Segundo juicio al ‘procés’| Trapero continúa respondiendo al fiscal

Fernando J Pérez El fiscal Carballo saca a colación otro informe de la Comisaría General de Información del 8 de septiembre que tiene que ver con la previsión de posibles actividades violentas, incluidas artefactos explosivos, por parte de grupos antisistemas en relación con el procés. "No solo no lo leí, sino que en ninguna reunión la Comisaría General de Información, su responsable máximo, y tampoco su segundo, jamás habló en esos términos, eso sí se lo puedo decir". 21/01/2020 10:35

Reyes Rincón El fiscal pregunta a Trapero por unos correos hallados en su ordenador y analizados por la Guardia Civil. Entre ellos se incluyen informes de los Mossos sobre la situación que se vivía en Cataluña los meses previos al referéndum del 1-O. El fiscal Carballo señala que uno de esos correos, remitido por el comisario general de Inforación,demuestran que Trapero tenía conocimiento del calendario parlamentario del procés, de las fechas que tenía previstas el Govern para la tramitación legislativa de las resoluciones independentistas. “No todo lo que recibía en el correo me lo leía, eso lo primero. Y ese informe que me dice no recuerdo haberlo leído. 21/01/2020 10:33

Fernando J Pérez Un correo del 11 de agosto de 2017 contiene un informe del comisario Castellví, responsable de la Comisaría General de Información de Mossos, sobre novedades relevantes en el análisis de riesgos. Este informe subraya las actividades previstas por el Govern, entre ellas los días en que se iban a votar las leyes del referéndum, que entonces, sostiene Carballo, no eran conocidas públicamente. "Usted tenía una información privilegiada sobre la tramitación legislativa que iba a llevar a cabo la Generalitat", ironiza el fiscal. "Suponer que me leía todos los informes que me remitían es mucho suponer, uno no tiene capacidad de leer todo lo que recibe en el correo. El comisario de Información hace una síntesis, no sé responder esa información de dónde la obtuvieron, él podrá darle referencias sobre esa información, y lo que hicieran con ella es responsable la comisaría". 21/01/2020 10:32

Fernando J Pérez El fiscal Miguel Ángel Carballo interroga a Trapero por unos correos electrónicos intervenidos por orden judicial a finales de octubre de 2017. Uno de ellos tiene que ver con el análisis de valoración de riesgos sobre el proceso independentista. Trapero dice que estos análisis no tienen que ver con el plan Ágora de protección a personas e instituciones en riesgo derivado de la tensión social por el procés. 21/01/2020 10:28

Reyes Rincón Empieza la segunda sesión del juicio de Trapero en la Audiencia Nacional. Sigue el interrogatorio del fiscal. 21/01/2020 10:25

Fernando J Pérez Comienza la segunda sesión del juicio. 21/01/2020 10:25

Fernando J Pérez Buenos días, a esta hora está previsto que se inicie la segunda sesión del juicio al exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a otros responsables técnicos y políticos de la policía catalana por su papel en el proceso independentista del otoño de 2017. 21/01/2020 10:01

Fernando J Pérez Se suspende la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. 20/01/2020 18:46

Fernando J Pérez "Que se hagan consultas de vehículos de paisano es parte del trabajo policial", se defiende Trapero cuando el fiscal le pregunta sobre las consultas sobre los coches de Guardia Civil y Policía Nacional. "Lo relevante es que no haya 200 consultas o 500, sino quién las hace, es que se están haciendo hoy en labores de prevención", afirma. 20/01/2020 18:45

Reyes Rincón La presidenta del tribunal suspende el interrogatorio hasta mañana a las 10.00. 20/01/2020 18:45

Fernando J Pérez "Las actas originales jamás se modificaron", dice Trapero sobre los atestados de los Mossos el 1 de octubre. 20/01/2020 18:35

Reyes Rincón El fiscal pregunta a Trapero por las urnas incautadas por los Mossos. Trapero asegura que son 434 y niega que la mayoría fueran incautadas a última hora y cuando ya estaban llenas de votos, como denuncia el fiscal. “La instrucción judicial ya decía que si no se había podido actuar antes, se decomisaran las papeletas después. Era también una forma de invalidar el referéndum”. “¿No era también una forma para aparentar que se actuaba sin actuar?”, pregunta el fiscal. Trapero rechaza esta interpretación. “Hemos hecho en cada momento lo que hemos podido. Nada se hizo para aparentar nada”. 20/01/2020 18:32

Fernando J Pérez "Hemos hecho en cada momento lo que hemos podido, y nunca para aparentar nada", se defiende Trapero. 20/01/2020 18:31

Fernando J Pérez "El día 1, aun no eran las nueve de la mañana, teníamos puesta TV3, veo que hay un colegio en la región Central, veo la actuación de dos agentes que responde a ello [actitudes de burla], le dije a Ferrán [López]: llama al jefe de la región porque lo de estos tíos es impresentable, no pueden estar con esa actitud en ningún colegio", afirma Trapero, sobre dos agentes de Mossos que estaban facilitando el referéndum ilegal. "Di la orden de que los 23 o 24 vídeos se incorporaran a la información reservada", que abrió el cuerpo. Otros vídeos, afirma, "no responden a la realidad y están sacados de contexto". "No todo es lo que parece", dice. 20/01/2020 18:29

Reyes Rincón Trapero rechaza que los Mossos trabajaran para facilitar que Carles Puigdemont pudiera votar el 1 de octubre.“¿Llevaron a cabo actuaciones facilitadoras para que Puigdemont pudiera votar en un colegio?”, pregunta el fiscal Carballo. “En absoluto. Por ejemplo, el vicepresidente Junqueras no pudo entrar en el colegio en el que tenía que votar”, responde Trapero. El fiscal insiste sobre el caso de Puigdemont. “Por parte de los mandos de los Mossos que estábamos en el Cecop, no. Si alguien hizo eso que entiendo que es incorrecto, tendrá que asumirlo. Pero que tuviera mi conocimiento y autorización, no”. 20/01/2020 18:26

Fernando J Pérez Trapero dice que las comunicaciones sobre la ubicación de las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil el 1 de octubre de 2017 tiene que ver con el fracaso de la coordinación. "Tengamos información de donde están actuando para no ir nosotros allí, no para espiar a nadie", afirma Trapero. 20/01/2020 18:24

Fernando J Pérez "Lo niego rotundamente, el cuerpo de Mossos nunca se ha dedicado a hacer seguimientos de otros cuerpos policiales", como sostiene la acusación, afirma Trapero. 20/01/2020 18:22

Reyes Rincón La Fiscalía pregunta a Trapero por seguimientos a vehículos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. “Niego que ni el día del referéndum ni ningún otro día se hicieran seguimientos a la Policía o a la Guardia Civil. Son afirmaciones hechas desde la confusión, como muchas en esta causa”, asegura Trapero. 20/01/2020 18:22

Fernando J Pérez El interrogatorio versa ahora sobre el despliegue de la Brigada Móvil (Brimo, las unidades antidisturbios de los Mossos). Esas unidades no se desplegaron en los colegios para tenerlos como reserva para la protección de los edificios públicos del Estado y para otras contingencias que pudieran ocurrir, explica Trapero. 20/01/2020 18:22

Reyes Rincón Se retoma la declaración de Trapero. El fiscal sigue interrogando al exjefe de los Mossos sobre el dispositivo del 1-O. 20/01/2020 18:19

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión en la Audiencia Nacional. El fiscal Carballo sigue interrogando al major Trapero. El representante del ministerio público anuncia que serán unas pocas cuestiones más antes de dejar el resto del interrogatorio para la jornada de mañana. La sesión, aunque ha discurrido de manera bastante moderada en las formas, está resultando muy intensa. 20/01/2020 18:18

Fernando J Pérez La presidenta del tribunal concede un receso de diez minutos. 20/01/2020 17:57

Fernando J Pérez Sobre la información al conseller Joaquim Forn sobre las instrucciones de la Fiscalía a Mossos. "Yo trabajaba sobre el parámetro de que el conseller de Interior trabajaba como conseller de Interior [no como activista a favor del referéndum]. Esas instrucciones estaban en la prensa incluso antes de que nos llegaran a nosotros. Pero, efectivamente, si la pregunta es si le comuniqué la instrucciones, sí, es así", admite Trapero. 20/01/2020 17:56

Reyes Rincón El exjefe de los Mossos defiende el dispositivo de la policía catalana el 1-O. “Lo que hace el cuerpo tanto los días previos como el día 1 es lo que el comisario López expone que se ha pactado con los otros dos cuerpos policiales y con el coordinador”. Este plan consistía, según detalla Trapero, en que los Mossos acuden a los centros los días previos y que el día 1 habría un binomio de agentes en cada centro. El objetivo era cerrar los colegios con sus propios medios y, si no podía, pedir refuerzos de orden público y de seguridad ciudadana, que se haría mayoritariamente con agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 20/01/2020 17:45

Reyes Rincón La Fiscalía pregunta a Trapero por qué se apartó de las reuniones de coordinación y envió al comisario Ferran López. El acusado explica que lo habló con López y creyeron que era lo mejor. “Le dije que pensaba que yo ya no estaba haciendo un buen papel con De los Cobos”. 20/01/2020 17:36

Fernando J Pérez Trapero se aparta de la coordinación del plan contra el 1-O. "El día 23 tengo una discusión importante con De los Cobos, porque 2,3 millones de personas en la calle es una cosa muy seria, y un accidente y una persona que acabe, y suerte que no acabó, lo puede volver todo incontrolable. Esto se nos puede ir de las manos. Él respondió: "Esto no puede ser una excusa para permitir el referéndum", y eso es ofensivo. Si yo fuese miembro de lo que usted me dice, miembro de Enfocats, lo habría reconocido". 20/01/2020 17:36

Reyes Rincón El interrogatorio de la Fiscalía sigue centrado en la relación entre los Mossos y los otros cuerpos policiales. “Se estaba dando a entender que el cuerpo de Mossos pasaba a estar a las órdenes del ministerio y del coordinador. Y eso estaba generando dudas en el cuerpo y por eso hacemos un comunicado para aclarar que, de momento, no se estaba interviniendo al cuerpo”, explica el acusado. “¿Ustedes no necesitaban o no querían el auxilio de otros cuerpos?”, pregunta el fiscal. “Lo razonable es que si vienen refuerzos se comunique desde el ministerio a la Consejería de Interior. Y no debe ser tan extraño cuando al día siguiente de hacer ese comunicado, se envió un escrito”, afirma el exjefe de los Mossos. 20/01/2020 17:33

Reyes Rincón Trapero reconoce sus desencuentros con De los Cobos. “Le reconozco que quizá equivocadamente en las primeras reuniones con De los Cobos, cuando veo que me está imponiendo una serie de supuestos, me vi un poco violentado y a lo mejor no estuve acertado y se lo reconozco". 20/01/2020 17:29

Fernando J Pérez Trapero afirma que "se sacaron 800 efectivos hasta de debajo de las piedras", para lo que hubo que suspender permisos por asuntos propios y permisos por horas. 20/01/2020 17:24

Reyes Rincón Desavenencias con el coordinador del dispositivo policial. Trapero está relatando ante el fiscal algunos episodios en los que se reflejan los desencuentros entre el jefe de los Mossos y el coronel de la Guardia Civil Diego López de los Cobos. También habla sobre los cambios que se hicieron en el plan de la policía autonómica para poder cumplir las órdenes judiciales. “Se pusieron 800 agentes más hasta llegar a 7.850 agentes solo para impedir el referéndum”. El fiscal recuerda que en las últimas elecciones habían destinado más de 10.000 agentes. “No le puedo decir porque en esas elecciones yo no era jefe del cuerpo. Pero desde luego lo del 1-O se aparta de todo lo hecho anteriormente. Nunca se ponían dos agentes en cada colegio electoral”. "El del 1-O es el mayor esfuerzo que habían hecho nunca los Mossos". 20/01/2020 17:21

Fernando J Pérez Sobre la polémica con el nombramiento del coronel Pérez de los Cobos como coordinador del operativo contra el 1-O. "Los cuerpos policiales hemos trabajado durante muchos años juntos, con órganos de coordinación operativos, y le expuse al fiscal superior que los Mossos pensábamos que había otros órganos, y que un cargo no operativo no era lo mejor para la coordinación; también le dijimos que se cumpliría con lo que dijera el fiscal", afirma Trapero. 20/01/2020 17:15

Reyes Rincón “Expuse mi preocupación sobre cómo íbamos a gestionar esto porque con dos millones de personas en la calle podía pasar cualquier cosa”, asegura Trapero que expuso en la reunión de la Junta de Seguridad antes del referéndum. 20/01/2020 17:13

Fernando J Pérez El día 28 de septiembre Puigdemont me dice explícitamente que van a celebrar el referéndum, afirma Trapero. "Su respuesta es esa cuando le hacemos esa exposición y le decimos que estamos preocupados porque puede haber problemas graves de orden público y seguridad ciudadana, nos quejamos de las exposiciones de los consellers sobre el papel de los Mossos que hacían ver a la ciudadanía lo que no era, le recordamos que estamos notificados personalmente por el Constitucional, les dijimos que no se equivocasen con nosotros, que no íbamos a tolerar ninguna ruptura de la legalidad y de la Constitución. El comisario superior territorial se lo comunica al coordinador Pérez de los Cobos", recuerda. 20/01/2020 17:11

Reyes Rincón La Fiscalía pregunta a Trapero por sus reuniones con Puigdemont los días previos al referéndum. “Nos quejamos de la utilización de los principios de actuación, les recordamos que estamos notificados por el Constitucional y que nosotros no íbamos a secundar ninguna ruptura de la legalidad. También les dijimos que nos preocupaba la imagen de los Mossos. Su respuesta fue que más importante que la imagen de Mossos era la imagen del Govern. “¿Y usted le comunicó eso al fiscal y la magistrada, esta decisión?”, indaga el fiscal. Trapero contesta que no. 20/01/2020 17:11

Fernando J Pérez "Estamos analizándolo a toro pasado, ¿pero habría sido eficaz habernos centrado en cien centros?", se pregunta Trapero. 20/01/2020 17:04

Reyes Rincón Avisos al Govern. Trapero asegura que en una reunión el 28 de septiembre con miembros del Govern se quejó por manifestaciones que estaban haciendo llamando a participar en la consulta. El fiscal pregunta por la petición que hizo a Puigdemont para que suspendiera el referéndum. “¿Tras esa petición, hicieron una adaptación de su plan de actuación? ¿Pretendían enfrentarse a eso enviando a dos agentes de policía?”. “Dos agentes cumplen la función de obtener información en los centros para ver cuál es el mejor momento para enviar orden público.El binomio no es la respuesta de Mossos para impedir el referéndum ilegal. Es una parte de un dispositivo que se había trabajado de manera conjunta entre los tres cuerpos de seguridad a partir de reuniones de coordinación”, señala Trapero, que insiste en defender que la actuación de la policía autonómica el 1-O y los días previos estaba destinada a cumplir la orden judicial. 20/01/2020 17:02

Fernando J Pérez Las reuniones con Puigdemont, el 26 y 28 de septiembre. ¿Cambiaron las pautas de actuación ante el riesgo de incidentes graves? "El ver cómo la gente defendía las urnas de esa manera no era imaginable, parecía que les iba la vida, y era difícil de prever, pero no lo tildo en absoluto de violencia (...) Era resistencia pasiva". 20/01/2020 17:00

Reyes Rincón Trapero explica las pautas de los Mossos para el 1-O. “La pauta era que si había personas que se plantaran en la puerta de los centros se las iría quitando una a una para poder acceder al centro y retirar las urnas”. El exjefe de los Mossos asegura que eso se hizo en más de un centenar de colegios. “No consta en las actuaciones ningún reflejo audiovisual de lo que me está contado usted”, dice el fiscal. “De los 2.300 colegios no hay imágenes, pero sí hay actas”, contesta el acusado, que asegura que las actas avalan esa actuación de la policía autonómica. 20/01/2020 16:54

Fernando J Pérez La advertencia a Puigdemont sobre el riesgo de "incidentes graves" el 1-O. "Lo esperable era una resistencia de tipo pasivo, esas personas con carácter general no iban a acometer a la policía, pero se valoraba que había unas 40 y pico zonas en toda Cataluña donde había algún tipo de personas que en experiencias anteriores había habido problemas graves con ellos", afirma Trapero. "Gente que se mete dentro de las manifestaciones para llevarlas a un problema serio con la policía, más a favor del referéndum que en contra, gente de todas las ideologías, no se expuso en términos de Comités de Defensa del Referéndum, se expuso en términos de zonas", añade. "Y eso iba a generar incidentes de orden público graves", termina. 20/01/2020 16:51

Fernando J Pérez "Asumo de manera colegiada con el resto de mandos" que forman la Prefectura de Policía "todo lo que se hizo" esos días, afirma Trapero. 20/01/2020 16:49

Reyes Rincón El fiscal sigue interrogando a Trapero sobre la actuación de los Mossos en los días previos al 1-O. “¿No entendió usted que lo que hicieron esos días fue poner en manos de los agitadores el cumplimiento de la resolución judicial?” “Desde luego que no había la voluntad”, señala Trapero. 20/01/2020 16:47

Fernando J Pérez Trapero reconoce que los Mossos no hicieron ninguna gestión para que la Consejería de Educación no facilitara la apertura de los colegios para el referéndum del 1-O. 20/01/2020 16:46

Fernando J Pérez "¿Se plantearon pedir auxilio a otras fuerzas, como preveía la instrucción del fiscal?", pregunta el fiscal. "Hicimos lo que se nos ordenó, que me diga que interpretamos mal tal o cual artículo, no puedo saberlo, hicimos lo que se nos ordenó", insiste Trapero. 20/01/2020 16:42

Reyes Rincón La Fiscalía pregunta por qué no se precintaron los colegios antes del referéndum. Trapero contesta: “El auto judicial no prohibía que hubiese actividades en los colegios”, responde Trapero. “Ah, es verdad, que usted cree que esas actividades no tenían nada que ver con el referéndum”, replica el fiscal, que añade: “Lo único que hicieron fue levantar acta. ¿Confiaban en que los ciudadanos se iban a ir a sus casas cuando ustedes levantaran acta? ¿No se plantearon pedir auxilio a otros cuerpos y fuerza como preveía la instrucción del fiscal?”. “Hicimos lo que se nos ordenó”, afirma el acusado. 20/01/2020 16:42

Reyes Rincón Las instrucciones de la Fiscalía los días previos al referéndum del 1-0. Trapero desgrana las instrucciones que recibieron los Mossos, que les instaban a visitar colegios, identificar a los responsables y hacer un cerco alrededor de los centros. “Hacemos un cálculo de los efectivos que hacen falta y le expongo al fiscal superior los problemas. Le expongo que se nos insta a hacer cerco a centros públicos y privados y eso requiere una orden de entrada y registro. Le pregunto si hay que requerirla de los juzgados. Y le pregunto cómo decomisar los ordenadores y cómo precintar materialmente los colegios, para lo que necesitábamos más de dos mil cadenas y candados y no teníamos”, señala el acusado. 20/01/2020 16:38

Fernando J Pérez "Vamos haciendo en todo momento lo que se nos va ordenando", afirma Trapero sobre las instrucciones de la Fiscalía en los días previos al referéndum ilegal del 1-O. 20/01/2020 16:34

Fernando J Pérez Trapero subraya que en aquel momento, en el fin de semana previo al 1-O, no recibieron ninguna notificación ni del TSJC ni de la Fiscalía sobre qué estaban haciendo los Mossos. 20/01/2020 16:31

Fernando J Pérez "¿No se dieron cuenta de que era una ocupacion fraudulenta?", pregunta el fiscal. "El fin que teníamos en ese momento no nos facultaba para retirarlos del colegio, no entendimos que eran actividades preparatorias del referéndum", afirma Trapero sobre la iniciativa Escoles Obertes. "Aquí está la dificultad de todo esto: ¿Como distinguimos las actividades legítimas y que obedecen a la actividad del centro de aquellas que no lo son?" 20/01/2020 16:30

Reyes Rincón La Fiscalía pregunta a Trapero por la iniciativa denominada Escolas Obertas, puesta en marcha por Òmnium Cultural para mantener los colegios abiertos la noche previa al 1-O. ¿Qué hicieron ustedes respecto a esta iniciativa?” “Cumplimos las órdenes que nos llegaban de Fiscalía. Los días 29 y 30 ya estábamos yendo a los colegios para ver si se desarrollaban actividades preparatorias. Las patrullas encuentran gente haciendo actividades lúdicas, formativas, festivas. ¿Eso había ocurrido en otras elecciones antes?” “Vinculado a unas elecciones, no. Que se organizaran actividades un fin de semana sí era normal”. "No entendimos que eran actividades preparatorias del referéndum", afirma Trapero. 20/01/2020 16:28

Fernando J Pérez "¿Puso en marcha alguna unidad policial, alguna investigación concreta, cuando usted es consciente de que se van a llevar a cabo acciones ilegales, y que su deber es impedir antes de que se lo diga ningún juez?", pregunta el fiscal Carballo. "Ya había una orden en 2015 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un encargo que tenía la Comisaría General de Información [de Mossos] como propio", afirma Trapero. 20/01/2020 16:24

Fernando J Pérez Trapero dice que avisó a sus superiores de la deriva del procés. "Hacer lo que yo creo que estaba en mi mano, decirles [a los exconsellers Jané y Forn] que qué estaban haciendo, que adonde iban y dejarles muy claro cuál iba a ser la posición del cuerpo". Trapero cuenta una reunión con Vidal de Siurana, alto cargo de la Generalitat, que le preguntó qué harían los Mossos en caso de que chocara la legalidad española con la derivada del procés. "Doble legalidad no existe, Mossos harán siempre lo que les digan los jueces, yo era el jefe de Mossos y tengo bastante que decir en lo que harían los Mossos, y mis compañeros ... no puedo hablar por ellos, pero me habrían avalado". 20/01/2020 16:21

Reyes Rincón “¿Se sentía incómodo? Mucho”.La Fiscalía pregunta a Trapero por la sustitución de Jordi Jané por Joaquim Forn en la Consejería de Justicia en el verano de 2017. El acusado señala que le dijeron que era por miedo de Jané a que la “respuesta penal” a las actuaciones del Govern tuviera un perjuicio para “patrimonio”. “Le preocupaba la incomodidad y ver que su jefe no le avalaba en el cargo", señala Trapero. "¿Y usted no se sentía incómodo?", le pregunta Carballo. “Mucho”. "¿Y qué se planteó entonces? "Hacer lo que estaba en mi mano de decirles que qué estaban haciendo, que dónde iban. Y dejarles claro dónde estaba el cuerpo", asegura el exjefe de los Mossos. 20/01/2020 16:20

Fernando J Pérez Trapero dice que el exconseller de Interior Jordi Jané dimitió por temor a las "responsabilidades patrimoniales" derivadas de una posible acción penal contra él por el procés. 20/01/2020 16:17

Fernando J Pérez El fiscal está repasando diversos actos jurídicos conducentes al referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O, todos ellos suspendidos por el Tribunal Constitucional. El alto tribunal les notificó a Trapero y a otros mandos de Mossos el deber de impedir la consulta ilegal. "¿Usted llevó a cabo actuaciones para impedir o paralizar el referéndum?", pregunta Carballo. "Todas las que pudimos de oficio o nos fueron ordenadas", responde Trapero. 20/01/2020 16:15

Fernando J Pérez Trapero sobre su ascenso: "Para mí no tiene ningún tipo de relación, nace de 2016 por una persona que no tiene nada que ver con esto, el director Albert Batlle, es que lo irregular es que no se convoque, es una categoría más del cuerpo, es como si no hubiera comisarios. Me parece muy forzado, soy un mosso, soy el jefe de Mossos y era una categoría sin cubrir, nadie me planteó nada", repone Trapero. 20/01/2020 16:12

Reyes Rincón Ascenso de Trapero. Carballo pregunta también por una resolución del Govern que reserva una partida presupuestaria para organizar y celebrar el referéndum. “Se lo digo porque en medio de todas estas iniciativas legislativas destinadas a obtener la independencia unilateral, es usted nombrado major”, señala el fiscal, que añade: “¿Se preguntó usted por qué se lo ofrecía? ¿Y usted acepta ese nombramiento, sin ningún condicionamiento? ¿Pidió usted alguna explicación? ¿Pensó en no aceptarlo?”. Trapero repite que, como dijo al inicio de su declaración, la propuesta de ascenderle es de enero de 2016. “Lo irregular es que no se hubiera cubierto esa categoría. Me parece forzado lo que dice, señoría. No tiene absolutamente nada que ver”. 20/01/2020 16:12

Fernando J Pérez "Protección no es una escolta de 24 horas, es un punto de interés policial que puede ser pasar cada día media hora por el domicilio, o si es alguien conocido y se sabe que va a ir a un acto público pueda ir allí un policía", aclara Trapero sobre la protección a Josep Maria Jové, investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. 20/01/2020 16:07

Fernando J Pérez Las medidas de control y protección sobre Marta Rovira, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Xavier Vendrell. ¿Por qué se interesa por esa protección? "Es una petición del conseller Forn, a través de su jefe de gabinete, Pere Soler, y me pide saber si están dentro del plan Ágora. Hay que saber lo que significa protección, que en actos de tipo público haya un par de policías a su lado por si hay algún tipo de escrache, pero como hay de todo el espectro ideológico, hay diputados de Ciudadanos, periodistas...", afirma. "Por su condición de investigados no se ha dado protección absolutamente a nadie", señala. 20/01/2020 16:05

Reyes Rincón El fiscal pregunta a Trapero por la resolución del 9-N de 2015 aprobada por el Parlament y que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Trapero dice que conoció esa resolución y la resolución del Constitucional. Carballo pregunta también por la comisión del proceso constituyente, también anulada. "Conocimiento preciso en el sentido de leerme no tuve. Si me pregunta por mi opinión lo veía como una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que desde la administración si iban anulando". 20/01/2020 15:55

Fernando J Pérez El fiscal recuerda una anotación de la agenda de Jové en la que una dirigente de la CUP pide en una reunión que los Mossos les avisen de posibles detenciones. Trapero responde: "Tener conocimiento, no; supongo que en 2016 no tenía que ver con la independencia, sino con follones que tuvimos, que tuvo la CUP, hacer algún tipo de interlocución, nosotros lo que dijimos es que cumpliríamos las órdenes judiciales de detención de alcaldes, y eso es lo que se hizo". 20/01/2020 15:55

Fernando J Pérez Sobre la participación de los Mossos en el comité ejecutivo para la independencia, que se plantea en el documento Enfocats, Trapero es tajante: "Nunca nadie me planteó, nadie me planteó nunca en la vida nada de esto, la primera vez en mi vida que oigo hablar de esto es en mi causa". 20/01/2020 15:50

Fernando J Pérez El documento Enfocats. El fiscal Carballo saca a colación el documento apócrifo hallado en el despacho de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía. "La primera vez que oí hablar de ello fue en la apertura de mi causa", contesta Trapero. 20/01/2020 15:49

Fernando J Pérez Carballo pregunta sobre el llamado Libro Blanco para la Transición Nacional, creado por el Consejo Asesor conformado por la Generalitat para la independencia. Trapero dice que se enteró "por la prensa" de este documento, que abogaba por emplear a los Mossos como fuerza de "seguridad externa" y de "defensa" de una republica catalana. "Ni lo conocí, ni se me expuso esa voluntad, ni se me consultó al respecto, ni conozco a ningún mando al que se consultara. Nada es nada, sin matices", afirma Trapero. 20/01/2020 15:48

Fernando J Pérez El fiscal Carballo pregunta al comisario Trapero sobre los seguimientos que hacen los Mossos sobre las redes sociales y su impacto en los sucesos del 20 de septiembre de 2017, cuando 40.000 personas se congregaron ante la Consejería de Economía de la Generalitat, en Barcelona. 20/01/2020 15:46

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. 20/01/2020 15:44

Fernando J Pérez La juez Espejel suspende la sesión hasta las 15.30. 20/01/2020 14:11

Reyes Rincón La presidenta del tribunal hace un receso para comer. A la vuelta, el fiscal continuará su interrogatorio. Antes de terminar, la presidenta pregunta a los acusados si van a querer declarar en catalán, para lo cual hace falta un intérprete, y los acusados responden que declararán en castellano. La sesión se retomará a las 15.30. 20/01/2020 14:10

Reyes Rincón El Fiscal pregunta a Trapero por qué habló más de 30 veces con Jordi Sànchez y solo una con Laplana. “La señora Laplana está continuamente hablando el comisario jefe de Barcelona, que lo tengo yo delante y es su jefe natural”, señala el exjefe de los Mossos. 20/01/2020 14:09

Fernando J Pérez Sobre la salida de la secretaria judicial por la azotea de la Consejería y el teatro adyacente. "Le dije a Xavier Pastor: ofrécele a la secretaria, si quiere, esa salida, no fue una imposición", recuerda Trapero. 20/01/2020 14:04

Reyes Rincón “¿No plantearon al mediador que disolviera la convocatoria dado los problemas que se estaban planteando?”, pregunta el fiscal. “No, no solemos hacerlo. Ni lo hicimos en esta concentración ni en otras más graves. Además, se había dado permiso a la concentración y yo no tengo autoridad para cuestionarlo”, asegura Trapero. 20/01/2020 13:59

Fernando J Pérez "Hablar de pasividad, no lo puedo asumir, no se puede inferir que no queríamos hacer nada, había multitud de escenarios, con más efectivos y planificación quizá podríamos haber hecho otras cosas, pero no es justo y no es cierto que solo actuásemos con mediación", se defiende, dolido pero sereno, Trapero. 20/01/2020 13:59

Reyes Rincón La salida de la secretaria judicial. "Cuando me llama el juez y me dice que la secretaria quiera salir yo doy la orden de que vaya un mosso a hablar con ella, no con la Guardia Civil. Yo no cuestiono que hubiera acabado antes, lo que digo es que esa información no se hizo llegar a Mossos”, asegura el acusado. 20/01/2020 13:56

Fernando J Pérez La salida de la comisión judicial. "Mi información, que me están dando los mandos, es que a las 22.30 no ha acabado la diligencia [de registro de la Consejería]. Me llama el juez de incidencias en tono elevado y me dice: "Exijo que facilite la salida de la secretaria judicial", rememora Trapero. "Le digo [al juez] que puede estar habiendo problemas con el clonaje con el ordenador, y me dice: "Déjese de Guardia Civil". 20/01/2020 13:54

Fernando J Pérez La salida de la comisión judicial. Trapero distingue entre el comportamiento de los manifestantes -pacífico- y el de "algunos miembros de la masa", que efectuaron lanzamientos de objetos y zarandeos a los agentes de Mediación de Mossos el 20-S. 20/01/2020 13:49

Reyes Rincón Trapero desgrana cómo se intentó organizar la salida de la comitiva judicial. El exjefe de los Mossos explica que hubo mucha confusión, hasta que le informaron de que la secretaria renunciaba a salir por el cordón policial. “Estuvimos manteniendo un rato el cordón, hasta que se nos dice que la Guardia Civil está teniendo problemas informáticos con la diligencia. En ese momento decidimos retirar el cordón”. 20/01/2020 13:45

Reyes Rincón El fiscal pregunta a Trapero por la llamada que le hizo el presidente de TSJC el 20-S. “Le informo que estamos hablando con responsables de la ANC. Y le digo que hablemos con la Guardia Civil para que se nos informe con antelación de cuándo va a acabar la diligencia y que en ese momento haremos un cordón para garantizar la salida de la comitiva. Tuvimos esa comunicación y como la Guardia Civil no nos llamaba para avisar de que estaban acabando, llamé de nuevo al presidente del TSJC”. 20/01/2020 13:43

Fernando J Pérez "Vigilamos desde el helicóptero que no hubiera intrusiones en el vehículo [de la Guardia Civil] y cuando las hubo se actuó", sostiene Trapero. 20/01/2020 13:41

Fernando J Pérez "No me voy a dejar llevar por lo que digan los responsables de ANC, me voy a guiar por lo que hacen", afirma Trapero. El mayor explica que entiende que los líderes independentistas no iban a decirle a sus seguidores que estaban dialogando con la policía mientras se les estaba llamando a concentrarse. 20/01/2020 13:38

Reyes Rincón “Que los responsables de la ANC no quieran reconocer ante su gente que están colaborando con la policía para facilitar el registro creo que entra dentro del juego de ellos”, afirma Trapero, que sigue respondiendo a las preguntas del fiscal sobre el dispositivo policial ante la concentración frente a la Consejería de Economía el 20-S. 20/01/2020 13:38

Fernando J Pérez Trapero sigue defendiendo el modelo de mediación de los Mossos para las situaciones de orden público, vigente desde 2013 y que ha dado "muy buenos resultados". 20/01/2020 13:37

Fernando J Pérez Sobre la salida a comer de la secretaria judicial del juzgado 13 de Barcelona. "Yo hablo por lo que me explican. Eso de que no pudo salir a comer es que nadie peticionó poder salir a comer, si ella se hizo su reflexión de que con lo que había ahí no iba a salir, lo entiendo, y me parece muy triste, pero no se nos dijo que la comisión judicial quería salir a comer, no se nos dijo". 20/01/2020 13:34

Fernando J Pérez "El tener una interlocución [con la ANC] pienso que ayudó", afirma Trapero sobre el 20-S. 20/01/2020 13:31

Fernando J Pérez "Lo hicimos con la mejor de las voluntades y no puedo responder otra cosa", afirma Trapero sobre su actuación el 20-S. 20/01/2020 13:30

Reyes Rincón “El señor Sànchez no es nadie para imponer condiciones, creo que no lo intentó en ninguna de las comunicaciones que tuvo conmigo y no creo que las pusiera con los demás. Y si lo hubiera hecho, no se le habría permitido en ningún caso”, asegura Trapero después de que el fiscal afirmara que el presidente de la ANC fue quien decidió que no se hiciera cordón policial para que los detenidos no pudieran entrar en coche al registro y tuvieran que hacerlo a pie. 20/01/2020 13:28

Fernando J Pérez Sobre el pasillo de salida de la comisión judicial el 20-S. "No es que nosotros no hagamos [un cordón policial] porque ellos [los voluntarios de la ANC] hacen, es una línea del servicio de orden y por delante la línea policial que tiene que garantizar la seguridad". "Les dijimos [a la Guardia Civil] que no estábamos en condiciones de garantizar que pudieran entrar los vehículos", recuerda Trapero. 20/01/2020 13:26

Reyes Rincón Dificultades del acceso de los detenidos para estar presentes en los registros. Trapero explica que se pide a los voluntarios de la ANC que hagan un cordón entre la gente, antes del cordón policial, para que puedan entrar los detenidos. “¿Por qué no hacen ustedes el cordón que pide la Guardia Civil y se lo piden a los voluntarios?, pregunta el fiscal. Trapero explica que son dos cordones distintos: “Tiene que haber una línea formada por el servicio de orden de la manifestación, en este caso voluntarios de la ANC, para facilitar el acceso de la línea policial y que esta no tenga excesivo contacto con la concentración”, explica Trapero. 20/01/2020 13:24

Fernando J Pérez Sobre el 20-S, la tesis de Trapero pivota sobre varios aspectos: la necesidad de atender a diferentes escenarios de actuación, aparte de la Consejería de Economía; el interés en evitar males mayores y que la situación de orden público se les escapara de las manos y en lo excepcional de la movilización de aquel día. También centra su relato en defender al cuerpo de Mossos. 20/01/2020 13:23

Fernando J Pérez "Si la Guardia Civil, como ha ocurrido en otras ocasiones y operaciones muy complejas, nos dice preparaos que vamos a hacer una operación...". Trapero da a entender que una comunicación previa de la Operación Anubis, sin entrar en detalles de personas, hubiera facilitado el dispositivo de orden público, y que eso no hubiera afectado al secreto de las actuaciones. 20/01/2020 13:21

Fernando J Pérez Trapero defiende que la actuación de los Mossos el 20-S buscaba evitar que la situación de tensión se les escapara de las manos. 20/01/2020 13:18

Reyes Rincón Armas en los vehículos de la Guardia Civil. Trapero afirma que hasta las 12.00 del mediodía no se tuvo conocimiento en el centro de coordinación operativa (Cecop) de que había armas en los vehículos de la Guardia Civil que estaban quedando rodeados entre manifestantes. El fiscal advierte también sobre el hecho de que se subieran medios de comunicación a los coches de la Guardia Civil. ¿No le pareció grave? Me puede parecer mal, pero lo que a mí me parezca mal… Estábamos en un día excepcional, con 40 lugares afectados, había que gestionar eso y optamos por una intervención que no se nos fuera de las manos. ¿Si nos equivocamos en el planteamiento? No lo sé. A lo mejor podíamos haber cargado, pero si eso hubiera acabado mal lo estaríamos lamentando”, señala Trapero. 20/01/2020 13:17

Fernando J Pérez "Di la orden de que la gente de seguridad ciudadana de paisano entrara a hacer un círculo y no pudieron por lo compactada que estaba la gente", recuerda Trapero, que señala que en ese momento se ordenó sacar el helicóptero de los Mossos para vigilar la situación. 20/01/2020 13:15

Reyes Rincón El fiscal y el acusado siguen discrepando sobre la actuación de los Mossos el 20-S. Ante las dudas de la Fiscalía, Trapero insiste en que había varias concentraciones el 20-S y están intentando repartir los recursos. “No es que no se pudo hacer un cordón, es que se optó por no hacerlo”, asegura Carballo. Trapero rebate: “Pensamos que hacerlo podía implicar que se nos fuera de las manos y optamos por ir enviando recursos a medida que iban haciendo falta. Los mandos y el responsable de orden público desaconsejan el cordón”, insiste el exjefe de los Mossos. 20/01/2020 13:12

Fernando J Pérez El fiscal Carballo se muestra sorprendido de que Trapero no tuviera conocimiento de los llamamientos de los líderes independentistas en redes sociales para colapsar la Consejería de Economía el 20-S. "A esa hora, a partir de las 9.40, no es el único escenario, teníamos en Sabadell, Terrassa, Bigues i Riells, en cuatro o cinco escenarios en Barcelona, estamos intentando enviar recursos de orden público a todos esos puntos. La expresión más virulenta no era a esa hora en la Consejería de Economía, era en otros lugares". 20/01/2020 13:11

Fernando J Pérez "En algunos departaments, con 50 tíos, cuando se ponen delante los ARRO, empezaban los lanzamientos", recuerda Trapero, que defiende que no era posible realizar un pasillo de seguridad. 20/01/2020 13:08

Reyes Rincón El fiscal Carballo insiste en la decisión de no hacer un cordón policial desde el principio. “¿Por qué no se hace el perímetro a primera hora de la mañana?”. Trapero explica que como la concentración no estaba prevista no había agentes suficientes. “¿No fue una decisión de la intendente Laplana?”. “Sí, pero no es a las 9.15 como dice usted. La intendente Laplana entra al edificio a las 9.45 y a partir de ahí…”. Carballo corta a Trapero y lee parte del atestado redactado por Trapero en el que se establece a partir de las 9.15 el aumento de personas concentradas. “La valoración que se me hace es que la actitud es pacífica y se advierte que hacer un cordón va a implicar que van a entrar en contacto los concentrados y los agentes y se puede complicar la cosa”, asegura Trapero. “Es decir, que aunque haya 800 personas hay que dejar que la gente haga lo que quiera”, corta el fiscal. “No, hacer lo que la gente quiera, no”, contesta Trapero visiblemente airado. 20/01/2020 13:07

Fernando J Pérez Trapero, generalmente calmado, muestra su mayor vehemencia a la hora de defender la actuación de los Mossos como cuerpo policial. 20/01/2020 13:06

Fernando J Pérez "Que no se quiso hacer, en absoluto; y doy la cara por los mandos que estaban allí y el resto de mandos del cuerpo", dice Trapero sobre la no conformación del pasillo de salida de la comisión judicial de la Consejería. 20/01/2020 13:05

Fernando J Pérez Trapero defiende que la concentración ante la Consejería de Economía era principalmente pacífica. "Siempre tenemos agitadores o 40 o 50 personas que se te meten allí y hacen lanzamientos a la policía, y ahí sí tenemos que actuar y disolver". 20/01/2020 13:03

Fernando J Pérez Trapero defiende la imposibilidad con los medios que se tenían disponibles de hacer un cordón para facilitar la salida de la comisión judicial. "Se lo estábamos explicando in voce, en persona a los mandos", defiende. "La comunicación existió y se les explicaba el por qué, eso no quiere decir que les dejara satisfecho y a nosotros tampoco". 20/01/2020 13:02

Reyes Rincón El fiscal intenta acorralar a Trapero sobre el dispositivo desplegado por los Mossos en las concentraciones del 20-S. “En alguna se intentó hacer un cordón y se acabaron generando problemas mucho más serios de los que teníamos. Y eso también hay que valorarlo”, afirma el acusado. El fiscal replica que por qué no están esas explicaciones en las comunicaciones registradas por escrito ese día. “Se les explicaban muchas cosas directamente”, señala Trapero. 20/01/2020 13:01

Fernando J Pérez El interrogatorio del fiscal se centra ahora en el establecimiento del pasillo de seguridad para que la comisión judicial que registraba la Consejería de Economía pudiera salir sin peligro para su integridad. El fiscal Carballo pregunta por qué no se dieron "respuestas positivas" a las peticiones de asistencia de los guardias civiles y la secretaria judicial que participaban en el registro, mientras 40.000 personas se concentraban ante las puertas del edificio. "Probablemente no eran satisfactorias para ellos, no me cuesta reconocerlo, pero que no fueran satisfactorias no quiere decir que se pudieran hacer", afirma Trapero. El mayor recuerda que "todas las unidades de orden público" se derivaron a los registros. 20/01/2020 13:00

Fernando J Pérez El inicio de la declaración de Trapero como acusado por rebelión se está centrando en reivindicar que su actuación se ajustó al modelo policial de los Mossos. El mayor está exhibiendo una actitud calmada todo el tiempo, aunque en ocasiones le cuesta evitar entrar en debate con el fiscal Carballo. 20/01/2020 12:54

Reyes Rincón El fiscal ahonda en la relación entre Sànchez y Trapero el 20-S. “Cubrimos manifestaciones de todos los ámbitos, se establecen contactos con personas que tengan ascendencia entre los concentrados y se habla, siempre que no estén cometiendo un delito”, responde Trapero. El fiscal desgrana los mensajes y tuits lanzados por Sánchez y la ANC, “incitando a que acuda más gente aún a la concentración”. “¿No le parece contradictorio que quien está haciendo que aumente la gente sea con quien ustedes hablan?”. “No, señoría, responde a nuestro modelo policial y ha dado sus efectos positivos”, dice Trapero. 20/01/2020 12:51

Fernando J Pérez Trapero niega haber conocido los tuits de Jordi Sànchez en los que en la mañana del 20-S llama a la población a concentrarse "pacíficamente" ante la Consejería. "No los conocía, si es adecuado o no, no lo valoramos, no valoramos lo que se dice, sino lo que se hace, los hechos. Se establecen contacto con esas personas siempre que lo que hagan no sea un delito", afirma el antiguo máximo responsable de los Mossos. 20/01/2020 12:51

Fernando J Pérez Trapero rechaza que los Mossos otorgaran a Jordi Sànchez papel alguno oficial de mediador o interlocutor el 20-S, aunque reconoce que se aceptaron los contactos con él por su "ascendiente" sobre los concentrados. 20/01/2020 12:49

Fernando J Pérez Trapero niega que tuviera conocimiento de los llamamientos de Jordi Sànchez a los concentrados a permanecer ante la Consejería de Economía en forma de resistencia pacífica y colapsar la Gran Vía. 20/01/2020 12:48

Reyes Rincón El fiscal sigue preguntando a Trapero por Sànchez. “¿Por qué se le designa como mediador?”.”Sobre las 11.00, el consejero de Interior, Forn, me llama y me dice que me llamará Sànchez para mediar en la concentración. Efectivamente recibo la llamada sobre las 12.05. Me pedía que pusiera en contacto a un mando de Mossos con la persona de la ANC que estaba en la concentración, Xavier Vidal”, explica Trapero. El acusado sigue explicando que a lo largo de la tarde sí que tiene varias llamadas con Sànchez. “No es nada extraño en el modelo de orden público de Mossos desde 2013, porque apostamos por un modelo en el que prima la mediación en las concentraciones”, asegura. 20/01/2020 12:44

Fernando J Pérez "Las concentraciones que seguía de la Diada era a efectos de orden público, no por los discursos", señala Trapero cuando se le pregunta por declaraciones de Jordi Sànchez. 20/01/2020 12:43

Reyes Rincón El fiscal pregunta a Trapero por Jordi Sànchez, el expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), condenado por sedición por el Tribunal Supremo. El fiscal le pregunta si sabía que Sànchez había dicho en 2015 que Cataluña se independizaría tan pronto como fuera posible y que en 2016 dijo que se pondrían las urnas. “Cualquiera que viva en Cataluña sabe que ese tipo de proclamas las puede hacer, pero no recuerdo los momentos concretos”, afirma Trapero. 20/01/2020 12:41

Fernando J Pérez Sobre Jordi Sànchez. El fiscal pregunta a Trapero sobre Jordi Sànchez, líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y cuyo papel, junto a Jordi Cuixart, fue clave en los sucesos del 20-S ante la Consejería de Economía. "Se puso en contacto conmigo ofrecíendose a mediar", evoca el jefe policial. "Contactos personales con él no he tenido ninguno", aclara. "Sé que el señor Sànchez era un máximo responsable de ANC, pero yo en todo el tiempo que estuvo en ANC no tuve contacto con él nunca". 20/01/2020 12:40

Fernando J Pérez Sobre los llamamientos masivos para concentrarse ante la Consejería. "La Comisaría General de Información seguro que lo supieron, pero que a mí me lo dijeran, no". "Nuestra prioridad es hacernos con recursos de orden público, que no los teníamos planificados y teníamos a la gente que teníamos trabajando y teníamos 14 o 16 furgonetas de la Brigada Móvil, e hicimos bajar a gente de ARRO desde Girona. Saber si iba a ir a más no fue objeto de informe. Lo que era prioritario era apagar fuegos". 20/01/2020 12:38

Fernando J Pérez "Dentro de un orden". Trapero dice que en momento en que empezaron las concentraciones contra la Operación Anubis no se le comentó que estaban produciéndose estas manifestaciones no comunicadas. "Era una concentración y de lo que se trataba y nuestra actitud era que se llevase dentro de un orden y que no afectara a las personas y a la diligencia que se estaba haciendo", afirma. 20/01/2020 12:35

Reyes Rincón El fiscal sigue preguntando por el dispositivo del 20-S. “¿Usted conocía que esa concentración no estaba autorizada?”. “No sé ni si lo pensé, pero desde luego nadie me lo había comentado, aunque eso no era lo más prioritario en ese momento”, afirma el exjefe de los Mossos. 20/01/2020 12:33

Fernando J Pérez Los incidentes del 20 de septiembre. "Creo que hablé con el comisario Ferrán López y decidimos crear un mando en cada territorio para tener información de valor y desplegar los efectivos necesarios", recuerda Trapero sobre el 20-S. Niega que de manera habitual se manden unidades de orden público para asistir a ese tipo de registros. "Orden público no; un patrulla, sí", afirma. En la Consejería de Economía había una patrulla con dos agentes, señala. "El mando estaba en un excel y lo llegué a ver, pero no sé qué mando estaba en cada sitio", afirma. Trapero niega que enviara a la intendente Teresa Laplana -coacusada- a la Consejería de Economía, cuando entonces se encontraba de baja médica. Laplana era la jefa policial del área del Eixample, donde se encuentra la Consejería de Economía. 20/01/2020 12:32

Reyes Rincón El fiscal pregunta a Trapero por los protocolos que se aplican una vez que se conocen esos registros. El acusado afirma que no hay un protocolo concreto, que fueron enviando personal a medida que vía que se iban concentrando personas en determinadas sedes del Govern. “¿No es habitual que ustedes envíen preventivamente personal de orden público cuando se están registrando operaciones judiciales?”. “Orden público, no. Una patrulla, sí”, asegura Trapero. 20/01/2020 12:29

Fernando J Pérez El interrogatorio se centra ahora en los hechos del 20 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil lanzó la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Trapero afirma que tuvo conocimiento de ese operativo sobre las ocho de la mañana. "A las 7.39, en absoluto; no puedo recordar con precisión si me llamó algún mando o me enteré escuchando alguna radio", recuerda. 20/01/2020 12:27

Fernando J Pérez "¿Se le transmitió necesidad excepcional para otorgarle ese plus de autoridad?", pregunta el fiscal. "Lo irregular es que el cuerpo no tenga un mayor", replica Trapero. "El presidente de la Generalitat ni lo sabía cuando se hizo esa propuesta [de nombrarlo mayor], el presidente no tiene nada que ver", afirma. "No tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente", afirma Trapero sobre Puigdemont. 20/01/2020 12:25

Reyes Rincón Trapero asegura que Puigdemont no conocía la propuesta de ascenderle a la categoría de mayor. ¿Usted tenia buena relación con el presidente de la Generalitat? “Ni buena ni mala. No tenía una relación estrecha con el presidente”, afirma Trapero. 20/01/2020 12:24

Fernando J Pérez El mayor Trapero recuerda que su nombramiento como mayor fue una idea del exdirector de Mossos Albert Batlle, para "dignificar" la función de comisario jefe del cuerpo policial autonómica. "Una manera de darle autoridad al jefe del cuerpo que antes no tenía", afirma. 20/01/2020 12:23

Reyes Rincón El fiscal pregunta a Trapero por su trayectoria. Desgrana su cerrara como responsable de investigación criminal hasta que en abril de 2014 el Govern le propone ser comisario jefe. Ascendió a major en 2017 y ahí siguió hasta su procesamiento. “El grado de major es una categoría profesional como intendente o comisario, eso no se pierde nunca. Otra cosa es la función como jefe del cuerpo”. El fiscal pregunta por qué esa categoría llevaba vacante 10 años y se la ofrecieron a él. “No sé por qué no se había hecho. Sé que se hizo para darle una autoridad al jefe del cuerpo que hasta entonces no tenía. Se me nombra en abril de 2017, pero la propuesta es de enero de 2016”. 20/01/2020 12:22

Fernando J Pérez Trapero comienza la declaración. El mayor de los Mossos comienza relatando al fiscal Miguel Ángel Carballo su carrera en la policía autonómica catalana, y su paso por las unidades de seguridad ciudadana e investigación criminal. Su labor se centró durante años en el despliegue del cuerpo en las diferentes zonas de Cataluña. Ascendió a la categoría de mayor -el máximo rango- de los Mossos en abril de 2017. El grado de mayor es una categoría profesional, que no se pierde nunca, cuestión distinta es la función de jefe del cuerpo, que perdió con la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución tras la fallida declaración de independencia de Cataluña. 20/01/2020 12:21

Reyes Rincón La presidenta del tribunal Concepción Espejel llama a declarar al exjefe de los Mossos. 20/01/2020 12:16

Fernando J Pérez La sesión se reanuda a las 11.50. La juez Concepción Espejel, presidenta del tribunal, responde oralmente a parte de las cuestiones previas planteadas por las partes. Afirma que la Audiencia Nacional es competente para enjuiciar los hechos, y que ello no vulnera los derechos constitucionales de los acusados. 20/01/2020 11:51

Fernando J Pérez Trapero se enfrenta a una petición de la Fiscalía de once años de cárcel por un delito de rebelión, que se mantendrá vigente al menos hasta que finalice la vista oral, ya que la Fiscalía ha afirmado esta mañana que no es el momento procesal oportuno para modificar la calificación provisional para acomodarla al sentencia del Supremo del 14 de octubre que condenó por sedición y malversación a los líderes políticos del procés. 20/01/2020 11:42