al despertar. Contiene una alta concentración de 9 activos, incluyendo dos tipos de ácido hialurónico y glicerina, que ayudan a suavizar los signos de cansancio y deshidratación.

Agua de maquillaje, de Chanel

El efecto buena cara está asegurado con el primer agua de maquillaje de Chanel. Esta fórmula ultraligera e hidratante está compuesta por un 75% de agua. Las microburbujas de pigmentos encapsulados se funden para un efecto piel desnuda. La cobertura, de una ligereza imperceptible, revela la textura de la piel con un velo transparente. Es perfecta para lograr maquillajes muy naturales que huyen del efecto máscara.

Perfume, de Jean Paul Gaultier

Eau de Parfum, creada por el siempre viral Quentin Bisch. La composición incluye notas florales y marinas, con un lirio en el corazón de un ramo de flores blancas, complementado por un toque de merengue y una brisa yodada. El frasco está diseñado para evocar el famoso corsé de Gaultier, celebrando las curvas femeninas.

Champú desenredante, de Oribe

Está especialmente diseñado para desenredar el cabello sin tirones. Proporciona un cabello brillante y de aspecto visiblemente más saludable. Es tan eficaz que tiene un ejército de clientas fieles.

Bálsamo para los pies, de Nobe

Esta crema de pies tiene, de manera literal, el bosque finlandés dentro. Además, se acerca a los beneficios del paseo por el bosque para quien no tiene la suerte de poder recorrerlos con frecuencia. NOBE es una marca particular: se inspira en el poder terapéutico de la naturaleza nórdica y en los beneficios de estar en contacto con la tierra. Tras su uso, los pies quedan reconfortados e hidratados.

Tratamiento hidratante, de Bella Aurora

Redefine el óvalo facial, redensifica y mejora la elasticidad. Splendor 60 Día aporta hidratación profunda y efecto volumen para una piel más firme, nutrida y uniforme. Además, lleva protección solar, imprescindible si nos tomamos en serio el cuidado de la piel.

Tratamiento en sérum, de Clarins

El superventas Double Serum de Clarins ya va por su novena reformulación, añadiendo en cada reinvención las últimas innovaciones. Aumenta su rendimiento y refuerza su acción original sobre las cinco funciones vitales de la piel que con el paso del tiempo se ralentizan.

Iluminadores, de Guerlain

La edición limitada de los célebres Météorites de Guerlain se llama Météorites Midnight Glow e incorpora una de sus perlas en forma de estrella. El cosmético nació en 1987 y con su olor a violetas y sus destellos nacarados ha conquistado a varias generaciones ya.