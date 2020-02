La Moncloa apartó a Exteriores para que Ábalos gestionara el ‘caso Delcy’

La Moncloa apartó a Exteriores y encargó al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que gestionara la llegada al aeropuerto de Barajas de Delcy Rodríguez, la número dos de Nicolás Maduro, según fuentes del gabinete de Pedro Sánchez. La vicepresidenta de Venezuela fue sancionada en su día por la UE por las políticas represivas de su Gobierno y tiene prohibida su entrada en suelo europeo. Un informe policial al que ha tenido acceso EL PAÍS confirma que Rodríguez no entró en territorio Schengen, pero concreta que la reunión en el avión de la mandataria con Ábalos duró “una hora aproximadamente”. El ministro, que hoy dará cuenta de ese episodio en el Congreso a preguntas de la oposición, negó al principio ese encuentro y posteriormente lo limitó a unos 25 minutos.

Exteriores conoció con apenas unas horas de antelación que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, iba a aterrizar en la Terminal Ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas, próxima a la Terminal 1. Ábalos y Rodríguez se reunieron en la madrugada del pasado 20 de enero. Ese encuentro se dio a conocer a los pocos días —adelantado por Vozpópuli—, y a partir de ahí el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luís Ábalos, fue dando versiones ampliadas del asunto —desde que “no hubo reunión” hasta que fue “un saludo de entre 20 y 25 minutos”— en los días posteriores, en sucesivas comparecencias.

Fue el Ministerio de Asuntos Exteriores el primero en conocer oficialmente que en ese vuelo procedente de Caracas, con destino final a Estambul y parada técnica en Madrid, viajaba la vicepresidenta venezolana. La Moncloa decidió apartar a Exteriores de la gestión del caso para que fuese directamente Ábalos quien gestionara el asunto, según las fuentes gubernamentales consultadas por este diario. Posteriormente, el propio presidente Pedro Sánchez aseguró que Ábalos “hizo todo lo que pudo para evitar una crisis diplomática”; también lo hizo la titular de Exteriores, Arancha González Laya.

Fue Ábalos quien acudió a Barajas —ante el potencial conflicto a causa de las sanciones europeas, que impedían a Rodríguez pisar suelo de la UE— después de que La Moncloa pidiera a Exteriores que no interfiriera. Fuentes del Ministerio de Transportes admiten que Ábalos trató de gestionar el asunto “por su relación con el ministro Félix Plasencia”, que también viajaba en el avión y con quien iba a reunirse posteriormente. “La ministra de Exteriores acababa de llegar al puesto, y había cierta incertidumbre: no sabíamos exactamente a qué venía Delcy Rodríguez, había que asegurarse de que no pisaba suelo español y el objetivo fue siempre minimizar el conflicto e incomodar lo menos posible a la vicepresidenta de un país con el que España sigue manteniendo relaciones, en el que hay 150.000 ciudadanos españoles y notables intereses empresariales”. Siempre según Transportes, el ministro estuvo 25 minutos en el avión, pero una hora aproximadamente en el aeropuerto junto a la policía y la seguridad de Exteriores, para despedirse de Rodríguez posteriormente en la zona VIP.

El informe policial que ha podido ver este periódico sobre lo ocurrido aquella madrugada destaca que Ábalos llegó a la terminal ejecutiva sobre las 00.00, acompañado de “su asesor Koldo García” y de “personal de seguridad diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores”. Y permaneció en el avión “una hora aproximadamente”. “Entre la llegada al aeropuerto, la subida al vehículo, los 25 minutos con la vicepresidenta y luego, de nuevo al coche, el trayecto de vuelta, la llegada a la terminal y un último contacto muy breve con la vicepresidenta puede ser aproximadamente una hora”, suscriben fuentes del ministerio.

El mismo informe policial refleja, como repitió el ministro Ábalos, que en ningún momento Delcy Rodríguez entró en territorio Schengen, ya que el avión quedó estacionado en el aparcamiento 249 de la Terminal Ejecutiva y ella no salió de la sala VIP de la misma terminal privada, donde además estuvo custodiada por dos policías y la Guardia Civil. Según fuentes de los servicios de seguridad de Barajas, se trata de “una zona internacional”, que cuenta “con dos salas, una de ellas con sofás, baño y ducha”, en la que permaneció la vicepresidenta venezolana, según recoge también el mismo informe policial. Rodríguez fue conducida, siempre acompañada de la policía, hasta la pista donde se encontraba el avión que despegó con destino a Doha (Qatar) a las 8.00 de la mañana de ese lunes. Rodríguez y su delegación, formada por otras cinco personas, aparte de la tripulación, optaron por volar a Doha para no tener que esperar a las 14.00, que es cuando se cumplía el periodo obligatorio de descanso de la tripulación para continuar destino a Estambul.

Desde las 2.15 de la madrugada hasta las 7.30 horas, la delegación venezolana, junto al asesor del ministro Ábalos, Koldo García y varios agentes policiales, permaneció en esa sala VIP custodiada por Policía y Guardia Civil, según el informe policial. Hacia las 6.45, parte de esa delegación fue en busca de las tarjetas de embarque para volar hacia Doha. Fuentes de los servicios de seguridad de Barajas aseguran que los billetes fueron pagados con una tarjeta de crédito de los venezolanos. A las 8.20 de la mañana toda la delegación, excepto el ministro Plasencia, tomo el vuelo QR-148 con destino a la capital catarí; horas más tarde siguieron hacia Estambul.

Cambio gradual

El controvertido encuentro y el posterior recibimiento de Juan Guaidó por parte de Exteriores han levantado una polvareda política en los últimos días. España niega que haya dado un viraje brusco en su posición política con Venezuela. Sí ha habido un cambio de estrategia paulatino, labrado durante el año que ha transcurrido desde el reconocimiento solemne de Guaidó como presidente encargado de Venezuela, según la formulación atípica que escogió el presidente del Gobierno español, y el desplante de hace unas semanas, cuando Pedro Sánchez se ausentó durante la visita a Madrid de Guaidó y fue la ministra Arancha González Laya quien le recibió fuera de las dependencias del ministerio.

España, según las fuentes consultadas en La Moncloa, mantiene que tanto Sánchez como el resto de dirigentes de la UE reconocieron a Guaidó siempre con el objetivo de convocar elecciones presidenciales en Venezuela en el plazo más breve posible. La diplomacia pronto comprobó que, sin contactar con representantes del régimen, la tarea de convocar elecciones y de propiciar cualquier diálogo resultaba imposible. De ahí surgió la idea del grupo de contacto promovido por la UE, a iniciativa de España. El Ejecutivo sigue pensando que el Gobierno de Nicolás Maduro “no va a permitir elecciones libres por a la acción de un mediador”, y que la estrategia más adecuada es “seguir con la presión” para acabar convocando los comicios con reconocimiento internacional.

Ni las explicaciones de Ábalos ni la posición de La Moncloa han conseguido apaciguar los ánimos en la oposición. El PP acusó ayer al Gobierno de “esconder” a Ábalos tras quedar fuera del orden del día del Senado sus cuestiones sobre el polémico encuentro. Ábalos tiene previsto comparecer este miércoles en el Congreso para responder a una batería de preguntas por parte de los populares, Cs y Vox.