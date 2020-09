¡Buenos días! Hoy vuelvo a abrir la newsletter hablando del coronavirus, de las vacunas y de la carga de los hospitales. Pero con espacio para Biden-Trump (todo sigue igual) y Twitch.

¡Reenvía esta newsletter! O mejor: apúntate aquí 📬.

Una enfermera sostiene una vacuna experimental de Sinovac, en el hospital Sao Lucas, Brasil. DIEGO VARA REUTERS

💉 1. Vacunas: optimismo vs. realismo

Lo básico. Durante el verano se ha disparado el optimismo con las vacunas contra la Covid-19. Se han sucedido los ensayos con resultados prometedores. Pero el entusiasmo ha sido excesivo y la solución no está a la vuelta de la esquina. A continuación repaso los motivos para ser positivos, pero también para ser realistas y tener paciencia.

Las expectativas con la vacuna han ido mejorando desde mayo. El gráfico muestra cuándo se distribuirá una vacuna en EEUU, según el juicio de un grupo de expertos en predicción. La probabilidad de que llegue antes del 31 de marzo de 2021 ha subido del 20% en junio, cuando parecía difícil, al 68% ahora.

Es un pronóstico solo medio optimista: habría una opción entre tres de que la vacuna no llegue antes de abril de 2021. Esas opciones bajaron el miércoles, cuando AstraZeneca-Oxford anunció que tenía que interrumpir, temporalmente y de forma rutinaria, el ensayo de su vacuna.

Pero varios políticos han ido más deprisa. El domingo Pedro Sánchez habló de comenzar a vacunar en diciembre. Y el ministro de Sanidad Italiano expresó su deseo de hacerlo entonces o a principios de 2021. Ambos mencionaron la vacuna de AstraZeneca-Oxford, que todavía no había sufrido su revés.

En Estados Unidos, Donald Trump ha ido más lejos y casi ha prometido una vacuna inminente, que (muy convenientemente) podría llegar antes de las elecciones del 3 de noviembre. La FDA, que debe aprobarla, ha convocado una reunión el día 22 de octubre y se han disparado las elucubraciones sobre un posible anuncio.

✅ ¿Qué motivos hay para se optimista?

El principal es que hay siete vacunas en fase 3, que es la última etapa antes de que se apruebe su uso. Es razonable esperar que alguna sea segura y eficaz: el 74% de las vacunas en fase 3 tienen éxito, según este estudio. Además hay decenas de estudios menos avanzados.

También es un ventaja que haya vacunas eficaces de diferentes laboratorios, porque eso aceleraría la producción en paralelo.

Cuatro vacuna parecen las más adelantadas: las de Moderna (EEUU), Pfizer (EEUU), CanSino (China) y Oxford-AstraZeneca (Reino Unido). Se ha dicho que Pfizer y Moderna podrían distribuir tan pronto como final de octubre, según documentos del CDC estadounidense, vía N. Y. Times. Pero conviene ser cautos: también se rumoreaba que Oxford iba deprisa y era una exageración. Lo avisó uno de sus investigadores en Twitter: “Los medios en Italia informan de que el ensayo de Oxford acabará en un mes y la vacuna se distribuirá en noviembre. Interesante, estoy trabajando en ese ensayo y no tenía noticias”.

❌ ¿Y los motivos para tener paciencia?

La fundamental es que lo piden los expertos. La jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, recordaba este miércoles que en un escenario ideal “nos vamos a mitad de 2021 para que llegue un número limitado de dosis”.

Además, hay que tener presente que las primeras vacunas no nos devolverán mágicamente a la vida normal. “Tenemos que atemperar el optimismo, dejar de hablar de una vacuna perfecta a la vuelta de la esquina”, explicaba Jeremy Farrar, director del Wellcome Trust. No serán una solución completa ni inmediata. No van a funcionar así.

Hay al menos cuatro incógnitas todavía por despejar sobre la disponibilidad y la eficacia de las primeras vacunas.

— 1. Quedan varios pasos. Aunque algún ensayo tenga éxito en 2021, después quedará un proceso de evaluación, aprobación, fabricación y envío, como recordaba la jefa de científicos de la OMS.

— 2. No habrá vacunas para todos al principio. La demanda global será enorme. Se asume que la vacunación empezará con ciertos grupos: sanitarios, personal esencial, gente mayor, vulnerables. En la distribución habrá también geopolítica —¿cuántas dosis para cada país?— y política local: un 25% de españoles no quiere vacunarse.

— 3. No sabemos qué eficacia tendrá. “Probablemente solo será parcialmente efectiva”, dice Farrar. Incluso así será muy útil, pero hay que contemplar la posibilidad de que no funciona con gente de cierta edad o que proporcione inmunidad solo por un año o dos.

— 4. ¿Protegerán también de contagiar? Las mejores vacunas no solo eviten que enfermes, también evitan que transmitas el patógeno. Pero las vacunas en desarrollo no está claro que logren eso. Así lo expresaba el inmunólogo Florian Krammer (video): “Podrían proteger también de infectarte, pero no estoy tan esperanzado con eso. Y si permiten la infección, también permitirán la transmisión en cierto grado”.

🏥 2. Los hospitales se están llenando

Cada vez hay más enfermos de covid-19 en los hospitales. En este artículo repasamos la ocupación de camas y salas UCI en cada comunidad, con Daniele Grasso y Borja Andrino. Esta es la ocupación de los hospitales (porcentaje de camas dedicadas a Covid, sin sumar el resto de enfermos):

Fuente: datos del Ministerio de Sanidad

En Madrid los infectados ocupan el 17% de las camas (8 puntos más que hace tres semanas), en Baleares el 13% (+8), en La Rioja el 10% (+8) y Castilla-La Mancha el 10% (+7).

La peor pendiente la tiene Murcia: “Los hospitales se están llenando”, avisa una doctora. Su consejero de Sanidad dice que al ritmo actual sus UCI podrían llenarse en dos semanas.

¿Noticia positiva? La ocupación ya no aumenta en Aragón y Cataluña, las comunidades que controlaron los primeros brotes del principio de verano.

A fondo. En el artículo hay detalles y cifras UCI.

🦠 3. Links rápidos Covid-19

1. El gobierno británico tiene una web nueva fantástica para sus datos. | 2.Tres cuartas de las infecciones se producen entre 2-3 días antes y 2-3 días después del inicio de los síntomas, según un estudio preliminar. | 3. Por eso muchos países se estén planteando cuarentenas cortas, además de por motivos económicos, como cuenta Pablo Linde (El País). | 4. Algunos científicos creen que la OMS debería ser más contundente en aceptar los aerosoles como vía de propagación (BBC).

📐 4. Orden de magnitud

Biden mantiene su ventaja. La semana pasada contamos que Trump había recuperado terreno, pero ese empujón no ha continuado. La carrera sigue abierta, y las apuestas siguen viendo casi un empate, pero Biden mantiene 3 de 4 opciones de ganar según FiveThirtyEight y los superpronosticadores.

Hay un boom del streaming de ajedrez. En Twitch (la plataforma de retransmisiones de videojuegos), las horas dedicadas a ver partidas de ajedrez se han doblado cada mes durante todo 2020. Hay grandes maestros como Hikaru Nakamura jugando en directo y con medio millón de seguidores en su cuenta. | a16z

El fundador de Zoom entra en la lista Forbes de los americanos más ricos. ¿Quién iba a pensar hace un año que la empresa de videoconferencias multiplicaría por 5 o 6 su valor en bolsa? Es un buen recordatorio del impacto del azar en nuestras vidas. | Forbes

5. Un error random

En primer plano, la Iglesia luterana de San Pedro. Sobre ella, el edificio de Citigroup, apoyado sobre un elemento central y cuatro pilares en el centro de las caras del prisma.

Los edificios no se caen porque se calculan dejando margen para los errores. Pedro Torrijos recordaba el caso del edificio CitiCorp en este hilo fantástico. El rascacielos debía dejar espacio para una iglesia a sus pies, lo que exigió usar una estructura peculiar que se calculó mal: el “peor caso" para el empuje del viento no era realmente el peor. El problema solo se corrigió por casualidad, con el edificio en pie, cuando una estudiante de ingeniería civil —Diane Hartley—lo detectó y se decidió a coger el teléfono. Imaginaos la llamada: “Hola, ¿es el estudio del CitiCorp?”

Detalles. En este artículo de Icon Design.

¿Nos ayudas? Reenvía esta newsletter a tus contactos o diles que se apunten aquí. Puedes escribirme con pistas o comentarios a mi correo: kllaneras@elpais.es 📬.