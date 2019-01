Alfonso Alonso arremete contra Vox: “Le falta un hervor”

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha defendido hoy las negociaciones que la dirección de su partido mantiene con Vox para lograr la presidencia de la Junta de Andalucía, pero ha sido muy crítico con las exigencias de la formación que lidera Santiago Abascal, a la que ha acusado de "falta de rigor y seriedad" en sus planteamientos políticos. "A Vox le falta un hervor. Me da la impresión de que les cuesta mucho pasar de la demagogia y de la propaganda a la política", ha dicho el dirigente popular.

Alonso ha comparecido este mediodía ante los medios en Vitoria justo justo cuando había concluido en Madrid la reunión que la cúpula del PP ha mantenido con dirigentes de Vox para ganarse el apoyo de este partido a la investidura del candidato popular Juan Manuel Moreno. "Me van a permitir que no gaste saliva analizando las propuestas de Vox, porque las hay que no tienen ni pies ni cabeza, les falta rigor, no son serias", ha manifestado Alonso, muy crítico con el listado de 19 propuestas que el partido de extrema derecha ha entregado al PP a cambio de sus votos.

El discurso de Alonso se ha sumado al de otros dirigentes populares, entre ellos el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, contrarios a realizar cesiones ante Vox en asuntos como la protección de las mujeres frente a la violencia machista. "Nosotros solo vemos la punta del iceberg, una situación espantosa, que son las mujeres asesinadas, pero hay decenas de miles de mujeres viven esa situación diariamente. Por lo tanto, no se puede flaquear en ese esfuerzo de protección de la mujer y en la lucha contra la violencia machista. Eso no se puede hacer", ha dicho el exministro de Sanidad e Igualdad en alusión a la exigencia de Vox de derogar las leyes autonómicas de protección de la mujer.

Alonso ha recordado las políticas que garantizan los derechos de las mujeres son fruto de "un pacto de Estado" que "han unido al conjunto de la sociedad española", por lo que deben quedarse al margen del "politiqueo" que ha atribuido al partido ultraderechista: "Todos los partidos políticos, por nuevos y pintorescos que sean, deberían asumir esto".

El catálogo de exigencias que Vox ha presentado al PP en las convesaciones que estos partidos mantienen tras las elecciones andaluzas han sido calificadas por Alonso como "una oportunidad de propaganda" que Vox está aprovechando, pero que, en su opinión, no debe frustrar la "posibilidad de cambio" de gobierno que existe en esta comunidad autónoma. "No es una negociación. Me van a permitir que no gaste saliva analizando las propuestas de Vox, porque las hay que no tienen ni pies de cabeza, les falta rigor, no son serias. Me parece que a Vox le falta un hervor, porque es incapaz de salir de su actitud de demagogia y propaganda".

Alonso, alineado con Soraya Sáenz de Santamaría cuando esta disputó a Casado la presidencia del partido en el último congreso nacional, ha defendido la apuesta de su partido por lograr la presidencia de Andalucía y alabado el "programa serio" que se ha consensuado con Ciudadanos. De ahí que haya interpelado a Vox sobre sus intenciones: "Es su responsabilidad: o apoya el cambio [en Andalucía] o está buscando pretextos con otro objetivo político".

Si no hay alternancia en el Gobierno andaluz, ha dicho Alonso, será una responsabilidad "exclusiva" de Vox, al que ha reprochado su "actitud irresponsable" en la negociación. "No parece que está actuando en clave andaluza", ha sentenciado Alonso, que se ha sumado así al coro de críticas provenientes de otros cargos populares, entre ellos el portavoz parlamentario del PP en Euskadi y candidato a la alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, quien llamó hace unos días a “alejarse de ese partido populista”.