Sexo, religión, feminismo, edadismo, trabajo, salud mental: las seis entrevistas más leídas del año en S Moda

Este 2025 nuestras entrevistadas nos han sorprendido con puntos de vista que desafían las convenciones

En S Moda nos encantan las entrevistas. Son uno de nuestros puntos fuertes porque suponen dialogar con mujeres sobresalientes que han conseguido destacar precisamente por su forma completamente original de abordar sus profesiones o por sus puntos de vista divergentes.

Hemos seleccionado las entrevistas más leídas de este 2025. Y han tocado algunos de los aspectos que siempre forman parte de la agenda de nuestra revista, siempre, claro está, con el factor sorpresa que supone sentarse a hablar con gente extraordinaria con vivencias extraordinarias: nuestras protagonistas han reflexionado sobre sexo, feminismo, inclusión, trabajo, salud mental o edadismo y nos han sorprendido con anécdotas y confesiones que no esperábamos.

1. Twiggy: “Al ver a Woody Allen intentando humillarme con sus preguntas, me quedé horrorizada”

Twiggy en una de las imágenes promocionales de su documental. cortesía de Moritz Feed Dog

La legendaria modelo, representante máxima del ‘Swinging London’ y embajadora inolvidable de la minifalda, visitó Barcelona para presentar ‘Twiggy’, el documental en el que Sadie Frost repasa su vida. Y aunque en su visita a España la británica no solo quiso bucear en el pasado no perdió la ocasión para releer con óptica contemporánea algunos de los momentos más desconcertantes de su carrera.

2. Sarah Paulson: “Para muchos la diferencia de edad con mi mujer [que es 31 años mayor] es muy desconcertante”

La actriz vestida de MARNI y fotografiada por Paola Kudacki para S Moda. PAOLA KUDACKI

Intelectual e intensa, pero también cercana y traviesa, Sarah Paulson es una de esas actrices que defiende su oficio con la misma excelencia en un plató de televisión, en uno de cine o sobre las tablas de un teatro. Su energía es la de una diva, su forma de estar en el mundo no. Con 30 años de carrera en cine, teatro y televisión y un palmarés que contiene, entre otros premios, un Emmy, un Globo de Oro —ambos por su interpretación de Marcia Clark, la fiscal que trató de condenar a O. J. Simpson, en la primera temporada de la antología American Crime Story— además de un Tony por su papel en la obra de teatro Appropriate, nos habló de su carrera, por supuesto, pero no solo.

3. Ester Expósito: “Las personas que tenemos ansiedad sabemos lo que cuesta disfrutar. Nunca estás presente”

La actriz, vestida de MIU MIU, y fotografiada por Ben Parks para nuestra portada. Ben Parks

Cuando acabó el fenómeno ‘Élite’ no estaba dispuesta a que la encasillaran. Cinco años después puede afirmar con orgullo que no ha participado en ningún proyecto en el que no fuera protagonista y cobrara más que su ‘partenaire’. Nos habló de todo ello y de cómo a veces se le hace mucho más difícil de lo que esperaba gestionar sus ganas de comerse el mundo.

4. Bárbara Lennie: “Los hijos del privilegio también tienen algo que les hace muy poco capaces para el mundo”

Bárbara Lennie, fotografiada por Txema Yeste, lleva mono de terciopelo gris con detalles de logo y cinturón con hebilla dorada, ambos de GUCCI. Txema Yeste

Se toma muy en serio su trabajo porque sabe que es un oficio directamente conectado con el alma humana. Cualquiera que haya visto sus películas y sus obras de teatro sabe que la actriz es capaz de convertirse en una buscavidas, en una hija triste y herida, en una hermana enloquecida, en una pareja odiosa, en una chica mágica. Bárbara Lennie es magnética, una fuerza poderosa que se intuye detrás de la voz calmada, detrás de la postura relajada. En esta entrevista nos explicó el secreto de su magia.

5. Leonor Watling: “Hay mujeres que a los 60 rompen a follar y es maravilloso, pero hay otra clase de deseo femenino que no se ha contado todavía”

La actriz vestida con motivo floral de JEAN PAUL GAULTIER, zapatos de JIMMY CHOO y anillo (dedo anular) de RABAT, fotografiada por Pablo Curto. PABLO CURTO

Aunque presentar los premios Goya es un orgullo para muchos, para otros es un caramelo envenenado. Para Leonor Watling, que llevó ese ese peso sobre sus hombros este año fue, según sus propias palabras: “Un sueño, aunque quizás por inconsciencia. Ha sido un regalo tanto a nivel personal como profesional que la Academia considerara que estaba en una situación en la que me podía pedir algo así”. Bigas Luna, con quien trabajó en Son de mar, la llamó mito erótico, mientras que otros la etiquetan como “una intelectual”. ¿Y ella misma qué opina? Nos lo contó sin ambages.

6. Aixa de la Cruz: “Somos una generación sin Dios, y no nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo”

La escritora fotografiada por Guillem Sartorio. Guillem Sartorio

La autora ganó el Premio Euskadi de Literatura en 2020 con ‘Cambiar de idea’, una autoficción feminista en la que criticaba que las escritoras tuvieran que adaptarse a un canon literario patriarcal. Con su sexta novela, ‘Todo empieza por la sangre’, una historia de amores vampíricos y religiosos, celebró haberse liberado de esa presión.