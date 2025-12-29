Carta de una niña a la que no le gusta la Navidad

Voy a decirte la verdad y espero que no te ofendas, pero no me gusta la Navidad. A ningún niño de mi clase le gusta la Navidad, ni siquiera a Paula Hernández, que es la más insoportable de todo el colegio y la que siempre está intentando picarme.

En Navidad solo se lo pasan bien los mayores, que se juntan y cuentan las mismas historias. Al principio es divertido pero luego aburre, además todos se acaban enfadando y los que no se enfadan se ponen tristes, que no sé qué es peor.

Cuando cuentan cosas de las Navidades en las que eran pequeños parece que mis padres ya no son mis padres, que mis tíos ya no son mis tíos y que mis abuelos ya no son mis abuelos, como si quisieran darnos envidia a mis primos y a mí, ¿sabes?

Mis padres cuentan que cuando eran niños había tres Reyes Magos, pero como ahora estamos en crisis y las casas son muy pequeñas y tendría que quedarse uno en el rellano, jubilaron al más viejo, así que traen menos regalos pero de mejor calidad. Yo la verdad es que no tengo ni idea porque no sé de qué calidad eran los regalos antes, pero podrían contratar a otro para recuperar el ritmo, aunque al principio lo haga gratis. Como cuando mi prima mayor empezó de abogada.

Yo espero que el rey más viejo no se haya muerto porque le tengo mucho cariño y me daría mucha pena, aunque nunca haya estado en mi casa. El abuelo dice que se fue a Abu Dabi, que es donde se retiran todos los reyes. Tiene sentido porque por lo visto está en el Lejano Oriente y la gente cuando habla de jubilarse siempre dice que se va a volver a su ciudad. Mi abuela siempre decía que ella se iba a ir a Cartagena y que nos íbamos a quedar todos solos y que aquí paz y después gloria (que es una cosa que dice mucho mi abuela) pero como desde que quitaron las vías del tren hay que ir andando, dice que ya no está para esos trotes y que realmente nos iba a echar mucho de menos.

Además, todavía no se ha jubilado, este es otro tema del que se habla mucho en Navidad y por el que luego se pelean. Mi abuela contesta algo así como que si ahora le van a preguntar si tiene novio, que es una cosa que a mí y a mis primos nos da mucho asco porque es mi abuela y está mi abuelo delante, pero no digo nada porque cada vez que decimos que qué asco, mi abuela suelta “uy los niños estos… a ver de dónde os pensáis que venís vosotros” y a mí me da más asco todavía.

Yo es que ya me sé las Navidades de memoria, ojalá en el cole nos hicieran un examen de Navidades en lugar de exámenes de historia, porque es un rollo y no hay quien se aprenda los presidentes de principio de siglo.

Todos los 31 de diciembre nos juntamos y comemos las doce pasas, a veces con la familia de mamá y otras con la de papá, pero al final siempre es igual, aunque mis padres cada año lo llevan peor.

Mi padre dice que de la Navidad solo queda el puto huevo hilado. Lo de puto es suyo, eh, por si te pregunta mi madre, aunque no creo porque se pasa la Navidad en El Corte Inglés y no se entera de nada. Dice que, como solo quedan dos reyes, hay que ayudarlos, así que todas las madres y algunos padres van a El Corte Inglés a coger los regalos y a ponerles una pegatina con un QR con el nombre del niño y la dirección de la casa.

De pequeño le preguntaba a mi madre si quería que la acompañara porque me acordaba del pollo que me montó cuando le dije que pasaba de ir a ver sábanas y albornoces para la lista de la comunión, que yo lo que quería de verdad era la PlayStation15 y que era mejor si los tíos y los abuelos juntaban dinero para comprármela entre todos, que si quería ahorrar en cosas de casa hiciera la comunión ella. Se enfadó bastante así que yo por si las moscas estuve un par de años preguntando si quería que fuera con ella a ayudar a los reyes, pero nada, que haga una lista y que ella se encarga dice, a mí me parece más lío pero bueno…

Vuelvo con lo del huevo hilado que me da mucha rabia: parece el queso que se le echa a los macarrones cuando se meten al horno pero no es queso, es lo amarillo del huevo. Yo odio las comidas que se parecen a otras pero luego están asquerosas, como el café y el colacao, o las pasas y las bolitas de chocolate. Aunque eso último realmente no está tan mal porque así no hace falta que me coma las pasas en Nochevieja: mis abuelos me dan doce bolitas de chocolate y dicen que lo importante es comerse doce algo, da igual el qué, pero que lo más importante de todo es que no me atragante y que si veo que no me da tiempo, vaya a mi ritmo, que no sé la cantidad de gente que muere por atragantarse en Fin de Año y todas las familias que se rompen y luego ya no pueden ni mirarse a los ojos.

El huevo hilado no se come tal cual, se le echa por encima a la comida, toda la comida de Navidad es algo relleno: pavo relleno, calamares rellenos, huevos rellenos… y todos los rellenos parecen ensaladilla sin mayonesa. Eso es otra cosa que según mi padre no ha cambiado.

Yo creo que hemos tenido muy poca suerte con las cosas con las que nos hemos quedado. Ni siquiera quedan uvas, que por lo visto le gustaban a todo el mundo y no se quedaban pegadas a las muelas.

Y nada, perdona por soltarte todo este rollo, es que no quiero que pienses que ya no te llamamos porque no nos gustas, en el telediario dijeron que como ya no estamos en la Unión Europea es un follón que vengas por lo del pasaporte y tal, sobre todo por el tema de los regalos y los renos. Yo creo que siendo Papá Noel no tiene que ser para tanto. Además, los dos reyes que quedan vienen de Oriente y creo que ahí también hay pasaportes.

Como te he dicho antes, lo que más ilusión me hace es la PlayStation15, que al final nunca me la regalaron y todavía no ha salido la 16. Si no puedes no pasa nada, pero pruebo porque mi padre también es autónomo y a veces ha trabajado con gente de otros países, aunque si ves que no te da tiempo no te preocupes.

P.D: Porfa no le cuentes nada de esto a mi madre porque dice que las cosas de casa se tienen que quedar en casa y que a nadie le importan.

P.D 2: Y no tengas en cuenta lo del taco de “puto huevo hilado” porque eso no lo digo yo, lo dice mi padre.