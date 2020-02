El líder del PP vasco asegura que no tomará ninguna decision “unilateral” sobre su candidatura

Alfonso Alonso ha dicho este viernes en Vitoria que "confía totalmente" en su presidente nacional, Pablo Casado. El presidente del PP vasco ha asegurado que tiene plena confianza en que la dirección nacional finalmente le ratifique como candidato a lehendakari, sin entrar a polemizar sobre la situación que está viviendo al frente de la derecha vasca en la que la dirección nacional no le quita, pero tampoco le muestra, de momento, su apoyo. Aunque Génova está desoyendo los requerimientos del PP vasco, y está dando pábulo a todo tipo de especulaciones sobre otros posibles liderazgos, Alonso y su equipo han asegurado que no van a hacer nada de espaldas a la organización nacional. "No vamos a dar ningún paso unilateral", ha explicado. También ha dicho no saber nada del rumor de que Rosa Díez podría sustituirle como cabeza de lista en las autonómicas: "Tengo la confianza en privado de Pablo Casado, lo de Rosa Díez solo es una especulación", ha dicho.

En Madrid, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha tratado de desviar la atención hacia el caso Delcy o la reunión entre Pedro Sánchez cuando le han preguntado repetidamente si confirma la candidatura de Alfonso Alonso a las elecciones vascas. “Permítanme que no me meta en cuestiones internas”, ha dicho. El número dos de Pablo Cassdo ha insistido en que las elecciones vascas no han sido convocadas aún y que hay que respetar a los órganos de dirección del partido. La cúpula del PP no se da por aludida tras la junta extraordinaria convocada por los populares vascos para cerrar filas en torno a su líder y presionar a Génova, informa Natalia Junquera.

Alfonso Alonso ha reconocido que “cobra fuerza un adelanto” de las elecciones en Euskadi. Un adelanto que el lehendakari no ha anunciado todavía. Sin embargo, el PP es el único partido junto con Elkarrekin Podemos, que está en plenas primarias, sin cabeza de cartel. El máximo órgano de dirección del PP vasco aseguró ayer que tiene total “confianza en el proyecto político de la formación que lidera Alfonso Alonso”.

Pero una cosa es confianza y otra doblegarse. El presidente del PP vasco ha vuelto a asegurar que una eventual coalición con Ciudadanos pasa por que reconozcan el concepto de foralidad frente al centralismo de Cs. Ya lo hizo en Navarra. El PP vasco no quiere inclinarse más hacia la derecha y apuesta por mantenerse en el centro político dentro de “propia tradición política”, como herederos de un sistema histórico que se basa en los fueros.

“No vamos a ir nunca con nadie que no vaya a aceptar la defensa de la foralidad o que ataque nuestro sistema de Concierto. Nunca”, ha repetido Alonso cada vez que se le ha preguntado. También lo repitieron en la convención celebrada el pasado septiembre en la que el objetivo era “marcar perfil propio dentro del PP nacional” después de que en las anteriores elecciones generales los populares se quedaran sin representación —tenían dos escaños— en el Congreso, por primera vez en democracia. Un batacazo que el PP vasco atribuyó a la radicalización del discurso del PP con Casado al frente. En las municipales, el PP vasco perdió la mitad de los votos y de la representación lograda en anteriores citas.

Alonso ya ofreció a Ciudadanos concurrir juntos a las últimas elecciones generales, pero la formación naranja lo rechazó. De haber formalizado la unión, los 24.300 votos que logró el PP en Álava el 28A, unidos a los 7.039 de Ciudadanos les hubieran servido para sacar adelante el escaño del vicesecretario de Organización y cabeza de lista al Congreso por Álava, Javier Maroto.