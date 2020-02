La sesión de apertura de la XIV legislatura en el Congreso de los Diputados, en directo

Los Reyes y las infantas junto al presidente del Gobierno. Getty

El Congreso de los Diputados acoge este mediodía la apertura solemne de la XIV Legislatura, con la presencia de los Reyes, que reunirá en el Palacio de las Cortes a los diputados y senadores elegidos el pasado 10 de noviembre y a representantes de las altas instituciones del Estado. Por primera vez, los ministros de un gobierno de coalición ocuparán los bancos azules del hemiciclo, cuyo espacio ya ha sido habilitado para acoger a los 350 diputados y 266 senadores asistentes a esta sesión conjunta. Sin embargo, en la sesión no estarán los 49 representantes de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, EH Bildu, CUP y BNG, que esta mañana han comparecido en el Congreso para leer un comunicado conjunto en el que han rechazado la figura del Rey. "No nos representa", han dicho. Siga las últimas noticias en directo aquí: