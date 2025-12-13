Maude Apatow, de actuar en ‘Euphoria’ a dirigir: “Hay muchas películas en las que se nota que no han sido escritas por un alguien joven”

La actriz triunfa como Lexi Howard en ‘Euphoria’, ha debutado como directora con ‘Poetic License’ y ha construido un discurso propio entre las cámaras. Max Mara le ha otorgado el premio Face of the Future en los galardones Women in Film

“Era una observadora”, dice el personaje al que da vida Zendaya en Euphoria sobre Lexi Howard, a quien interpreta Maude Apatow (Los Ángeles, 27 años). Ella reconoce que se siente identificada con esas palabras. Cabría añadir a su definición la timidez y ante todo, la humildad. Porque cuando habla de cómo se siente al recibir el premio Face of the Future de Max Mara, dentro de los galardones Women in Film (WIF) —que reconoce “su impresionante trayectoria como actriz y directora en la industria audiovisual, así como su elegancia y distinción”— se encoge de hombros. “Me siento muy honrada. Estoy muy emocionada y agradecida de ser reconocida entre mujeres increíbles”, dice incapaz de ocultar la ilusión. “Estuve en el último desfile de la firma y fue precioso. Max Mara es una marca que me encanta, algo que comparto con mi madre y con mi abuela. Sus diseños son preciosos, elegantes y atemporales, por lo que encajan con todas las generaciones”, asegura. El éxito de Euphoria pilló al elenco actoral, en el que destacan unos entonces desconocidos Sydney Sweeney y Jacob Elordi, por sorpresa. El foco se situó en Apatow en la segunda temporada, cuando su personaje encuentra su voz al llevar su vida a una magnética obra de teatro. En realidad, gran parte del material teatral del espectáculo surgió de conversaciones entre la actriz y el director, Sam Levinson, acerca de sus experiencias teatrales. “Cuando estaba en la escuela secundaria de artes escénicas, me lo tomaba muy en serio. No sé si me identifico del todo con Lexi, pero al echar la vista atrás, pienso que me tendría que haber calmado un poquito”, asegura entre risas.

Vestido largo de seda con abertura oculta en el lado izquierdo y cuello redondo amplio, de MAX MARA. GIAMPAOLO SGURA / CORTESÍA DE LA FIRMA (CORTESÍA DE LA FIRMA)

Lejos de echar de menos el relativo anonimato que les acompañó en las dos primeras temporadas, disfruta al ver la imparable trayectoria de sus compañeros: “Ha sido increíble ver que han alcanzado semejante éxito y cómo han participado en proyectos tan increíbles como Frankenstein, que protagoniza Jacob Elordi. Siento que todos están viviendo sus sueños y estoy muy orgullosa. Tenemos mucha suerte de haber pasado por tantas cosas juntos y de apoyarnos”. Recuperando el papel de observadora nata con el que parte el texto, reconoce que en el set de Euphoria, que contará con Sharon Stone y Rosalía en su tercera temporada, observaba con atención al equipo para dar el siguiente paso: dirigir. “Ya como directora, incorporé todo lo que había absorbido. Si me he sentido capaz de hacerlo es por haber tenido el privilegio de ver trabajar a tanta gente talentosa tanto en la serie como en cualquier otro set en el que he estado”, asegura.

La actriz, con el abrigo Teddy Bear de alpaca y lana y zapatos Ghillie con lazada al tobillo, todo de MAX MARA. GIAMPAOLO SGURA / CORTESÍA DE LA FIRMA (CORTESÍA DE LA FIRMA)

En su debut tras la cámara en la película Poetic License, que ha presentado en el Festival de Cine de Toronto, dirige a su madre. Porque antes de continuar, conviene apuntar que es hija de Judd Apatow y Leslie Mann, pero que nadie piense en favoritismos ni enchufes. Aunque en su debut directorial no faltan nepobabies como Cooper Hoffman (hijo de Philip Seymour Hoffman), Nico Parker (hija de Thandie Newton) y Jake Bongiovi (hijo de Jon Bon Jovi), aclara que su talento —y no sus apellidos— es el motivo por el que consiguieron sus papeles. ¿Cómo ha sido dirigir a su madre, quien casi por definición es quien dirige la vida de su hija? “Estuvimos supersincronizadas. Conocer a alguien tan íntimamente fue útil para saber de lo que somos capaces y compartimos muchas referencias. Mi madre es mi mejor amiga. A lo largo de mi vida he sido testigo de sus increíbles interpretaciones, pero verla trabajar tan de cerca ha sido asombroso. Es una actriz brillante, presente, divertida y capaz de dar actuaciones hilarantes y desgarradoras a la vez”, dice emocionada. “Pensé que no sería posible respetarla aún más… Pero así ha sido”.

El abrigo cruzado tipo bata Manuela, diseñado por Anne-Marie Beretta en 1998 y confeccionado en paño de lana pura en color camel, de MAX MARA. GIAMPAOLO SGURA / CORTESÍA DE LA FIRMA (CORTESÍA DE LA FIRMA)

Se estrenó en el cine con Hazme reír, donde actuó junto a Mann bajo la dirección de su padre. Repitieron la fórmula tres años después en Si fuera fácil. Ahora Judd Apatow es uno de los productores en la película que su hija dirige. “Lo he aprendido todo de él, sobre todo mi ética laboral. La lección más importante es la que he intentado trasladar a mi trabajo: crear un espacio donde todos se sientan cómodos. Eso es vital al hacer comedia, donde los actores han de atreverse a hacer el ridículo, a probar cosas nuevas y a experimentar. Él hace que el reparto se sienta seguro, inspirado y flexible. Así es como me gustaría que me trataran como actriz y he intentado imitarlo lo mejor que pude”, dice. El guion corre a cargo de Raffi Donatich, de quien valora cómo ha capturado la voz de la juventud. “Hay muchísimas películas y series que se nota que no han sido escritas por alguien joven. En cambio, ella ha escrito a estos personajes sin prejuicios, con un tono y una voz bien definidos”, señala con admiración. El tiempo de la entrevista se acaba, pero demostrando que cada vez queda menos de la inseguridad y timidez de la Maude Apatow P. E. (Pre-Euphoria), se asegura de añadir un matiz: “Antes dije que no estaba segura de parecerme a Lexi, pero me retracto. Soy similar a ella en el sentido de que he encontrado mi voz y mi poder escribiendo y dirigiendo”. Sin duda lo ha hecho, y pocas cosas hay más eufóricas que eso.