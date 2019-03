Alonso abierto a un pacto con Ciudadanos en Euskadi para el 28A

Primero en Navarra y ahora se abre la puerta a que suceda en Euskadi. El PP y Ciudadanos han tomado conciencia de que juntos son más fuertes que por separado y, aunque todavía no hay conversaciones, cada vez son más las voces que consideran electoralmente oportuna y rentable una alianza entre ambos en Euskadi ante el 28A. El presidente del PP, Alfonso Alonso ha dicho hoy que sería "magnífico" y que mantiene "las puertas abiertas" para llegar a un acuerdo con la formación naranja.

Según los datos de las elecciones generales de 2016, el PP y Ciudadanos juntos escalarían un la tercera posición -tras Podemos y el PNV- en Bizkaia al sumar los 78.500 votos del partido de Pablo casado a los 20.500 que obtuvo Ciudadanos. Además, mejorarían en Gipuzkoa, pero sobre todo darían un paso de gigante en Álava donde aspirarían juntos a recuperar la primera posición en dura pugna con el PNV, si, como confirman las encuestas, Podemos pincha.

Alonso ha confirmado que, aunque todavía no hay conversaciones, sería muy beneficiosa la construcción de una alternativa conjunta de centro-derecha no nacionalista, aunque con una línea roja, el respeto al Concierto Económico vasco y a los fueros. Tras asegurar que en este momento "no hay ninguna conversación oficial" entre ambas formaciones en Euskadi ha reafirmado que "todas las puertas están abiertas para ver qué se puede hacer. Sería magnífico poder llegar a puntos de encuentro o de confluencia", ha indicado.

El líder de los populares vascos ha subrayado que "la división es el mayor riesgo" en estas elecciones y cree que sería bueno trenzar una alianza basada en el respeto a los fueros y al Concierto Económico, como Ciudadanos ya ha hecho en Navarra. "Para mí esos son los límites. Fuera de eso, puede haber diferencias con Ciudadanos. Pero si hace ese recorrido de asumir esas cláusulas forales, yo veo abiertas las puertas de la colaboración", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Alonso cree que su partido va a mantener sus dos diputados en las próximas generales, aunque las encuestas les auguran unos malos resultados. "Hay que fortalecer una alternativa porque lo que se presenta es Pedro Sánchez para revalidar esa mayoría que tiene con gentes muy diversas, entre Podemos y los independentistas, y esto va a estar muy complicado", ha manifestado. Por ello, ha dicho que "haría falta y hay que hacer el esfuerzo de levantar una mayoría moderada, centrada, que pueda empezar a romper esta dinámica de bloques en la que se ha deslizado la política española y abrir una etapa distinta".

El PP vasco quiere a Ciudadanos. Vox no le preocupa al exministro. "Ya le ha dicho Casado a Vox cuáles con las consecuencias de que se presente en lugares en los que no tiene ninguna posibilidad y que, además, intenta meterse en nuestra casa. Yo no les voy a decir nada. Ellos verán lo que hacen, aquí realmente no tienen una gran posición, tiene una posición más bien marginal", ha asegurado. En las elecciones de 2016 Vox obtuvo apenas 299 votos en Álava, 628 en Bizkaia y cero en Gipuzkoa.