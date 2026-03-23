El regreso de las uñas cortas: ¿razones económicas o giro estético?

Mientras en TikTok el término ‘recession nails’ se convierte en carne de meme, en la calle las uñas XXL, afiladas y extravagantes pierden terreno frente a siluetas cortas, limpias y hasta desnudas. Expertos analizan el cambio

Por mucho que tu feed de Instagram se empeñe en resucitar el 2016, las uñas sobrecargadas, artificiales y extralargas viven sus horas más bajas. Su apogeo llegó en 2018, cuando Rosalía convirtió las siluetas afiladas y ornamentadas de El mal querer en un icono tan potente como su música. Hoy, la silueta se reduce y triunfan las manos relajadas en tonos lechosos, translúcidos o rosas apenas perceptibles, eso sí, repletas de anillos.

Los datos confirman el fenómeno. En su último informe Culture Report, la firma de análisis de tendencias Spate indica que las uñas de princesa suben y acumulan 2,1 millones de búsquedas, con un crecimiento interanual del 66,6% en su índice de popularidad, que combina datos de Google en Estados Unidos y visualizaciones en TikTok. Ranyechi Udemezue, analista senior de tendencias en Spate, las describe como uñas de longitud corta y forma squoval, cuadradas con bordes redondeados, inspiradas en las manicuras discretas asociadas con la realeza. El fenómeno no es aislado. En la sección de tendencias en TikTok del mismo informe, hashtags como #PinkNailDesign registran 857.670 visualizaciones semanales y crecimientos del 66% semana a semana, mientras que la estética balletcore, que acumula 797.400 búsquedas y un incremento del 49,8% interanual, refuerza la vuelta a lo delicado.

Imagen del último desfile de Chanel, donde se vieron manicuras cortas muy naturales. JULIEN DE ROSA (AFP via Getty Images)

Spate señala que este auge se enmarca en una preferencia cada vez mayor por estilos frescos y naturales que abarca desde el maquillaje de la generación Z hasta las manicuras minimalistas. Y añade un matiz. Según Fiona Embleton, editora de belleza internacional de Marie Claire UK y colaboradora del informe, en TikTok algunos usuarios ya se refieren a las princess nails como ‘recession-indicator nails’, término que asocia su sobriedad con un contexto de incertidumbre económica.

La pasarela confirma el giro. En las colecciones primavera-verano 2026 de Dior, Chanel, Celine, Maison Margiela o Antonio Marras, las uñas son cortas, desnudas e invisibles. Famosas manicuristas virales como Betina Goldstein, Kim Truong y la británica Harriet Westmoreland coinciden en que 2026 consolidará el giro hacia diseños más discretos. Goldstein, colaboradora habitual de Chanel, lleva tiempo apostando por formas naturales y detalles sutiles frente a longitudes extremas. Truong, responsable de las nuevas uñas de Rosalía en el vídeo Sauvignon Blanc, refuerza la preferencia por largos cortos o medios y acabados impecables. Y Westmoreland ha convertido las uñas cortas, brillantes y translúcidas en su sello distintivo.

“Las uñas cortas han regresado con fuerza y cada vez más clientas se sienten atraídas por ese acabado limpio y elegante. Cuando las prueban, descubren que son más prácticas y cómodas, lo que hace que terminen convirtiéndose en su elección habitual. Actualmente, alrededor del 80% de nuestras clientas opta por uñas cortas, limadas siguiendo la forma natural”, explica a S Moda Jessica Vásquez, manicurista del salón de peluquería David Lorente. Isabel Auernheimer, maquilladora en cine y televisión, coincide: “Hace meses que observo un cambio claro de tendencia. Vuelve lo natural, quizá motivado por cierto hartazgo hacia las uñas de gel, porcelana o acrigel y hacia los largos excesivos, que no resultan cómodos ni prácticos en la vida diaria. Las uñas cortas de punta cuadrada se han convertido en una opción muy actual. Venimos de una etapa de excesos, con siluetas muy largas y gruesas para sostener esa longitud; pero eso solo tiene sentido en el universo de los artistas porque estilizan la mano y funcionan bien como recurso visual sobre el escenario. En el día a día empiezan a desaparecer. Cuando se mantiene algo de longitud, suele ser mínima y apenas prolonga la yema del dedo. La uña corta es un comodín: no te encasilla en un estilo concreto, no condiciona tu imagen y se adapta a cualquier situación”.

La manicura, ¿indicador económico?

En TikTok, el término recession nails circula en clave de meme. El pasado noviembre, la usuaria @sinemtemirer publicó un vídeo cenando con amigas bajo el título “Por qué pagar más de 100 dólares por una manicura es algo loco con esta economía”. El clip comienza con la frase “Indicador de recesión”, muestra sus manos y las de su grupo sin esmalte y termina con una sentencia: “Nadie se hace la manicura”. En los comentarios se repite la idea: “Extraño mis uñas, pero no estoy dispuesta a pagar tanto”, “Por eso empecé a hacérmelas yo misma” o “Quizá es el indicador de que estamos aceptando nuestra belleza natural”.

¿Qué lectura hay tras este fenómeno? “Podemos hablar de un nail index en términos de autocuidado, autocontrol e inversión justa en el tiempo de mantenimiento”, explica la socióloga Araceli Parres, profesora del máster en Marketing y Comunicación del Lujo en Moda y Belleza de la Universidad Nebrija y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Alcalá.

Desde 2010, señala, hemos vivido la explosión de salones de manicura, seguida por el debate en torno al daño de ciertas técnicas y la retirada de determinados componentes químicos. “En algo aparentemente pequeño como una manicura intervienen factores políticos, económicos, científicos y culturales. Las prácticas estéticas actúan como un lenguaje social. Las uñas XL respondían a una lógica de hipervisibilidad digital: una estética inmediata, reconocible e instagrameable. Pero cuando lo llamativo se masifica y pierde capacidad distintiva, la sofisticación reaparece de forma más sutil y la renuncia pasa a leerse como seguridad y madurez cultural”.

Algunos economistas advierten de que no conviene interpretar las tendencias de belleza como indicadores económicos fiables. En el artículo “¿Vamos hacia una recesión? Enséñame tus uñas”, publicado en The Guardian, el economista Christopher Clarke señala que las modas “van y vienen y responden más a ciclos culturales y a la estacionalidad de las preferencias humanas que a la economía real”, y recuerda que los verdaderos signos de una recesión siguen siendo variables como el empleo o la inversión, y no la longitud de las uñas.

Los salones corroboran el cambio de tendencia. “La mayoría de mis clientas piden una ‘manicura limpia’: uñas cortas en tonos naturales, nude, lechosos o rojo clásico. Requieren menos retoques. Pero más que por ahorrar dinero, creo que lo hacen para ahorrar tiempo. Creo que el ritmo de vida pesa más que la estética pura”, señala Noelia Jiménez, estilista y propietaria del salón que lleva su nombre. La manicurista Jessica Vázquez coincide: “Tiene más que ver con la comodidad que con un motivo económico. Buscan limpieza, buena forma y un acabado impecable. Las uñas cortas no se enganchan y se adaptan mejor a la vida diaria”. La maquilladora Isabel Auernheimer añade: “También quieren salud. No se trata de que el resultado sea impecable mientras lo llevas, sino de que al retirarlo no aparezca esa sensación preocupante de ver la uña destrozada”.

La manicura de Jennifer Garner en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Taylor Hill (FilmMagic)

Así se llevan las uñas cortas

La tendencia no se limita a acortar la longitud porque también se percibe un regreso a la uña natural, incluso sin esmaltes semipermanentes. “Suben los esmaltes tradicionales y las fórmulas que incorporan tratamiento. Los geles y acrigeles penetran en la superficie de la uña y, aunque se retiren correctamente, generan desgaste a largo plazo. Por eso están surgiendo opciones que permiten llevar la uña bonita y con color, pero cuidando su salud. Me gusta mucho el auge del blush nail, un rosado sutil con un punto rojizo muy limpio que imita el tono saludable de la uña natural”, explica Isabel Auernheimer, maquilladora en cine y televisión.

¿Qué tendencias veremos esta primavera? “Se llevan mucho las uñas con elementos geométricos como líneas finas, topos o lunares. También hay una corriente floral muy gráfica, con cierto aire setentero. Está volviendo el burdeos noventero y se ven muchas combinaciones de rosa empolvado o efecto milky con negro. Otra tendencia que me encanta es la que yo llamo ‘unicornio’: un tornasolado perlado que no vira solo a rosa, sino que mezcla reflejos dorados, lavanda y rosados. Es versátil, combina con muchos estilos y no te obliga a adaptar tu vestuario a un solo color”, dice Auernheimer.

En España, además, el factor estacional pesa mucho. “No solemos usar flúor o pastel en invierno; en esa época tiramos más hacia rojos, burdeos o verdes. En verano reaparecen el pistacho, el amarillo mantequilla, los turquesas y los tonos flúor. Cuando llega Halloween, aparecen las uñas temáticas. Y en primavera, cuando empezamos a enseñar los pies, vuelven los colores más alegres. Muy poca gente se sale de esa lógica estacional”, concluye.

Paso a paso para una manicura corta

Las uñas cortas son fáciles de mantener, permanecen impecables más tiempo porque el riesgo de roturas es menor y permiten mostrar detalles delicados, juegos de textura o efectos especiales sin caer en lo excesivo. Los expertos de Masglo nos dan los pasos para conseguir una manicura corta ideal.

La forma es el primer paso: “En longitudes reducidas funcionan bien las siluetas suaves, como la cuadrada con esquinas redondeadas ( soft square ) o la ligeramente ovalada, que ayudan a alargar visualmente el dedo y combinan con casi cualquier estilo.

Limpia la uña: “Antes de aplicar el color, conviene limpiar y desengrasar la superficie con un limpiador específico, ya que una uña bien preparada mejora la adherencia del esmalte y prolonga su duración”.

La aplicación también marca la diferencia: “Una capa base de calidad, dos capas finas de color y un top coat de alto brillo son la fórmula clásica para un resultado profesional y duradero.

Para que el color se mantenga impecable durante más tiempo, los expertos aconsejan evitar detergentes o productos agresivos sin guantes durante las primeras 24 horas, aplicar aceite de cutículas a diario para prevenir la sequedad y, si el esmalte se levanta ligeramente en un lateral, reparar con un pincel fino en lugar de rehacer toda la uña. Un pequeño gesto, aclaran, como llevar un top coat para un retoque rápido, puede marcar la diferencia entre una manicura descuidada y una impecable.