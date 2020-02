Unidas Podemos se opone a publicar la hoja de servicios de Billy el Niño y luego pide perdón

Billy el Niño, en la Audiencia Nacional (2014). En vídeo, declaraciones del diputado de EH Bildu, Oskar Matute, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Samuel Sánchez | ATLAS

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este martes en un mensaje en Twitter que rectificará la decisión de haber votado en contra en la junta de portavoces del Congreso de pedirle al Gobierno que facilite la hoja de servicios del torturador franquista Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño. "No hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas", ha dicho Iglesias en la red social.

Hoy nos hemos equivocado en la junta de portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas https://t.co/FsqmDbXdJ7 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 4, 2020

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha calificado la decisión de "error" y ha explicado que su rechazo inicial fue por "prudencia" ante las "dudas jurídicas" que tenían ante la medida. Un informe de los letrados del Congreso alega que el historial no se puede hacer público por una cuestión de protección de datos.

En declaraciones en la Cámara baja, Echenique ha asegurado que "si vuelve a llegar" a la Mesa del Congreso una solicitud sobre la hoja de servicios de Billy el Niño, su grupo va a votar "a favor", aunque ha recalcado que "debatir sobre ver la hoja de servicios devalúa el tema", ya que a su entender "el problema no es ese sino que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad".

Ante las críticas de ERC, PNV y EH Bildu por su voto en la Junta de Portavoces, Echenique ha respondido que "el único motivo" por el que Unidas Podemos se sumó al PSOE, PP, Ciudadanos y Vox fue porque tenía "dudas jurídicas", ya que los letrados del Congreso desaconsejaron votar a favor.

Este martes la junta de portavoces ha rechazado la petición de reconsideración de la decisión de la Mesa de no exigir al Ejecutivo los datos requeridos sobre Billy el Niño. En los últimos años, Unidas Podemos ha instado en numerosas ocasiones a retirar la medalla de plata al mérito policial a Pacheco. Iglesias llegó a llorar en el Congreso al hablar del torturador.